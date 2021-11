Cour suprême : comment la Cour peut annuler Roe v. Wade sans annuler Roe v. Wade

Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que la Cour suprême entendra mercredi, est la plus grande menace pour le droit à l’avortement depuis l’arrêt Roe v. Wade en 1973. Il s’agit d’une loi du Mississippi qui interdit presque tous les avortements après la 15e semaine. de grossesse, une loi qui viole la décision de la Cour suprême dans Planned Parenthood v. Casey (1992) selon laquelle « un État ne peut interdire à une femme de prendre la décision ultime d’interrompre sa grossesse avant la viabilité ».

La « viabilité » fait référence au moment où un fœtus peut vivre en dehors de l’utérus, ce qui se produit généralement vers la 24e semaine de grossesse. (Il convient de noter que, bien que la loi du Mississippi soit souvent décrite comme une interdiction de « 15 semaines », la loi prévoit que l’horloge de 15 semaines commence à compter « le premier jour de la dernière période menstruelle de la femme enceinte. » dans la pratique, la loi fonctionne plus comme une interdiction d’avortement de 13 semaines.)

Dobbs est également le premier cas demandant explicitement à la Cour d’annuler Roe depuis que la nomination de la juge Amy Coney Barrett a donné aux républicains nommés une majorité qualifiée à la Cour suprême. Il est également soutenu trois mois après que la Cour a autorisé l’entrée en vigueur du SB 8 du Texas, qui interdit les avortements après la sixième semaine de grossesse dans cet État. Il y a tout lieu de croire que Dobbs se termine de manière désastreuse pour le droit à l’avortement.

Mais il est beaucoup moins clair que la Cour utilisera cinq mots importants – « Roe v. Wade est annulé » – lorsqu’elle rendra sa décision dans Dobbs.

D’une part, une telle décision serait irrégulière sur le plan procédural. Lorsque la Cour annonce qu’elle fera un exposé complet sur l’affaire et une plaidoirie orale, elle annonce également quelle question juridique elle entend résoudre dans cette affaire. La question présentée par Dobbs n’est pas « Si Roe v. Wade doit être rejeté », c’est une question légèrement plus étroite : « Si toutes les interdictions de préviabilité concernant les avortements électifs sont inconstitutionnelles ».

D’autre part, les défenseurs anti-avortement ont une longue histoire d’élaboration de règles juridiques intelligentes qui permettraient aux États d’interdire les avortements, même si Roe restait nominalement une bonne loi.

Dans Whole Woman’s Health v. Hellerstedt (2016), par exemple, le Texas a imposé des exigences architecturales onéreuses aux cliniques d’avortement et a exigé des prestataires d’avortement qu’ils obtiennent un diplôme difficile à acquérir. Si la Cour avait confirmé que la loi du Texas – et il y a cinq juges dans la Cour actuelle qui auraient presque certainement voté pour la faire respecter – les États auraient pu interdire les avortements en imposant des réglementations de plus en plus coûteuses aux cliniques. Peut-être que le Texas pourrait exiger que chaque clinique d’avortement soit faite d’or massif.

Donc, si les juges veulent explicitement annuler Roe v. Wade, ils peuvent le faire. Mais s’ils préfèrent abolir le droit constitutionnel à l’avortement tout en maintenant l’illusion que Roe n’a pas été rejeté, il existe de nombreuses façons de le faire également.

En fin de compte, une décision éviscérant Roe tout en le laissant nominalement en place aurait plus ou moins le même effet qu’une décision l’annulant explicitement. Le jour où Dobbs sera rendu, en d’autres termes, les partisans du droit à l’avortement ne devraient pas être optimistes – et les journalistes de la Cour suprême ne devraient pas signaler que Roe a survécu – simplement parce que la décision n’est pas explicitement annulée.

La Cour pourrait très bien rendre une décision fallacieuse qui brûle le droit constitutionnel à l’avortement, tout en prétendant préserver une partie de Roe.

Pourquoi les juges choisiraient-ils de ne pas être honnêtes dans leur décision Dobbs ?

Pendant de nombreuses années, les militants anti-avortement ont poussé des attaques indirectes contre le droit à l’avortement, telles que les exigences architecturales et d’accréditation en cause à Hellerstedt, pour une raison assez basique. Jusqu’à sa retraite en 2018, le juge Anthony Kennedy était le vote décisif de la Cour dans les affaires d’avortement, et Kennedy n’était pas disposé à annuler purement et simplement Roe.

Bien que Kennedy ait voté pour le maintien de la plupart des restrictions à l’avortement qui lui sont parvenues à la Cour suprême, il a co-écrit l’opinion principale dans Casey, qui a affaibli Roe tout en conservant « la position essentielle de Roe » protégeant « le droit de la femme de choisir d’avoir un avortement avant [fetal] viabilité et de l’obtenir sans ingérence indue de l’État.

Cela signifiait que, tant qu’ils avaient besoin du vote de Kennedy, les militants anti-avortement devaient travailler dans le cadre de Casey. Les attaques directes contre le droit à l’avortement échoueraient. Seules des attaques plus évasives, telles que des réglementations lourdes imposées aux cliniques ou des idées visant à ériger de nouvelles barrières procédurales devant les demandeurs du droit à l’avortement, avaient une chance de l’emporter avant Kennedy.

Kennedy est maintenant à la retraite. Et la juge Ruth Bader Ginsburg, une icône féministe et un vote fiable pour le droit à l’avortement, est maintenant décédée. Les deux juges ont été remplacés par des conservateurs convaincus avec des antécédents anti-avortement. Ainsi, les militants anti-avortement se sentent désormais à l’aise de lancer des attaques plus directes contre Roe.

En effet, les remplacements de Kennedy et Ginsburg par les juges anti-avortement Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett expliquent probablement pourquoi le Mississippi consacre la majeure partie de son mémoire à l’affaire Dobbs en faisant valoir que la Cour devrait explicitement annuler Roe v. Wade.

Cela dit, il y a deux raisons plausibles pour lesquelles des juges comme Kavanaugh et Barrett pourraient préférer une approche plus indirecte.

La première raison est que la Cour a toujours eu des normes très strictes contre l’annulation des précédents. En vertu de la doctrine du stare decisis, le latin signifiant « s’en tenir aux choses décidées », les cours d’appel suivront généralement leurs propres décisions passées – et au moins un membre de la majorité républicaine actuelle de la Cour a fait preuve de prudence quant à l’ignorance du stare decisis, même dans les cas d’avortement. .

En juin Medical Services v. Russo (2020), le juge en chef John Roberts a voté le cinquième vote clé pour abroger une loi anti-avortement de la Louisiane qui imposait exactement les mêmes exigences d’accréditation aux prestataires d’avortement que la Cour avait précédemment annulée à Hellerstedt. Bien que Roberts ait historiquement voté pour restreindre les droits à l’avortement – et bien que son opinion en juin Medical critique la décision de la Cour dans Casey – il a finalement conclu que le maintien d’une restriction à l’avortement identique à une restriction que la Cour avait annulée quelques années plus tôt était aussi un pont. loin.

« J’ai rejoint la dissidence dans Whole Woman’s Health et je continue de croire que l’affaire a été mal décidée », a écrit Roberts dans June Medical. Mais il a également écrit que « le résultat dans cette affaire est contrôlé par notre décision il y a quatre ans invalidant une loi texane presque identique ».

Sur un tribunal conservateur 6-3, les opposants à l’avortement n’ont plus besoin du vote de Roberts pour l’emporter. Mais il est possible que lui et au moins une autre personne nommée par les républicains préfèrent offrir des paroles en l’air pour regarder decisis dans la décision Dobbs de la Cour.

La deuxième raison pour laquelle la Cour peut préférer ne pas écrire les mots « Roe v. Wade est annulé » est que certains de ses membres peuvent craindre une réaction politique s’ils le font. Peu de temps après la décision de la Cour au début du mois de septembre autorisant l’entrée en vigueur de la loi SB 8 du Texas, plusieurs sondages ont montré que la cote d’approbation de la Cour s’effondrait à des niveaux historiquement bas. Il existe donc des preuves récentes suggérant que le public réagirait défavorablement à une décision qui annule clairement et explicitement Roe.

Les juges sont nommés à vie, ils n’ont donc pas à craindre de perdre leur prochaine élection si leurs sondages baissent. Mais si la Cour a des notes d’approbation constamment faibles, le Congrès est plus susceptible de croire qu’il a la couverture pour adopter des réformes limitant l’autorité de la Cour (ou même en ajoutant de nouveaux sièges à la Cour). Et une Cour dominée par des personnes nommées par les républicains peut ne pas vouloir se transformer en un sac de boxe politique dans une année électorale où les républicains espèrent reprendre le contrôle du Congrès.

Alors, à quoi ressemblerait une décision inversée annulant Roe ?

Comme mentionné ci-dessus, la loi du Texas qui a été annulée à Hellerstedt offre une voie possible à suivre, si la Cour veut éliminer le droit constitutionnel à l’avortement sans annuler explicitement Roe. La Cour pourrait éventuellement conclure qu’il existe toujours un droit constitutionnel à l’avortement, mais les États sont libres d’imposer des exigences lourdes aux cliniques d’avortement, y compris des exigences si coûteuses qu’elles forcent les cliniques à l’insolvabilité.

Une autre possibilité est d’ériger des barrières procédurales insurmontables sur le chemin des demandeurs du droit à l’avortement. Celles-ci pourraient inclure à la fois des limites sur les personnes autorisées à intenter des poursuites en matière de droit à l’avortement et des limites sur les types de recours disponibles pour ces plaignants. La Cour pourrait, par exemple, juger que seules les patientes souhaitant avorter peuvent intenter une action en justice – et non les prestataires ou les cliniques d’avortement – et que le seul recours disponible pour les patientes est une ordonnance du tribunal leur permettant, et à elles seules, d’obtenir un avortement.

Dobbs, cependant, convient probablement mal à l’une ou l’autre de ces approches. Encore une fois, la question posée par l’affaire Dobbs est de savoir si « toutes les interdictions de préviabilité concernant les avortements électifs sont inconstitutionnelles », pas si les cliniques sont autorisées à intenter des poursuites pour le droit à l’avortement, ou si les États peuvent exiger que chaque clinique d’avortement inclue un milliard de dollars d’exploitation. suite.

Mais si la Cour devait infirmer la décision de Casey selon laquelle « un État ne peut interdire à aucune femme de prendre la décision ultime d’interrompre sa grossesse avant la viabilité » et ne rien faire d’autre, ce serait en soi un tremblement de terre constitutionnel. Cela pourrait aussi potentiellement sonner le glas du droit à l’avortement.

Dans Gonzales v. Carhart (2007), qui était auparavant le point bas pour le droit à l’avortement après Roe, la Cour a jugé que « les législatures des États et fédérales [have] un large pouvoir discrétionnaire pour adopter des lois dans des domaines où il existe une incertitude médicale et scientifique. Et il existe légitimement une certaine incertitude quant au moment où un fœtus devient viable – des recherches récentes suggèrent qu’au moins certains nourrissons prématurés nés après seulement 22 semaines de grossesse peuvent survivre.

Ainsi, un tribunal qui souhaite abolir le droit constitutionnel à l’avortement, et qui est prêt à étendre ses précédents existants jusqu’au point de rupture, pourrait éventuellement dire qu’il existe une incertitude médicale quant au moment où un fœtus devient viable – et donc, sous Gonzales, l’État les législatures ont un « grand pouvoir discrétionnaire » pour déterminer quand la viabilité fœtale se produit. Peut-être que le Texas pourrait adopter une loi déterminant que le fœtus est viable dans la première minute de la grossesse.

De toute façon, je ne veux pas donner d’idées au juge Samuel Alito. Le fait n’est pas que la Cour suivra une chaîne de raisonnement particulière si elle décide de tuer les droits à l’avortement mais de laisser Roe en place nominalement. Le fait est plutôt que la Cour pourrait assez facilement rédiger une opinion dans Dobbs qui élimine le droit constitutionnel à l’avortement, mais cela n’annule pas explicitement Roe.

Et, si c’est le cas, les avocats, les journalistes de la Cour suprême et les autres personnes chargées de traduire les décisions judiciaires pour le grand public devraient être francs sur ce qui vient de se passer. Une décision supprimant le droit à l’avortement est une décision supprimant le droit à l’avortement, indépendamment de ce que dit réellement l’opinion.

Cela dit, il peut y avoir une différence importante entre une décision annulant explicitement Roe et une décision qui le fait de manière plus détournée. Une douzaine d’États – Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du Sud, Tennessee, Texas et Utah – ont des lois de « déclenchement » qui interdisent automatiquement tous ou presque tous les avortements si Roe est annulé. Ces lois peuvent ne pas se déclencher automatiquement si la Cour suprême rend une décision qui laisse encore une enveloppe vide de Roe dans les livres.

Mais la plupart de ces États ont des gouverneurs républicains et des législatures républicaines, qui pourraient rapidement décréter une nouvelle interdiction si la Cour suprême annule Roe de manière détournée. En fin de compte, si la Cour rend une décision anti-avortement fallacieuse, l’Amérique pourrait bientôt ressembler pratiquement à un pays où Roe a été explicitement rejeté.