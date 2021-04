Cour suprême: Amy Coney Barrett remet d’énormes victoires à la droite chrétienne

Pendant 30 ans, la Cour suprême a appliqué une règle simple lorsqu’une personne ayant une objection religieuse à une loi de l’État a demandé une dérogation à cette loi. Tant que la loi s’appliquait également à tout le monde, que quelqu’un soit religieux ou non, alors tout le monde devait se conformer à la loi.

Comme la Cour l’a statué dans Employment Division v.Smith (1990), les objecteurs religieux doivent suivre «une loi neutre[s] d’applicabilité générale. »

Depuis que la juge Amy Coney Barrett s’est jointe à la Cour l’automne dernier, la Cour suprême a rapidement démantelé Smith. Vendredi soir, la Cour a tiré une balle dans le cœur de Smith. Il a statué que les personnes de foi qui souhaitent se rassembler en groupes relativement importants chez quelqu’un doivent être autorisées à le faire, malgré le fait que la Californie limite tous les rassemblements à domicile à seulement trois ménages.

Bien que la nouvelle décision 5-4 de la Cour dans Tandon v. Newsom n’annule pas explicitement Smith, la décision rend si facile pour de nombreux objecteurs religieux de refuser de se conformer à la loi que Smith est fondamentalement une lettre morte.

La nouvelle majorité de la Cour a accompli ce qui équivaut à une révolution dans son approche de la religion et du droit, entièrement à travers des affaires intentées par des églises et d’autres acteurs religieux cherchant des exemptions aux règles de santé publique destinées à ralentir la propagation du Covid-19.

La Cour tient sérieusement à accorder aux conservateurs religieux une large immunité de la loi – si grave, en fait, qu’elle est littéralement prête à mettre la vie des gens en danger pour atteindre cet objectif.

Que s’est-il passé dans l’affaire Tandon c. Newsom?

Tandon est la dernière d’une série de décisions prises par les lieux de culte – ou, dans ce cas, des fidèles spécifiques – qui souhaitent défier les règles de santé publique limitant le nombre de personnes pouvant se rassembler pour une activité religieuse.

La Californie limite les rassemblements dans les maisons des gens aux membres de seulement trois ménages. Il s’agit d’une règle générale, qui s’applique aux personnes qui se rassemblent dans une maison pour quelque raison que ce soit, qu’elles le fassent pour prier, pour quilter des couvertures qu’elles prévoient de vendre sur Etsy ou simplement pour socialiser avec des amis. Donc, sous Smith, cette règle serait légale parce qu’elle traite les acteurs religieux et séculiers exactement de la même manière.

Néanmoins, une majorité de la Cour a conclu que les personnes qui souhaitent se rassembler chez quelqu’un pour une activité religieuse doivent être exemptées de la règle de santé publique de la Californie. Et, bien que l’opinion Tandon ne répudie pas explicitement Smith, elle définit ce qui est qualifié de «loi neutre d’applicabilité générale» si étroitement que le terme est fondamentalement dénué de sens.

«Les réglementations gouvernementales ne sont pas neutres et généralement applicables», écrivent les cinq juges les plus conservateurs dans une opinion non signée «chaque fois qu’ils traitent une activité laïque comparable plus favorablement que l’exercice religieux». Mais la Cour définit aussi très largement ce que l’on qualifie d ‘«activité séculière comparable». (Bien qu’aucun juge n’ait signé son nom à l’opinion majoritaire, le juge en chef John Roberts et les juges Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan étaient dissidents. Nous savons donc que les cinq juges restants formaient la majorité.)

«La Californie traite certaines activités laïques comparables plus favorablement que les exercices religieux à domicile», affirme l’opinion majoritaire dans Tandon, «autorisant les salons de coiffure, les magasins de détail, les services de soins personnels, les cinémas, les suites privées lors d’événements sportifs et de concerts, et les restaurants en salle. pour réunir plus de trois ménages à la fois. »

Comme l’explique la juge Kagan dans sa dissidence, il y a trois très bonnes raisons pour lesquelles un État pourrait traiter ces activités laïques différemment d’un rassemblement au domicile des gens. Tout d’abord, «lorsque les gens se rassemblent dans des contextes sociaux, leurs interactions sont susceptibles d’être plus longues qu’elles ne le seraient dans un cadre commercial», et les personnes présentes lors de réunions sociales sont «plus susceptibles d’être impliquées dans des conversations prolongées».

De plus, «les maisons privées sont généralement plus petites et moins ventilées que les établissements commerciaux» et «la distanciation sociale et le port de masques sont moins probables dans les milieux privés et l’application de la loi est plus difficile».

Mais, en fin de compte, aucune de ces distinctions n’a d’importance pour la majorité de la Cour. L’impact pratique de Tandon est que, tant que de nombreux objecteurs religieux peuvent citer une activité laïque qui est traitée différemment d’une activité religieuse – quelle que soit la distinction de ces deux activités – cette Cour suprême est très susceptible d’accorder à l’objecteur une exemption. .

Tandon n’est pas une décision particulièrement surprenante – la Cour est parvenue à une conclusion similaire en novembre dernier dans Diocèse catholique romain de Brooklyn c. Cuomo, une décision que j’ai décrite à l’époque comme une «victoire révolutionnaire» pour les conservateurs religieux.

Même après le diocèse catholique romain, deux juges nommés par les républicains – le juge Milan Smith, une personne nommée par George W. Bush, et la juge Bridget Shelton Bade, une personne nommée par Trump – ont conclu que la restriction générale de la Californie sur les rassemblements à domicile devrait rester en vigueur. effet.

La décision Tandon, en d’autres termes, est un signal que même les juges conservateurs des tribunaux inférieurs doivent être plus protecteurs envers les objecteurs religieux – même lorsque ces objecteurs demandent des exemptions légales qui pourraient contribuer à propager une maladie mortelle.

On ne sait pas comment Tandon s’appliquera aux religions que la majorité de la Cour désapprouve

En théorie, la décision Tandon devrait s’appliquer à tous les objecteurs religieux, quelle que soit la religion qui motive ces objections. Dans la pratique, cependant, la Cour suprême n’a pas toujours protégé les croyants impopulaires au sein du Parti républicain.

Dans Dunn c.Ray (2019), par exemple, la Cour a rejeté une demande d’un détenu musulman du couloir de la mort de l’Alabama demandant qu’un imam le réconforte pendant ses derniers instants. À l’époque, l’Alabama permettait aux chrétiens d’avoir un pasteur présent lors de leur exécution, mais pas aux musulmans. Donc Dunn a impliqué un cas simple de discrimination religieuse.

En toute honnêteté, la Cour s’est récemment retirée de sa décision dans Dunn, après que la décision ait déclenché une réaction généralisée, même de la part de nombreux commentateurs conservateurs (David French du National Review l’a qualifié de «grave violation du premier amendement»). Mais, à tout le moins, Dunn montre que cette Cour est instinctivement moins protectrice de la liberté religieuse des musulmans qu’elle ne l’est des chrétiens.

L’exemple le plus clair de ce type de préférence religieuse est Trump c.Hawaï (2018), qui a confirmé une politique de l’ère Trump interdisant aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis. La Cour l’a fait malgré le fait que Trump et son entourage se sont vantés à plusieurs reprises de leurs projets de cibler les musulmans, en violation de l’interdiction de la Constitution sur les politiques «interdisant le libre exercice» de la religion.

Pour être honnête, la Cour a fondé sa décision à Hawaï en grande partie sur le fait que les tribunaux devraient hésiter à interférer avec les décisions d’un président relatives à la sécurité nationale. Mais il est difficile d’imaginer comment le risque de permettre à un immigrant du Yémen d’entrer aux États-Unis représente plus un danger pour les Américains que Covid-19 – et, en effet, avant que le juge Barrett ne rejoigne la Cour, la majorité des juges avaient tendance à différer aux responsables de la santé publique pour la même raison qu’ils s’en remettent aux élus sur les questions relatives à la sécurité nationale.

Comme l’écrivait le juge en chef John Roberts dans South Bay United Pentecostal Church c.Newsom (2020), une affaire tranchée avant que Barrett ne rejoigne la Cour, les décisions de santé publique ne devraient généralement pas être remises en question par un “ pouvoir judiciaire fédéral non élu ”, ce qui n’a pas les antécédents, les compétences et l’expertise nécessaires pour évaluer la santé publique et n’est pas responsable devant la population.

Comme le suggère la volte-face de la Cour dans l’affaire Dunn, il y a une certaine nuance dans l’approche de la Cour à l’égard des droits civils des musulmans. La Cour se prononce parfois en faveur des plaignants islamiques dans les affaires de liberté religieuse. Dans Holt c.Hobbs (2015), par exemple, une Cour suprême à l’unanimité a convenu que les détenus musulmans devraient être autorisés à se faire pousser une barbe d’un demi-pouce si leur foi l’exige.

Mais des décisions comme Dunn et Hawaï suggèrent également que la Cour est plus réticente à accorder une aide aux musulmans qu’elle ne l’est à accorder une telle aide aux chrétiens. Il reste à voir, en d’autres termes, si la règle hyper-protectrice énoncée dans Tandon s’appliquera également à tous les croyants – ou si certaines religions favorisées bénéficieront d’un traitement spécial.