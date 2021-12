Coupure du troisième disque spécial DU : Dépêchez-vous ! Date limite pour postuler pour l’admission aux cours UG aujourd’hui

DU a mené deux campagnes spéciales les 13 et 24 novembre pour l’admission aux sièges vacants dans la catégorie réservée. (Image PTI)

L’Université de Delhi est dans sa dernière étape du processus d’admission pour les cours de premier cycle pour la session 2021-22. L’Université a publié la troisième liste de coupure des lecteurs spéciaux le vendredi 3 décembre. Le lecteur spécial aura lieu pour pourvoir les sièges vacants dans des catégories réservées comme Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), d’autres classes en arrière (OBC) , les sections économiquement plus faibles (EWS), les personnes ayant un handicap de référence (PwBD), les migrants du Cachemire (KM) et les minorités sikhs uniquement. La date limite pour postuler pour les sièges vacants dans le cadre de la 3e coupure spéciale d’entraînement 2021 est le 5 décembre (23h59)

« SC/ST/OBC/EWS/PwBD/KM/Sikh Minorités Candidats qui n’ont pas pu demander l’admission ou qui ont annulé leur admission dans l’un des collèges de l’Université au cours de l’une des échéances précédentes et n’ont donc pas été admis mais respecter l’un des seuils précédents et Special Drive – I et II, peuvent être considérés pour l’admission dans le cadre du Special Drive – III, à condition que des sièges soient disponibles dans ladite catégorie », a déclaré un communiqué de DU.

Auparavant, DU avait mené deux campagnes spéciales les 13 et 24 novembre pour l’admission aux sièges vacants dans la catégorie réservée. Les étudiants peuvent consulter la liste combinée des matières artistiques, scientifiques et commerciales sur le site officiel – du.ac.in.

Pendant ce temps, un panel spécial sur les questions liées à l’admission a recommandé que les admissions à l’université se fassent par le biais d’un test d’entrée commun afin d’éviter des opportunités d’admission inégales pour les étudiants appartenant à différents conseils. Le rapport sera maintenant discuté lors de la réunion du conseil académique de l’université prévue pour le 10 décembre.

DU a également reporté la date de publication de la troisième liste de mérite pour les admissions en troisième cycle pour l’année universitaire 2021-22. Dans un nouvel avis, DU a déclaré avoir révisé le calendrier d’admission de la troisième série en prolongeant les admissions dans la deuxième liste d’admission des programmes PG jusqu’au 4 décembre à 17h00. Par conséquent, la troisième liste d’admission du DU PG sera publiée le 7 décembre pour les cours d’admission au PG/au mérite.

