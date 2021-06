Cour suprême à Cross Roads

Chaque banc de la Cour suprême est la Cour suprême pour chaque citoyen indien.

Par Atul Sharma

Il est incontestable que le système de dispense de justice en Inde traverse une crise de crédibilité. C’est le pouvoir judiciaire supérieur composé de la Cour suprême et des Hautes cours qui doit faire les frais des critiques. Pour citer un juge en exercice de la Cour suprême lors d’une fonction publique « La justice indienne est comme une artère cardiaque bouchée qui a besoin d’un pontage ». Qu’est-ce qui a poussé un juge fin qui n’a pas d’axe à broyer, à faire une telle déclaration ? Le citoyen indien a besoin d’une réponse.

Jusqu’aux années 80, la gouvernance des tribunaux reposait sur des conventions empruntées au système judiciaire anglais. Ceux-ci ne sont plus disponibles. Le vide doit être comblé par un système structuré de gouvernance.

Malgré les critiques qui leur sont adressées par tout le monde, le système de justice a rendu de grands services aux citoyens indiens, en particulier dans le domaine des droits fondamentaux. A quelques exceptions près, il est composé de juges engagés, compétents et consciencieux. Alors qu’est-ce qui lui est arrivé pour qu’il doive justifier un grand nombre de ses actions, aussi bien intentionnées et bien intentionnées soient-elles ?

Tout le débat tourne autour des personnalités et des individus et non du système. Bien que de nombreuses mesures aient été prises pour améliorer le système de prestation de la justice, la plupart d’entre elles sont tournées vers l’extérieur, comme l’informatisation des dossiers, les méthodes électroniques de diffusion d’informations aux justiciables. Ce qu’il faut, c’est un ensemble de réformes de la gouvernance interne. La gouvernance s’apparente à la gestion. Ainsi, tout parallèle d’organisations gérées avec succès, y compris les maisons d’affaires, peut être un bon guide. Les néo-entreprises prospères nous ont appris d’excellentes leçons de gestion. Un certain nombre de méthodes d’institutionnalisation peuvent être tirées de ces expériences.

En gros, il existe cinq types de litiges qui sont portés devant la Cour suprême ou les Hautes cours en vertu de diverses dispositions de la Constitution ou d’autres lois. Ceux-ci sont –

(i) Les questions de droit public qui concernent essentiellement l’application ou la protection des droits constitutionnels et le contrôle juridictionnel des actions administratives ;

(ii) Les différends entre deux parties privées, provenant essentiellement des tribunaux subordonnés à la Cour suprême ;

(iii) La nouvelle catégorie d’affaires directement susceptibles d’appel devant la Cour suprême ou les hautes cours en vertu de lois réglementaires économiques et non économiques telles que les télécommunications, l’électricité, les lois de réglementation économique des aéroports, les lois sur la concurrence, la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la propriété intellectuelle, etc.

(iv) Les affaires pénales émanant des juridictions pénales subordonnées.

(v) Les cas relevant des lois fiscales comme l’impôt sur le revenu, les lois sur la TPS, etc.

En ce qui concerne les quatre dernières catégories, il n’y a aucune possibilité de limiter le droit de saisir la Cour suprême ou les Hautes cours, car il s’agit de recours spécifiques dévolus à un citoyen en vertu des lois pertinentes ou de la nature de litiges privés. Ce n’est que dans la première catégorie que l’indulgence de la Cour suprême et de la Haute Cour peut être limitée dans certaines circonstances.

Tel a été l’élargissement du champ d’exercice de la compétence de la Cour suprême et des Hautes Cours dans des domaines tels que la vente d’acide avec un potentiel d’abus, la fixation de films sur les vitres des voitures, la gestion d’organismes publics privés administrant des sports et un grand nombre similaire de Les actions en application de la loi ont fait l’objet d’affaires devant les instances judiciaires supérieures. Bien qu’il puisse être clairement compris que des questions telles que l’environnement, par exemple, Mussoorie Mining, des cas graves de violations des droits de l’homme comme l’affaire Bhagalpur Blinding justifiaient l’ingérence de la magistrature supérieure, un grand nombre d’autres questions auraient pu être laissées à l’exécutif ou, au mieux, au juridiction inférieure. Il est temps que la Cour Suprême, fixe des lignes directrices pour le recours aux juridictions constitutionnelles extraordinaires en vertu des articles 32 et 226 de la Constitution

Le système de dispense de justice doit être vu à travers les yeux de la jeune Inde. Ils souhaitent un système de justice moderne, efficace et transparent en tant que consommateurs de services de prestation de justice. Chaque citoyen indien en tant que partie prenante du système de prestation de la justice examine la gestion de la Cour suprême et des hautes cours comme tout autre actionnaire d’une entreprise se penche sur sa gestion. Si ce fait est reconnu et que la Cour suprême établit les règles de base de sa propre gouvernance et de ses tribunaux subordonnés, une grande partie de la question de la perception peut être résolue. Cela limite-t-il la liberté des juges? Au contraire, si un système de gouvernance transparent est adopté, cette liberté sera considérée à la lumière de sa véritable intention.

Chaque banc de la Cour suprême est la Cour suprême pour chaque citoyen indien. Peu lui importe qu’elle soit adoptée par une Chambre de deux, trois, cinq, sept ou neuf juges. Ce sont des nuances de droit. Le manque d’uniformité entre deux bancs différents de la Cour suprême tout en répondant à la même question a été l’un des principaux facteurs qui affectent sa crédibilité. On peut citer de nombreux exemples.

Un élément clé d’un système de gouvernance institutionnalisé est l’unification du processus de prise de décision à différents niveaux. La Cour suprême et les Hautes Cours d’aujourd’hui sont un conglomérat de juges savants. Ils doivent être unifiés sous un système de gestion commun. La dévolution de pouvoirs à des juges plus jeunes ou ayant des mandats plus longs et un processus décisionnel à plusieurs niveaux est la nécessité du jour. Rien n’empêche la Cour suprême de prendre les conseils des meilleurs dans le domaine de la gestion.

(L’auteur est l’associé directeur de Link Legal. Les opinions exprimées sont les siennes et non celles de Financial Express.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.