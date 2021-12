Cour suprême : la séparation de l’Église et de l’État a connu une journée désastreuse

Lors d’une plaidoirie tenue mercredi matin, les six membres de la majorité nommée par les républicains de la Cour suprême semblaient susceptibles de creuser un nouveau trou important dans le mur séparant l’Église et l’État.

L’affaire est Carson c. Makin; la question est de savoir si l’État du Maine est tenu de subventionner l’enseignement religieux ; et la réponse de la majorité semble, au moins dans certaines circonstances, être oui.

En vertu de la loi actuelle, comme l’a noté la juge Elena Kagan lors de l’argumentation de mercredi, la question de savoir s’il faut financer l’éducation religieuse est généralement laissée aux élus. Les législateurs du Maine ont décidé de ne pas le faire lorsqu’ils ont rédigé le programme inhabituel de bons de scolarité de l’État qui est en cause à Carson, et vise à garantir que les enfants des zones peu peuplées reçoivent toujours une éducation gratuite.

L’écrasante majorité des écoliers du Maine fréquentent une école désignée par leur district scolaire local. Mais une petite minorité – moins de 5 000 étudiants, selon l’État – vit dans des zones rurales où il n’est pas rentable pour l’État d’exploiter sa propre école publique ou de passer un contrat avec une école voisine pour éduquer les élèves locaux. Dans ces domaines, les étudiants reçoivent une subvention qui les aide à payer les frais de scolarité dans l’école privée de leur choix.

Le problème dans Carson est que seules les écoles « non confessionnelles » sont admissibles à cette subvention. Les familles peuvent toujours envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses, mais l’État ne paiera pas pour que les enfants fréquentent des écoles qui cherchent à inculquer à leurs élèves une foi religieuse.

Les six personnes nommées par les républicains de la Cour semblaient penser que cette exclusion des écoles religieuses était inconstitutionnelle, ce qui signifie que le Maine serait tenu de payer les frais de scolarité dans les écoles largement religieuses. Notamment, cela pourrait inclure des écoles qui épousent des visions du monde haineuses. Selon l’État, l’une des familles plaignantes de Carson veut que l’État paie pour une école qui oblige les enseignants à signer un contrat stipulant que « la Bible dit que ‘Dieu reconnaît[s] homosexuels et autres déviants comme pervers’ » et que «[s]Un tel écart par rapport aux normes bibliques est un motif de résiliation.’ »

Dans le cas probable où les familles de ces plaignants l’emporteraient, cela marquerait une escalade significative des décisions de la Cour en faveur du droit religieux – même si la Cour limite la décision étroitement à la situation du Maine. Peu de temps après que la confirmation de la juge Amy Coney Barrett a donné aux républicains une majorité qualifiée de 6 contre 3 à la Cour suprême, la Cour a rendu une décision révolutionnaire estimant que les personnes de foi peuvent demander de larges exemptions aux lois qui s’appliquent à toute autre personne. Mais la Cour a toujours été plus réticente à exiger du gouvernement qu’il impose ses citoyens et dépense cet argent pour la religion.

Cette réticence peut très bien avoir disparu.

La majorité conservatrice de la Cour veut redéfinir ce qui constitue une « discrimination » religieuse

Le but de l’exclusion du Maine des écoles sectaires, selon Christopher Taub, l’avocat chargé de défendre cette exclusion contre une Cour suprême hostile, est de garantir que l’État reste « neutre et silencieux » sur les questions de religion.

Pendant de nombreuses années, la Constitution a été comprise comme exigeant ce genre de neutralité. Comme la Cour l’a statué dans Everson v. Board of Education (1947), « aucun impôt, quel qu’il soit, grand ou petit, ne peut être prélevé pour soutenir des activités ou des institutions religieuses, quel qu’en soit le nom ou la forme qu’elles adoptent pour enseigner ou pratiquer la religion.

Everson a été effectivement abandonné par la décision de la Cour dans Zelman v. Simmons-Harris (2002), dans laquelle une Cour 5-4 a confirmé un programme pilote en Ohio qui fournissait des bons de scolarité finançant l’enseignement privé, y compris dans les écoles religieuses. Mais Zelman, comme l’a souligné Kagan aujourd’hui, a simplement soutenu que les États « pourraient » financer l’éducation religieuse s’ils choisissaient de le faire. Rien dans cette décision n’empêche les États d’adopter la même attitude neutre envers la religion qui était autrefois requise par des cas comme Everson.

Mercredi, cependant, plusieurs membres de la majorité nommée par les républicains de la Cour se sont demandé si la neutralité religieuse était même possible et ont suggéré que les efforts du Maine pour rester neutre sur les questions de religion sont en eux-mêmes une forme de discrimination à l’encontre des personnes de foi.

Le juge en chef John Roberts, par exemple, a proposé une hypothèse impliquant deux écoles privées. L’une de ces écoles enseigne ses croyances religieuses ouvertement et explicitement, et elle enseigne également un ensemble particulier de valeurs religieuses dans le processus. L’autre école peut éviter les références explicites à Dieu ou à un texte sacré, mais elle enseigne un système de valeurs différent qui est motivé par des croyances religieuses. Si l’État finance cette dernière école mais pas la première, a demandé Roberts, pourquoi ne dessine-t-il pas des « distinctions fondées sur la doctrine » ?

Le juge Samuel Alito, quant à lui, a proposé la version Fox News de l’argument de Roberts. La loi du Maine, a noté Alito, ne contient pas d’exemptions explicites pour les écoles privées qui enseignent la suprématie blanche ou la théorie critique de la race, mais elle exempte explicitement les écoles religieuses de son programme de scolarité. L’implication était que le Maine est discriminatoire envers la religion et en faveur de la théorie critique de la race.

Le juge Brett Kavanaugh, quant à lui, a proposé la version la plus directe de cet argument selon lequel la neutralité envers la religion est la même chose que la discrimination. « La discrimination contre toutes les religions » reste une discrimination illégale, a déclaré Kavanaugh à Taub – une position difficile à concilier avec le texte du premier amendement, qui interdit les lois « concernant l’établissement d’une religion ».

Il convient de noter que Roberts et Kavanaugh sont, bien que très conservateurs, les membres les plus modérés du bloc conservateur de six juges de la Cour. Donc, si ces deux juges votent contre le Maine, il est difficile d’imaginer comment l’État trouve cinq voix pour soutenir sa loi.

Cela dit, il y a de fortes chances que la Cour rejette cette affaire. Au début de la plaidoirie, le juge Clarence Thomas a souligné le fait que sa Cour pourrait ne pas avoir compétence pour entendre l’affaire Carson.

En vertu de Lujan v. Defenders of Wildlife (1992), les tribunaux fédéraux ne peuvent pas entendre une action en justice à moins que le préjudice allégué par les plaignants puisse être «réparé par une décision favorable». Mais, selon le Maine, les deux familles plaignantes veulent envoyer leurs enfants dans des écoles qui pourraient refuser des fonds publics même si de tels fonds leur sont offerts – parce que le Maine interdit à toutes les entités qui reçoivent des subventions de l’État de discriminer sur la base de l’orientation sexuelle.

Même si la Cour ordonnait au Maine de fournir des subventions pour les frais de scolarité aux écoles religieuses, en d’autres termes, les plaignants dans Carson pourraient se retrouver sans rien, car leurs écoles préférées pourraient choisir de conserver intactes leurs politiques anti-LGBTQ au lieu de recevoir des subventions de l’État.

Néanmoins, même si la Cour décide finalement de classer l’affaire pour défaut de compétence, cela ne fera que retarder le calcul du financement public des institutions religieuses. Finalement, un avocat trouvera une école prête à accepter un financement de l’État. Et lorsque cela se produira, il y aura probablement au moins cinq voix à la Cour suprême pour donner une victoire à cet avocat.

Les juges sont susceptibles d’imposer des limites à sa décision dans Carson, mais on ne sait pas encore comment ils justifieront ces limites

Bien que les six juges conservateurs aient montré peu de sympathie pour la position du Maine – ou pour la loi existante – mercredi, certains d’entre eux ont suggéré qu’il devrait y avoir des limites à une décision forçant les États à financer la religion.

Roberts, par exemple, a suggéré qu’il pourrait annuler un programme qui versait de l’argent directement à des institutions religieuses afin de financer des programmes religieux, plutôt que d’accorder des bourses de scolarité aux parents qui remettraient ensuite cet argent à une école religieuse. Supposons qu’un État ait un programme qui finance la construction de bâtiments dans des écoles privées, a suggéré Roberts à un moment donné, mais qui prévoit également que l’argent ne peut pas être utilisé pour construire une chapelle. Il semblait suggérer qu’une telle exclusion pour la construction de chapelles est permise.

De même, Kavanaugh a demandé à Michael Bindas, l’avocat contestant le programme du Maine, si les familles religieuses ont droit à des bons de scolarité simplement parce que leur État finance les écoles publiques ordinaires. Bindas a nié que des bons de scolarité soient requis dans ces circonstances, soulignant une ligne dans Espinoza v. Montana Department of Revenue (2020) indiquant qu’« un État n’a pas besoin de subventionner l’enseignement privé ».

Mais il est difficile de tracer une ligne de principe entre une décision de justice obligeant le Maine à financer l’éducation religieuse dans le cadre de son programme de scolarité privé existant et une décision obligeant tous les États dotés d’un système scolaire public à financer l’éducation religieuse.

Dans son mémoire, Bindas soutient que les politiques qui obligent les familles religieuses à « choisir entre leurs croyances religieuses et recevoir une prestation gouvernementale » sont inconstitutionnelles. Mais si la Constitution ne permet pas aux États de forcer les familles à choisir entre recevoir une éducation gratuite et une éducation religieuse, alors on ne sait pas pourquoi cette règle ne menacerait aucun système scolaire public.

L’enseignement public traditionnel, où les élèves fréquentent gratuitement une école publique, est un avantage gouvernemental. Toutes les familles qui envoient leurs enfants dans des écoles privées religieuses choisissent de renoncer à cette prestation gouvernementale. Ainsi, en vertu de la règle énoncée dans le mémoire de Bindas, chaque État peut être tenu de payer des cours particuliers dans les écoles religieuses.

En tout état de cause, la Cour a déjà tracé des lignes sans principes, difficiles à concilier avec les textes juridiques et les doctrines existantes. Ainsi, si cinq juges sont gênés par la possibilité que les districts scolaires publics ordinaires soient tenus de financer l’enseignement religieux, ils pourraient simplement déclarer qu’une telle chose n’est pas requise et en rester là. Les partisans d’un mur de séparation entre l’Église et l’État peuvent se consoler un peu de ce fait.

À tout le moins, cependant, la Cour semble susceptible de rendre une décision transformatrice en repensant une grande partie de son approche de la religion – et de forcer au moins certains États à financer l’éducation religieuse dans le processus.