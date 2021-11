Cour suprême: la NRA a reçu d’excellentes nouvelles des juges sur le deuxième amendement

La plus grande surprise dans l’argument de mercredi matin dans New York State Rifle & Pistol Association Inc. c. Bruen (« NYSRPA »), une affaire majeure du deuxième amendement devant la Cour suprême, est que la juge conservatrice Amy Coney Barrett semblait ouverte à de nombreux États des arguments de New York défendant ses restrictions sur l’endroit où les individus peuvent porter une arme à feu.

Même si Barrett se range du côté de New York, il est peu probable que son vote compte. Quatre juges – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh – laissent peu de doute sur le fait qu’ils liront le deuxième amendement de manière approfondie. Et, alors que le juge en chef John Roberts semblait en désaccord avec la plupart de ses collègues conservateurs sur la façon dont la Cour devrait aborder les affaires du deuxième amendement, son désaccord semble être en grande partie académique. Il semble également susceptible d’annuler la loi de New York.

La NYSRPA, en d’autres termes, a révélé qu’il existe des désaccords méthodologiques entre les juges conservateurs, mais que ces désaccords n’auront probablement pas beaucoup d’impact pratique : l’affaire devrait se terminer par la limitation de la capacité des États à réglementer les endroits où les gens peuvent porter des armes.

L’affaire concerne une loi new-yorkaise vieille de 108 ans qui exige que toute personne souhaitant porter une arme à feu à l’extérieur de son domicile démontre un « motif valable » avant de pouvoir obtenir une licence l’autorisant à le faire. Dans la pratique, il est relativement facile pour les résidents de New York d’obtenir un permis limité leur permettant de porter des armes à feu, en particulier dans les zones peu peuplées – en effet, deux des plaignants de la NYSRPA ont déjà un permis leur permettant de porter une arme à feu pour chasser. , pour le tir à la cible, ou dans des zones non « fréquentées par le grand public ».

Mais ils veulent une licence illimitée – une licence qui, comme l’a indiqué Barrett, leur permettrait de porter une arme dissimulée à Times Square au milieu de la célèbre célébration du Nouvel An à New York. Cette possibilité, à tout le moins, semblait donner à Barrett une pause.

Pourtant, alors que Roberts a également exprimé sa préoccupation quant à la lecture du deuxième amendement de manière si large qu’il permettrait aux civils d’apporter une arme à feu littéralement n’importe où, il a également semblé sceptique quant aux restrictions de New York. Le juge en chef semblait attaché à l’approche adoptée par la Cour suprême dans District of Columbia v. Heller (2008), elle-même une affaire établissant un précédent qui a sapé au moins huit décennies de jurisprudence du deuxième amendement, et a estimé que le deuxième amendement protège un droit individuel posséder une arme à feu pour « autodéfense » personnelle.

Roberts a suggéré que, dans le cadre de Heller, les droits des armes à feu devraient être encore plus étendus dans les villes qu’ils ne le sont dans les zones rurales. Comme Roberts l’a dit lors d’un échange avec le solliciteur général de New York Barbara Underwood, « combien d’agressions ont-elles eu lieu dans la forêt ?

L’essentiel semble être que, bien qu’il y ait une chance qu’Underwood ait convaincu Barrett que le deuxième amendement devrait être lu pour permettre une plus grande réglementation des armes à feu dans les villes, elle ne semble pas avoir convaincu Roberts. Et cela signifie qu’il est peu probable qu’elle trouve cinq voix pour sauver la loi de New York.

Deux approches différentes du deuxième amendement

Indépendamment du fait que le régime de licence de New York survit au contact avec les juges, la NYSRPA présente également un important différend doctrinal entre deux approches très différentes du deuxième amendement.

Au cours des 13 années qui se sont écoulées depuis Heller, les cours d’appel fédérales inférieures se sont unies autour d’une seule approche des affaires alléguant qu’une réglementation sur les armes à feu viole le deuxième amendement. Comme une cour d’appel a résumé ce cadre, « les lourdes charges pesant sur les droits fondamentaux du deuxième amendement », telles que les limites du droit d’utiliser une arme à feu pour se défendre à la maison, sont considérées avec un grand scepticisme par les tribunaux. Mais « des lois moins onéreuses, ou des lois qui régissent la conduite en dehors du » noyau « du deuxième amendement » – comme une loi interdisant aux personnes condamnées pour violence domestique de posséder une arme à feu – sont beaucoup plus susceptibles d’être respectées.

Pourtant, alors que toutes les cours d’appel fédérales chargées d’examiner la question ont adopté ce cadre consensuel, une poignée d’insurgés conservateurs se sont opposés à ces décisions. L’un d’eux était le juge d’appel Brett Kavanaugh, qui a écrit dans une opinion dissidente de 2011 que l’approche par consensus devrait être abandonnée. « Les tribunaux doivent évaluer les interdictions et les réglementations sur les armes à feu en fonction du texte, de l’histoire et de la tradition », a affirmé Kavanaugh, et non sur la base du cadre adopté par la plupart des juges.

La plupart des juges conservateurs – y compris Barrett – semblaient d’accord avec Kavanaugh pour dire que les tribunaux devraient se pencher sur l’histoire plutôt que d’appliquer l’approche consensuelle. Certains des juges conservateurs ont posé des questions sur la façon dont l’approche de Kavanaugh fonctionnerait dans la pratique – Thomas, par exemple, s’est demandé s’il devait comparer les lois modernes sur les armes à feu aux lois sur les armes à feu de l’époque fondatrice ou aux lois sur les armes à feu de l’après-guerre civile, pour déterminer si les la loi est valide – mais la plupart des juges conservateurs ont semblé à l’aise de faire une telle enquête.

Notamment, Underwood et les plaignants contestant la loi de New York ont ​​passé la majeure partie de leurs mémoires à citer des lois et des décisions de justice datant de centaines d’années et à se demander si ces anciennes lois ressemblent à la loi spécifique actuellement devant la Cour. Les deux parties semblent donc faire le pari que la Cour adoptera l’approche historique de Kavanaugh.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour New York. Le mémoire d’Underwood avance un argument convaincant selon lequel le droit de porter des armes était historiquement compris comme permettant une réglementation plus stricte des armes à feu dans les villes que dans les zones moins peuplées. Il cite tout, d’une loi anglaise de 1328 interdisant les armes à feu dans les « foires » et les marchés », à une loi coloniale du New Jersey interdisant « de monter ou d’aller armé d’une épée, d’un pistolet ou d’un poignard », sauf lors de déplacements sur de longues distances.

Bien que Barrett puisse encore très bien voter avec ses collègues conservateurs, elle a semblé être émue par certains des arguments historiques d’Underwood. Les « le dossier historique vous oblige » à concéder que les armes à feu peuvent être interdites dans « des endroits sensibles », a déclaré Barrett à un moment donné à Paul Clement, l’avocat des plaignants. À un autre moment, elle a dit à Clément qu’au moins une certaine réglementation des armes à feu devait être autorisée.

Pourtant, même si Barrett se range du côté de New York – et, encore une fois, rien ne garantit qu’elle le fera – Roberts semblait moins intéressé par l’histoire des droits des armes à feu et plus enclin à appliquer quelque chose comme le cadre consensuel adopté par les tribunaux inférieurs. Il semble également croire que la loi de New York viole ce cadre.

Rappelons que le cadre consensuel applique un examen plus minutieux aux lois qui pèsent sur le « noyau » du deuxième amendement. Comme l’a noté Roberts, Heller s’est reposé sur l’idée que le cœur du deuxième amendement est un droit à l’autodéfense. Et, a-t-il affirmé, les gens sont plus susceptibles d’avoir besoin de se défendre lorsqu’ils sont entourés d’autres personnes que lorsqu’ils sont seuls – d’où sa plaisanterie sur les agressions dans la forêt.

Si vous comptez les votes, cela signifie qu’il y a probablement cinq juges qui soutiennent la méthodologie historique préférée par les conservateurs – bien que Barrett puisse appliquer cette méthodologie différemment de ses collègues conservateurs. Pendant ce temps, bien que Roberts puisse rejeter cette méthodologie, il atteint un résultat conservateur grâce à une approche différente.

C’est une mauvaise nouvelle pour New York. Encore une fois, il est difficile de voir comment l’État compte jusqu’à cinq.

La prochaine affaire de gros canons devrait se concentrer sur les « lieux sensibles »

Un domaine sur lequel Roberts et Barrett ont semblé d’accord est qu’il devrait y avoir des limites sur les armes à feu dans les « endroits sensibles » – cela est cohérent avec Heller, qui a estimé que « rien à notre avis ne devrait être pris pour jeter le doute sur … les lois interdisant le port d’armes à feu dans des lieux sensibles tels que les écoles et les bâtiments gouvernementaux.

Barrett a suggéré que les grands rassemblements, tels que Times Square la veille du Nouvel An, devraient être considérés comme un « lieu sensible ». Roberts a également laissé entendre que les interdictions d’armes à feu devraient être autorisées sur les campus universitaires, dans les stades de football et dans « tout endroit où l’on sert de l’alcool ».

Mais ils ont également eu du mal à tracer une ligne entre ces exemples et d’autres endroits où un grand nombre de personnes pourraient se rassembler. Comme Underwood l’a noté, Times Square est très fréquenté de nombreuses nuits. Pourquoi l’État ne devrait-il être autorisé à interdire les armes à feu de cette zone qu’une nuit de l’année ?

En tout état de cause, les questions de Roberts sur l’autodéfense dans les villes suggèrent qu’il ne pense pas que l’ensemble de la ville de New York soit considéré comme un lieu sensible. Et la question spécifique de savoir ce qui se passe si un État interdit les armes à feu sur les campus ou lors d’événements sportifs devra probablement attendre qu’un nouveau cas soulève ce problème spécifique.

Mais les questions de Roberts et Barrett sur les endroits sensibles suggèrent qu’il y a au moins cinq voix pour imposer des limites aux droits des armes à feu – même si la loi centenaire de New York est susceptible de tomber.