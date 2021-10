Cour suprême: Barrett et Kavanaugh fournissent la majorité pour rejeter la revendication de liberté religieuse sur le mandat de vaccin

Ils ont rejoint Roberts et les progressistes de la Cour pour refuser l’aide aux prestataires de soins de santé du Maine, qui doivent désormais être vaccinés contre leurs croyances ou perdre leur emploi.

Vendredi, les juges Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh ont rejoint le juge en chef John Roberts et les trois progressistes de la Cour suprême pour refuser une injonction préliminaire à un groupe de professionnels de la santé qui cherchaient à être exemptés du mandat de vaccination du Maine en raison de leurs convictions religieuses.

Le juge Neil Gorsuch a déposé une dissidence convaincante dans l’affaire John Does 1-3 v. Mills, rejointe par ses collègues juges conservateurs, Clarence Thomas et Samuel Alito. Les dissidents ont souligné qu’en plus d’être susceptibles de gagner sur le fond, les objecteurs religieux demandaient simplement de maintenir le statu quo – de conserver leur emploi malgré le fait qu’ils soient…