Cour suprême : la droite religieuse veut que les contribuables paient ses écoles

Les plaignants dans Carson v. Makin, une affaire entendue mercredi prochain, le 8 décembre, commencent leur mémoire devant la Cour suprême par une comparaison historique absolument ridicule.

« Au 19e siècle, les écoles publiques du Maine ont expulsé des élèves pour avoir adhéré à leur foi », affirment-ils, citant un exemple d’élève catholique expulsé pour ne pas avoir terminé les leçons d’une bible protestante. Maintenant, selon le mémoire, le Maine commet un péché tout aussi répugnant contre les religieux en refusant de payer les frais de scolarité des résidents de l’État dans les écoles religieuses privées.

Selon ce raisonnement, il n’y a pas de différence pertinente entre refuser un enseignement public à un étudiant catholique et refuser de payer pour un enseignement religieux privé. « Les temps sont différents », affirme le bref des plaignants, « mais le résultat est le même : le refus d’accéder à l’éducation par la discrimination religieuse ».

Carson, en d’autres termes, représente une escalade significative dans la guerre pour savoir si le gouvernement peut adopter des politiques que les religieux – et les conservateurs religieux à la Cour suprême – désapprouvent. Cela déplace le champ de bataille de la question de savoir si les conservateurs religieux peuvent demander des exemptions aux lois individuelles à s’ils peuvent également exiger que le public finance activement leur foi.

En règle générale, le rôle de la Cour sur la « liberté religieuse » comprend des lois et des politiques qui interdisent aux partis religieux d’agir d’une manière qu’ils jugent conforme à leur foi. Une église souhaite organiser un service bondé, par exemple, en violation d’un ordre de santé publique limitant le nombre de personnes pouvant se rassembler en même temps pendant une pandémie. Ou, un employeur souhaite fournir à ses employés un plan de santé qui exclut le contrôle des naissances en violation d’une réglementation fédérale exigeant que l’assurance couvre les soins contraceptifs.

Mais Carson n’est pas comme ces cas. Il affirme que l’État du Maine doit dépenser les recettes fiscales existantes de ses résidents laïcs pour payer les frais de scolarité des écoles privées de certains étudiants religieux. Personne dans le Maine n’a l’interdiction d’envoyer ses enfants dans une école privée religieuse. Les demandeurs dans Carson envoient déjà au moins un enfant dans de telles écoles. La question est de savoir si la Constitution oblige le gouvernement – ​​et, par extension, toute personne qui paie des impôts à ce gouvernement – ​​à subventionner l’enseignement religieux.

Notamment, l’État pourrait également finir par devoir payer pour les discours de haine dans le processus. Selon le mémoire du Maine, les deux familles plaignantes de Carson veulent que l’État paie les frais de scolarité dans les écoles qui discriminent les étudiants et les enseignants LGBTQ. L’une de ces écoles exigerait des enseignants qu’ils signent un contrat de travail stipulant que « la Bible dit que ‘Dieu reconnaît[s] homosexuels et autres déviants comme pervers’ » et que «[s]Un tel écart par rapport aux normes bibliques est un motif de résiliation.’ »

Pour être juste, Carson implique également le programme assez inhabituel de bons pour les écoles publiques du Maine, il n’est donc pas clair quel impact immédiat une victoire pour les plaignants dans cette affaire aurait dans d’autres États. Bien qu’une grande partie du Maine exploite des écoles publiques ordinaires gérées par les districts scolaires locaux, certains élèves – principalement ceux qui vivent dans des zones peu peuplées où il n’y a pas d’école locale – ne sont pas affectés à une école en particulier. Au lieu de cela, l’État propose de payer les frais de scolarité des écoles privées de ces près de 5 000 étudiants, qui n’auraient autrement pas accès à une éducation gratuite.

Seules les écoles « non confessionnelles » sont éligibles à cette subvention. Les parents peuvent toujours choisir d’envoyer leurs enfants dans une institution qui cherche à inculquer à ces enfants une foi religieuse particulière, mais ils ne recevront pas de fonds de l’État pour le faire.

Néanmoins, les plaignants dans Carson prétendent que le Maine est constitutionnellement obligé de subventionner l’enseignement religieux, du moins tant qu’il fournit des fonds similaires pour l’enseignement privé laïc.

C’est le genre d’argument qui aurait eu peu de chance de l’emporter jusqu’à assez récemment, mais qui est susceptible de l’emporter dans une Cour suprême dominée par des républicains conservateurs assez sympathiques à la droite religieuse.

L’année dernière encore, la Cour a fait un pas important vers la suppression de la distinction entre les lois qui imposent des obligations non désirées aux personnes de foi et les lois qui refusent simplement l’argent des contribuables aux institutions religieuses. Dans le pire des cas pour la séparation de l’Église et de l’État, Carson pourrait effacer cette distinction.

Comment nous sommes arrivés au point où les arguments des plaignants Carson sont pris au sérieux

Au départ, l’argument principal des plaignants dans Carson cherche à pousser la déférence croissante de la Cour Roberts envers la religion à un nouveau niveau, en la démarquant davantage du texte de la Constitution elle-même. La majeure partie de leur mémoire soutient que le système du Maine viole la clause de libre exercice de la Constitution, qui interdit généralement les lois « interdisant le libre exercice » de la religion.

Le mot clé ici est « interdire ». Encore une fois, personne dans le Maine n’est interdit de faire quoi que ce soit en raison de la décision de l’État de ne payer les frais de scolarité que dans certaines écoles privées. Les deux familles plaignantes de Carson envoient actuellement des enfants dans des écoles privées religieuses qui ne sont pas éligibles aux subventions. La seule question dans Carson est de savoir si le Maine doit utiliser l’argent des contribuables pour payer cette éducation religieuse.

Il y a à peine deux décennies, il y avait un sérieux débat constitutionnel sur la question de savoir si les États sont même autorisés à financer l’enseignement religieux. Comme établi dans Everson v. Board of Education (1947), un précédent de longue date soutient qu’« aucun impôt, quel qu’en soit le montant, ne peut être prélevé pour soutenir des activités ou des institutions religieuses, quel qu’en soit le nom ou la forme qu’elles revêtent. adopter pour enseigner ou pratiquer la religion. En 2002, Zelman c. Simmons-Harris a demandé au tribunal d’envisager un programme de bons scolaires qui profiterait principalement aux écoles religieuses. Bien qu’une majorité de la Cour ait abandonné l’approche stricte d’Eerson dans cette affaire, quatre juges ont exprimé leur dissidence et auraient appliqué la règle la plus stricte.

Pourtant, même après Zelman, la Cour a largement considéré la question de savoir s’il fallait subventionner l’enseignement religieux comme une question à la discrétion des législateurs.

Jusqu’à la Cour Roberts.

Plus particulièrement, dans Espinoza c. Montana Department of Revenue (2020), la Cour a statué que les États doivent subventionner les écoles affiliées à une religion dans certaines circonstances. Espinoza a soutenu qu’un État ne peut pas refuser une subvention à une institution religieuse « simplement à cause de ce qu’elle est », c’est-à-dire simplement parce que l’institution s’identifie à une foi particulière.

Mais Espinoza a également maintenu une distinction entre le « statut » religieux et « l’usage » religieux, ce qui est particulièrement pertinent pour l’affaire Carson actuellement devant la Cour.

Supposons, par exemple, qu’un État accorde des subventions pour aider à mettre en place des banques alimentaires et des soupes populaires. Si une église souhaite mettre en place une soupe populaire et est par ailleurs éligible à la subvention, elle ne peut pas se voir refuser la subvention uniquement parce qu’il s’agit d’une institution religieuse. Son « statut » en tant qu’entité affiliée à un chrétien n’est pas une base valable pour refuser une subvention sous Espinoza.

Imaginez maintenant une église légèrement différente, qui souhaite utiliser la subvention financée par l’État pour acheter des bibles qui seront distribuées aux gens à la soupe populaire. Dans ce scénario, l’église ne se contente plus de fournir un service séculier, de la nourriture pour les affamés. Il s’agit de fournir un service intrinsèquement religieux, la distribution d’un texte sacré. Ce type d’activité intrinsèquement religieuse est ce que la Cour entend par « utilisation » religieuse et Espinoza suggère que les États peuvent toujours être autorisés à refuser le financement de telles activités – même s’ils ne peuvent pas refuser le financement d’institutions religieuses qui remplissent les conditions requises pour financer des activités laïques. .

Et cette distinction entre « statut » religieux et « usage » religieux est désormais au premier plan dans l’affaire Carson.

Le radicalisme des arguments des plaignants dans Carson



Bien que le programme de scolarité au cœur de l’affaire Carson soit antérieur à Espinoza, il aurait tout aussi bien pu être conçu spécifiquement pour survivre à un contrôle judiciaire après cette décision. Comme l’État l’explique dans son mémoire, le Maine détermine si une école particulière est « sectaire » et donc inéligible aux subventions de l’État, en demandant si elle « fait la promotion de la foi ou du système de croyances auquel elle est associée et/ou présente la matière enseignée à travers la lentille de cette foi.

Bien que « l’affiliation ou l’association avec une église ou une institution religieuse soit un indicateur potentiel d’une école sectaire », ce facteur ne détermine pas si une école est classée comme « sectaire ». La question est plutôt « ce que l’école enseigne à travers son programme et les activités connexes, et comment le matériel est présenté ».

Dans le cadre d’Espinoza, en d’autres termes, Carson est un cas d’« utilisation » religieuse.

Néanmoins, les plaignants demandent une expansion d’Espinoza, affirmant que les politiques qui obligent les familles religieuses à « choisir entre leurs croyances religieuses et recevoir une prestation gouvernementale » sont inconstitutionnelles – et que le programme de scolarité du Maine oblige ces familles à choisir entre « leur droit à une aide pour les frais de scolarité ou leur droit d’exercer librement leur religion.

C’est un argument profondément radical, s’il est poussé jusqu’à son point final logique. Cette affaire concerne un programme de bons scolaires inhabituel qui ne s’applique qu’à une petite minorité d’enfants du Maine – principalement des étudiants dans des zones très rurales où il n’est pas rentable pour l’État de gérer une école publique. Mais si la Constitution ne permet pas aux États de forcer les familles à choisir entre recevoir une éducation gratuite et une éducation religieuse, alors tout système scolaire public est potentiellement en danger.

Encore une fois, l’argument des plaignants est que le gouvernement ne peut pas exiger d’une famille religieuse qu’elle « choisisse entre ses croyances religieuses et recevoir une prestation gouvernementale ». Mais l’enseignement public traditionnel, où les élèves sont affectés à une école gérée par le gouvernement qui offre un enseignement gratuit, est un avantage du gouvernement. Toutes les familles qui envoient leurs enfants dans des écoles privées religieuses choisissent de renoncer à une éducation publique gratuite. Ainsi, si les plaignants ont raison de dire que les familles ne peuvent pas être forcées de faire ce choix, l’ensemble du système d’enseignement public peut être tenu de payer les frais de scolarité privés dans les écoles religieuses.

Il n’est pas du tout clair que la Cour sera prête à aller aussi loin. En effet, dans Espinoza, l’opinion majoritaire du juge en chef John Roberts semblait anticiper ce problème, et il a tenté de l’étouffer dans l’œuf. « Un État n’a pas besoin de subventionner l’enseignement privé », a écrit Roberts à Espinoza, « mais une fois qu’un État décide de le faire, il ne peut pas disqualifier certaines écoles privées » en raison de leur statut religieux.

Mais Espinoza était également une décision de 5-4, avant que la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg ne donne aux républicains nommés une majorité qualifiée à la Cour. Et, bien que Roberts soit assez conservateur, il est le membre le moins conservateur de la majorité républicaine de six juges de la Cour. Les plaideurs conservateurs n’ont plus besoin du vote de Roberts pour l’emporter, et il n’est pas clair si les cinq collègues plus conservateurs de Roberts sont d’accord avec lui pour dire qu’« un État n’a pas besoin de subventionner l’enseignement privé ».

Même s’ils sont d’accord avec Roberts en principe, il est difficile de tracer une ligne de principe entre un programme de bons d’études qui exclut l’enseignement religieux et un système scolaire public traditionnel qui exclut l’enseignement religieux. Dans le cas probable où les plaignants Carson l’emporteraient devant la Cour suprême, il est probablement inévitable qu’un membre d’un district scolaire public traditionnel intente une nouvelle action en justice affirmant qu’il a également le droit de faire payer ses frais de scolarité dans une école privée par les contribuables de son État.