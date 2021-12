Cour suprême : il semble que Roe v. Wade soit voué à l’échec

Au milieu des arguments d’une affaire qui pourrait aboutir à l’abolition par la Cour suprême du droit constitutionnel à l’avortement, la juge Sonia Sotomayor a posé une question précise sur l’avenir de la Cour : « Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception du public, que le La Constitution et sa lecture ne sont-elles que des actes politiques ?

Il y a des signes précurseurs que Sotomayor a raison de dire que le public se retourne contre la Cour comme la Cour se retourne contre Roe v. Wade. Mais lors de la plaidoirie de mercredi dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, les six républicains nommés par la Cour ont semblé désireux d’aller de l’avant de toute façon et d’annuler au moins certaines parties clés des décisions antérieures de la Cour protégeant l’avortement.

Les juges ont été invités à examiner une loi du Mississippi qui interdit presque tous les avortements après 15 semaines de grossesse, une loi qui viole la décision de la Cour dans Planned Parenthood v. Casey (1992) selon laquelle les personnes enceintes ont le droit d’interrompre leur grossesse jusqu’au moment où lorsque le fœtus est « viable », ce qui signifie qu’il peut vivre en dehors de l’utérus. Une majorité de la Cour a semblé très susceptible d’annuler cette partie de Casey.

Au moins quatre juges semblaient enclins à aller encore plus loin, éliminant complètement le droit à l’avortement. Et bien que la juge Amy Coney Barrett ait joué ses cartes un peu plus près de sa poitrine que ses collègues, il semble plus probable qu’improbable qu’elle les rejoindra. En d’autres termes, il pourrait y avoir une majorité pour renverser Roe.

Et même si la Cour n’annule pas explicitement les Roe, elle pourrait facilement annoncer une nouvelle norme juridique qui transforme les Roe en une enveloppe vide. Une décision comme celle-là pourrait laisser Roe en vie nominalement, mais cela laisserait également les États libres de restreindre l’accès aux avortements au point où ils sont inexistants dans l’État, ou de trouver d’autres moyens créatifs de les interdire efficacement.

Il est encore possible que la Cour surprenne la myriade de juristes prédisant la fin d’un droit constitutionnel à l’avortement. En 1992, lorsque la Cour a entendu Casey, même le juge Harry Blackmun, l’auteur de Roe, s’attendait à ce que son opinion historique soit annulée. Au lieu de cela, Casey s’est affaibli, mais n’a pas annulé Roe.

Mais après la plaidoirie d’aujourd’hui, personne ne doit parier que Roe bénéficiera d’un autre sursis à exécution. Les deux partis politiques sont trop bien classés sur les questions de droit à l’avortement, le Parti républicain est devenu trop sophistiqué dans la sélection de juges qui se plieront aux préférences politiques du GOP, et une majorité des juges en exercice étaient extrêmement sceptiques à l’égard de Roe lors de l’argument de mercredi.

Les deux enjeux de Dobbs



Casey a présenté un cadre en deux parties régissant le droit à l’avortement. La première partie est qu’« un État ne peut interdire à aucune femme de prendre la décision ultime d’interrompre sa grossesse avant la viabilité », qui survient vers la 24e semaine de grossesse.

Casey a également soutenu que les États peuvent, dans certaines circonstances, réglementer l’avortement. Mais de telles réglementations ne peuvent pas imposer une « charge excessive » sur le droit d’interrompre une grossesse — ce qui signifie que les États ne peuvent pas promulguer une loi « si son but ou son effet est de mettre des obstacles substantiels sur le chemin d’une femme cherchant à avorter avant que le fœtus n’atteigne viabilité. »

La Cour a d’abord demandé aux parties dans Dobbs de rédiger des mémoires sur le premier de ces deux arrêts uniquement, à savoir si « toutes les interdictions de préviabilité concernant les avortements électifs sont inconstitutionnelles » – un signal clair qu’au moins certains membres de la Cour veulent annuler la viabilité de Casey en portant.

En effet, les six personnes nommées par les républicains de la Cour semblaient désireuses d’annuler cette décision. Cela inclut le juge en chef John Roberts, le membre le plus prudent de la majorité conservatrice de la Cour. Comme Roberts l’a dit à Julie Rikelman, l’un des avocats qui luttent pour défendre Roe contre un tribunal hostile, « Pourquoi 15 semaines ne suffisent-elles pas » pour qu’une personne décide d’interrompre sa grossesse ?

(Il convient de noter que, alors que le Mississippi qualifie sa loi d’interdiction de 15 semaines, cette horloge commence à tourner le « premier jour de la dernière période menstruelle de la femme enceinte. » Ainsi, en pratique, la loi fonctionne plus comme un Interdiction de l’avortement pendant 13 semaines.)

Mais le Mississippi a fini par aller beaucoup plus loin dans son mémoire, demandant à la Cour d’annuler complètement Roe et Casey. Si la Cour convient que Roe doit être annulé, elle pourrait le faire explicitement, ou elle pourrait réinterpréter la norme de « fardeau excessif » afin qu’elle n’impose plus de limites significatives aux réglementations sur l’avortement.

Roberts a largement concentré ses questions sur la ligne de viabilité de Casey. Il a semblé moins intéressé par la question de savoir s’il fallait annuler la deuxième conclusion de Casey selon laquelle les réglementations sur l’avortement sont invalides si elles imposent un fardeau indu au droit d’interrompre une grossesse – du moins pour le moment.

Mais une majorité de la Cour n’a pas semblé partager l’approche relativement progressive de Roberts. Au moins quatre, et très probablement cinq, des conservateurs restants de la Cour semblaient prêts à jeter Roe et Casey dans leur intégralité.

Le flanc droit de la Cour semblait assez enhardi

Il y a eu beaucoup de commentaires ces derniers temps affirmant que nous avons une Cour suprême 3-3-3 – ce qui signifie qu’il y a trois juges à l’extrême droite, trois à gauche et trois quelque part entre les deux. Cette qualification de la Cour est superficiellement exacte mais aussi quelque peu trompeuse. S’il est vrai que Roberts, Barrett et le juge Brett Kavanaugh sont souvent plus prudents que leurs trois collègues les plus conservateurs, les trois juges du milieu sont encore très loin à droite.

Les trois juges les plus conservateurs – les juges Clarence Thomas, Samuel Alito et Neil Gorsuch – ont joué leur rôle typique en insistant pour que la Cour donne aux conservateurs tout ce qu’ils demandent à Dobbs, et sans aucun délai. Thomas, à un moment donné, a comparé Roe à Lochner v. New York (1905), une décision infâme invalidant la législation pro-travail, et qui est largement enseignée dans les facultés de droit comme un exemple de la façon dont les juges ne devraient jamais, jamais se comporter.

De même, Alito a semblé comparer Roe à Plessy v. Ferguson (1896), la décision tout aussi tristement célèbre en faveur de la ségrégation.

Gorsuch, quant à lui, a passé une grande partie de son temps de questions à faire valoir que la norme du fardeau indu de Casey est « difficile à administrer » et devrait être abandonnée. Il a même essayé de faire admettre à Rikelman que, si la Cour annule la ligne de viabilité de Casey, elle doit également supprimer le test du fardeau indu – un résultat qui éliminerait effectivement le droit constitutionnel à l’avortement.

Dans le passé, Kavanaugh a parfois poussé à des attaques plus incrémentielles contre Roe. Dans June Medical Services v. Gee (2019), par exemple, il a plaidé en faveur de l’imposition d’obstacles procéduraux compliqués aux demandeurs d’avortement, ce qui leur empêcherait de porter leur affaire devant un tribunal fédéral ou d’obtenir un recours significatif.

Mais, mercredi, Kavanaugh ne semblait pas moins désireux de renverser Roe que Thomas, Alito ou Gorsuch. À un moment donné, Kavanaugh a dressé une longue liste de décisions historiques – et largement célébrées – de la Cour suprême, y compris sa décision sur l’intégration scolaire dans Brown v. Board of Education (1954), sa première décision d’une personne/une voix dans Baker v. Carr. (1962) et sa décision sur l’égalité du mariage dans Obergefell c. Hodges (2015), qui ont toutes annulé des décisions antérieures.

L’implication claire était que, si la Cour pouvait annuler le précédent dans ces cas, pourquoi ne peut-elle pas annuler Roe?

Il ne reste plus que la juge Barrett, qui laisse souvent entendre lors de la plaidoirie qu’elle pourrait adopter une approche plus centriste que ses collègues les plus conservateurs, mais qui vote également beaucoup plus souvent avec le flanc droit de la Cour. Bien que les questions de Barrett aient été moins révélatrices que celles de Kavanaugh, elles laissent peu de doute sur le fait qu’elle n’est pas d’accord avec les parties essentielles de Roe et Casey.

Entre autres choses, Barrett a évoqué à plusieurs reprises des lois dites « de refuge », qui permettent à une personne ayant récemment accouché de donner immédiatement son enfant en adoption (Barrett elle-même est la mère adoptive de deux enfants). « Roe et Casey ont tous deux mis l’accent sur le fardeau de la parentalité », a-t-elle noté, avant de demander pourquoi les lois sur les refuges ne « réglaient pas ce problème ? »

Dans un moment particulièrement remarquable, Barrett a semblé affirmer qu’être forcé de porter et de donner naissance à un enfant n’était pas grave. « Il ne me semble pas que la grossesse et la parentalité fassent partie du même fardeau », a-t-elle déclaré. « Il me semble que le choix, plus ciblé, serait entre, disons, la possibilité de se faire avorter à 23 semaines ou l’état obligeant la femme à passer 15, 16 semaines de plus » avant de mettre fin à ses droits parentaux après l’accouchement.

Barrett, en d’autres termes, semblait tout à fait déterminé à effacer la règle de viabilité de Casey. Et, alors qu’elle était moins explicite quant à savoir si elle éliminerait la norme de fardeau indu de Casey, le ton de ses questions était extrêmement méprisant à la fois pour Roe et Casey.

Le droit à l’avortement est donc en grande difficulté. À tout le moins, la Cour semble très susceptible d’annuler la norme de viabilité de Casey – et il y a de très bonnes chances qu’elle aille jusqu’à annuler complètement Roe.

Je conclurai en réitérant un point que j’ai déjà soulevé à plusieurs reprises, à savoir que la question la plus importante dans Dobbs n’est pas de savoir si la Cour écrit les mots magiques « Roe v. Wade est annulé ».

Dobbs est presque certain d’annoncer une nouvelle norme juridique régissant les droits à l’avortement qui est beaucoup moins protectrice de ces droits que Roe ou Casey. La Cour pourrait explicitement annuler Roe. Cela pourrait laisser une petite partie du droit à l’avortement – comme la norme du fardeau indu – en place pendant au moins un petit moment. Ou cela pourrait annoncer une toute nouvelle règle juridique qui rend fonctionnellement impossible pour les demandeurs d’avortement de protéger leurs droits, même si une coquille creuse de Roe reste nominalement dans les livres.

Après aujourd’hui, il semble plus probable qu’improbable que la Cour annulera explicitement Roe ou l’éliminera de manière plus détournée. L’un ou l’autre de ces résultats signifierait la mort du droit constitutionnel à l’avortement.