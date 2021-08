Texas v. Biden, une affaire aux implications profondes pour la politique étrangère américaine, a atteint la Cour suprême à la vitesse de l’éclair.

Le 13 août, un juge du Texas nommé par le président de l’époque, Donald Trump, a effectivement ordonné à l’administration Biden de rétablir définitivement la politique de Trump « Rester au Mexique ». Cette politique, qui est officiellement connue sous le nom de Protocoles de protection des migrants (MPP), exige que de nombreux immigrants qui demandent l’asile aux États-Unis restent au Mexique en attendant une audience.

L’opinion du juge Matthew Kacsmaryk au Texas était erronée pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il a complètement mal interprété la loi fédérale sur l’immigration. Kacsmaryk a écrit qu’une loi fédérale de 1996 ne donne « au gouvernement que deux options vis-à-vis des étrangers demandeurs d’asile : (1) la détention obligatoire ; ou (2) retourner dans un territoire contigu. La loi fédérale sur l’immigration offre en fait aux agents de l’immigration plusieurs options, notamment l’octroi d’une « libération conditionnelle aux États-Unis » à des immigrants individuels ou la libération de l’immigrant sous « caution d’au moins 1 500 $ ».

Jeudi, un panel de trois juges d’appel de droite, dont deux nommés par Trump, a refusé la demande du ministère de la Justice de suspendre l’ordonnance de Kacsmaryk et de l’empêcher de prendre effet. Kacsmaryk avait l’intention que son ordonnance prenne effet vendredi, ne donnant à l’administration Biden qu’une semaine pour rétablir une politique complexe qui nécessite des négociations minutieuses avec les gouvernements étrangers.

Tard vendredi, le juge Samuel Alito a prolongé cette période jusqu’à 23 h 59 HE mardi, « afin que l’ensemble de la Cour puisse examiner » la demande du DOJ de suspendre la décision de Kacsmaryk.

Les enjeux les plus évidents dans cette affaire sont de savoir si des milliers de migrants seront forcés de vivre dans des conditions pénibles – sans « accès stable au logement, aux revenus et à la sécurité », selon le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas – en raison d’une interprétation erronée flagrante de la loi fédérale. . Mais les conséquences potentielles d’une décision de la Cour suprême autorisant l’ordonnance de Kacsmaryk à prendre effet s’étendent bien au-delà de ces préoccupations humanitaires immédiates.

Rester au Mexique a été mis en œuvre début 2019 et effectivement suspendu en mars 2020, car le gouvernement a imposé des restrictions frontalières plus strictes et temporaires afin de réduire la propagation de Covid-19. Ainsi, l’opinion de Kacsmaryk repose sur l’affirmation improbable qu’une loi fédérale promulguée en 1996 oblige le gouvernement à mettre en œuvre une politique qui n’a été en vigueur que pendant 14 mois, et qui n’a été mise en œuvre que près d’un quart de siècle après l’entrée en vigueur de la loi de 1996. .

Comme l’explique le ministère de la Justice dans son mémoire demandant à la Cour de suspendre la décision de Kacsmaryk, « la mise en œuvre du MPP a nécessité une coordination et une assistance approfondies avec le Mexique, qui a pris diverses mesures pour aider les États-Unis et les migrants qui ont été renvoyés ». Sa réapplication nécessiterait également une telle coordination avec les responsables mexicains, qui pourraient ne pas être enclins à faire preuve de charité si les négociateurs américains rompaient brusquement leur propre promesse de mettre fin à la politique de rester au Mexique.

Historiquement, et au cours de nombreuses décisions rendues pendant de nombreuses décennies, la Cour suprême a mis en garde contre « le danger d’une ingérence judiciaire injustifiée dans la conduite de la politique étrangère ». Les relations étrangères impliquent des négociations sensibles, où les diplomates américains ont besoin de savoir que leur pays tiendra ses promesses. Si un Le juge peut ordonner aux États-Unis d’apporter des changements importants à leur politique étrangère, en particulier lorsque l’ordonnance du juge est enracinée dans une lecture absurde de la loi fédérale, qui perturbera nos relations avec les gouvernements étrangers et diminuera notre crédibilité à l’étranger.

La question au Texas, en d’autres termes, est de savoir si la Cour suprême abandonnera la posture de déférence de longue date du pouvoir judiciaire envers les branches élues en matière de relations étrangères – ou si elle donnera à un pouvoir judiciaire de plus en plus à droite une autorisation pour s’immiscer dans les affaires de l’Amérique. négociations avec des partenaires et rivaux étrangers.

La politique d’immigration est la politique étrangère

La Cour suprême n’a pas seulement passé des générations à avertir les juges de ne pas s’impliquer dans les relations étrangères ; il est explicitement indiqué que la politique d’immigration des États-Unis fait partie intégrante de notre politique étrangère. Bien que la Cour suprême ait souvent été critiquée pendant l’administration Trump, y compris par certains de ses propres membres, pour avoir fait preuve d’une déférence excessive envers les politiques d’immigration de Trump, le principe selon lequel les tribunaux devraient être réticents à s’immiscer dans les relations étrangères en général – et dans la politique d’immigration en particulier – est bien antérieur à Trump.

« L’une des relations internationales les plus importantes et les plus délicates, reconnue de tout temps comme une responsabilité du gouvernement », a expliqué la Cour dans Hines c. Davidowitz (1941), « concerne la protection des droits justes des propres ressortissants d’un pays. lorsque ces ressortissants se trouvent dans un autre pays. Hines a averti que « les controverses internationales du moment le plus grave, conduisant parfois même à la guerre, peuvent découler de torts réels ou imaginaires infligés ou autorisés par un gouvernement à des sujets d’autrui ».

Hines impliquait une loi de Pennsylvanie qui exigeait que la plupart des ressortissants étrangers de cet État s’enregistrent auprès des autorités de Pennsylvanie et portent une «carte d’identité d’étranger» que la police pourrait exiger de voir. En annulant cette loi, la Cour a expliqué que si un seul État pouvait imposer un tel traitement aux ressortissants étrangers, cet État pourrait nuire aux intérêts nationaux des États-Unis à l’étranger. Les questions d’importance nationale devraient être tranchées par le gouvernement national, et non par un État voyou.

La Cour a réaffirmé ces principes dans Arizona c. États-Unis (2012), qui a invalidé une grande partie d’une loi de l’Arizona ciblant les sans-papiers. “La politique d’immigration peut affecter le commerce, l’investissement, le tourisme et les relations diplomatiques pour l’ensemble de la nation”, a expliqué le juge Anthony Kennedy dans son opinion majoritaire. Il a également averti que “les mauvais traitements perçus d’étrangers aux États-Unis pourraient entraîner un traitement réciproque préjudiciable des citoyens américains à l’étranger”.

L’Arizona, comme Hines, posait la question de savoir si des États individuels peuvent interférer avec la politique fédérale d’immigration, et la Cour a expliqué que la réponse à cette question devrait généralement être « non ». « Il est fondamental que les pays étrangers soucieux du statut, de la sûreté et de la sécurité de leurs ressortissants aux États-Unis puissent s’entretenir et communiquer à ce sujet avec un seul souverain national », a écrit Kennedy pour la Cour, « et non les 50 États.”

Le litige au Texas est une tentative de contourner l’avertissement de la Cour suprême selon lequel les fonctionnaires fédéraux, et non les gouvernements des États, décident de la politique d’immigration de notre pays. Le procès a été intenté par deux États rouges, le Texas et le Missouri, dont les dirigeants sont en désaccord avec la décision de Biden de mettre fin à la politique Rester au Mexique.

Plutôt que d’adopter une loi d’État mettant en œuvre Remain au Mexique, ce que les États ne peuvent pas faire en vertu des principes énoncés à Hines et en Arizona, les deux États ont intenté une action en justice qui a été entendue par un juge inhabituellement de droite. Avant que Trump ne nomme Kacsmaryk juge, Kacsmaryk travaillait dans un cabinet d’avocats de droit religieux. Il a déjà écrit qu’être transgenre est un « trouble mental » et que les homosexuels sont « désordonnés ».

Au contraire, l’avertissement de la Cour en Arizona et Hines selon lequel la politique étrangère ne devrait être déterminée que par la nation dans son ensemble est encore plus convaincant dans le cas du Texas. Dites ce que vous voulez sur les lois en cause en Arizona et à Hines, mais au moins elles ont été promulguées par une législature d’État élue représentant l’un des 50 États.

Mais personne n’a élu Matthew Kacsmaryk (ni aucun autre juge impliqué dans cette affaire). Si un juge fédéral qui n’est pas d’accord avec la politique étrangère des États-Unis peut ordonner sa modification, surtout s’il peut le faire sur la base d’une mauvaise lecture de la loi fédérale, cela pourrait bouleverser les relations étrangères.

Au moment où j’écris ces mots, par exemple, les États-Unis sont impliqués dans des négociations délicates avec les talibans pour s’assurer que les ressortissants américains et leurs alliés peuvent évacuer l’Afghanistan en toute sécurité. Malgré le chaos initial alors que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, ces négociations portent désormais leurs fruits. L’armée américaine a réussi à évacuer plus de 10 000 personnes d’Afghanistan rien que dimanche.

Imaginez maintenant qu’un juge idéologique – peut-être en désaccord avec la décision du président Joe Biden de retirer les troupes américaines d’Afghanistan – ordonne à l’administration Biden de changer sa position diplomatique avec les talibans. Même si cette décision était annulée par une juridiction supérieure, ce processus prendrait probablement des jours – et ces quelques jours de confusion et de messages contradictoires pourraient détériorer définitivement les relations américaines avec les talibans et mettre en danger des milliers de vies.

Pendant des décennies, la Cour suprême a averti qu’une telle ingérence judiciaire dans les relations étrangères était intenable. La question au Texas est de savoir si la Cour actuelle, avec sa majorité conservatrice de 6-3, exercera la même sagesse et la même tolérance.

La décision de Kacsmaryk est complètement fausse

Le Texas serait un cas plus difficile s’il y avait une base légale pour l’opinion de Kacsmaryk. Si le Congrès adoptait une loi obligeant Biden à mettre en œuvre la politique de Trump de rester au Mexique, Biden serait alors lié par cette loi – bien que les tribunaux puissent raisonnablement lui donner plus d’une semaine pour rétablir la politique de Trump, étant donné les négociations diplomatiques qui doivent avoir lieu avant un tel politique peut être mise en œuvre.

L’opinion de Kacsmaryk reposait sur deux arguments distincts. Premièrement, les agences fédérales doivent généralement proposer une « analyse raisonnée » expliquant pourquoi elles ont décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique avant que cette politique puisse entrer en vigueur. Kacsmaryk affirme qu’une note du secrétaire Mayorkas, qui explique pourquoi l’administration Biden a mis fin à la politique Rester au Mexique, n’a pas fourni d’explication suffisamment motivée pour expliquer pourquoi elle l’a fait.

Il y a de bonnes raisons de douter de cet aspect du raisonnement de Kacsmaryk, et le mémoire du ministère de la Justice à la Cour suprême démontre de manière convaincante que la note de Mayorkas est adéquate. Mais si la Cour est d’accord avec cet aspect de l’opinion de Kacsmaryk, ce n’est pas nécessairement la fin du monde.

À condition que les juges expliquent exactement ce que Mayorkas doit mettre dans un nouveau mémo afin de mettre fin à Rester au Mexique, Mayorkas peut toujours simplement publier un nouveau mémo. La Cour pourrait également suspendre temporairement une décision obligeant Mayorkas à produire une deuxième note afin de lui donner suffisamment de temps pour se conformer à l’ordonnance de la Cour.

Le plus gros problème avec l’opinion de Kacsmaryk est sa mauvaise lecture flagrante de la loi fédérale sur l’immigration.

Kacsmaryk affirme que lorsqu’un demandeur d’asile arrive à la frontière américano-mexicaine, la loi fédérale ne donne au gouvernement américain que deux options : « (1) la détention obligatoire ; ou (2) retourner dans un territoire contigu. Mais c’est juste faux. La loi donne aux responsables fédéraux de l’immigration un menu d’options, notamment l’octroi d’une libération conditionnelle au demandeur d’asile «pour des raisons humanitaires urgentes ou d’intérêt public important», ou la libération sous caution de l’immigrant.

En vertu d’une doctrine connue sous le nom de « pouvoir discrétionnaire des poursuites », le pouvoir exécutif dispose également d’un large pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas engager de poursuites contre des immigrants individuels.

Donc, si la Cour suprême décide de suivre la loi, le Texas est un cas facile. L’administration Biden a un argument juridique solide, enraciné à la fois dans un texte législatif et dans des doctrines constitutionnelles de longue date. Et les implications de politique étrangère de permettre à des juges comme Kacsmaryk d’interférer avec la politique d’immigration américaine pourraient être désastreuses.

La question ouverte est de savoir si la Cour suprême dispose également de cinq voix pour bloquer l’ordonnance de Kacsmaryk. Bien que la Cour ait reconnu la relation étroite entre l’immigration et la politique étrangère dans sa décision de 2012 en Arizona, l’Arizona était une décision de 5-3 avec le juge en chef conservateur John Roberts et le juge Kennedy traversant pour voter avec les juges libéraux (moins la juge Elena Kagan, qui était récusé en Arizona).

Roberts est toujours sur le terrain, mais pas Kennedy. Et Kennedy et la défunte juge libérale Ruth Bader Ginsburg ont depuis été remplacées par les juges conservateurs Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

Pour l’emporter au Texas, en d’autres termes, l’administration Biden doit très probablement conserver le vote de Roberts et obtenir le vote de Kavanaugh ou de Barrett.