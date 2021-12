Cour suprême : la seule bonne chose qui puisse venir de Gavin Newsom qui trolle les juges

La Cour suprême a effectivement statué vendredi que les législateurs de l’État peuvent neutraliser un droit constitutionnel – tant que la loi de l’État attaquant ce droit est appliquée uniquement par des procès privés.

Peu de temps après que la Cour a ouvert cette porte surprenante dans Whole Woman’s Health v. Jackson, le gouverneur de Californie Gavin Newsom (D) a annoncé qu’il verrait si les juges voulaient vraiment créer une échappatoire qui pourrait être utilisée pour annuler les droits constitutionnels.

L’affaire Jackson impliquait SB 8, l’effort (apparemment réussi) du Texas pour interdire tous les avortements après la sixième semaine de grossesse. SB 8 bafoue la décision de la Cour suprême dans Planned Parenthood v. Casey (1992), qui interdit l’interdiction de l’avortement avant le moment où le fœtus peut vivre en dehors de l’utérus.

Le Texas a rédigé le SB 8 spécifiquement pour éviter qu’il ne soit arrêté par un tribunal fédéral. Normalement, quelqu’un qui souhaite contester une loi d’un État devant un tribunal fédéral doit poursuivre le fonctionnaire de l’État chargé d’appliquer cette loi. Mais les dispositions les plus importantes du SB 8 ne peuvent être appliquées que par des poursuites privées. Vendredi, la Cour suprême a essentiellement donné sa bénédiction à ce programme, statuant que les seules personnes pouvant être poursuivies sont les responsables de la santé de l’État qui jouent un rôle insignifiant dans l’application du SB 8.

Un jour plus tard, Newsom a annoncé qu’il ferait pression pour une loi de style SB 8 en Californie, qui cible les droits des armes à feu de la même manière que le Texas visait les droits à l’avortement.

Si les États peuvent protéger leurs lois contre l’examen par les tribunaux fédéraux, alors CA utilisera cette autorité pour aider à protéger des vies. Nous travaillerons pour créer la possibilité pour les citoyens privés de poursuivre quiconque fabrique, distribue ou vend une arme d’assaut ou un kit ou des pièces d’arme fantôme en Californie. pic.twitter.com/YPBJ00vN6z – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 12 décembre 2021

De manière réaliste, il y a peu de chances que le pari de Newsom réussisse réellement à limiter les droits des armes à feu en Californie.

La Cour suprême a signalé à plusieurs reprises que sa majorité conservatrice de 6 contre 3 avait l’intention d’étendre les droits des armes à feu, tout en limitant ou même en éliminant le droit constitutionnel à l’avortement. Lors d’une plaidoirie début novembre, une majorité de la Cour a semblé susceptible d’annuler une loi sur les licences d’armes à feu de l’État de New York en vigueur depuis plus d’un siècle. Un mois plus tard, dans une autre plaidoirie, une majorité de la Cour a semblé ouvertement hostile à Roe v. Wade, potentiellement au point qu’elle l’annulera complètement.

Lors des plaidoiries à Jackson même, le juge Brett Kavanaugh – qui est probablement le juge médian de la Cour actuelle – a souligné à plusieurs reprises un mémoire déposé par la Firearms Policy Coalition, qui avertissait que les États pourraient promulguer des lois de type SB 8 ciblant les armes à feu. Bien que Kavanaugh ait effectivement voté pour soutenir les efforts du Texas pour interdire les avortements à Jackson, il ne semblait pas disposé à faire de même pour une loi sur les armes à feu.

L’hypocrisie d’une décision permettant aux États de neutraliser un droit favorisé par les démocrates, mais pas un droit favorisé par les républicains, est évidente. Mais, honnêtement, il faut espérer de l’hypocrisie. Nous devrions espérer que la pire chose qui ressorte de Jackson est une décision sans scrupules soutenant que Jackson est un cas unique qui s’applique à l’avortement et à rien d’autre. Car, si Jackson est autorisé à rester inchangé, cela menace la notion même que les États sont liés par la Constitution.

La règle annoncée à Jackson, c’est un euphémisme, est dangereuse. Comme Kavanaugh l’a noté à juste titre dans l’argumentation orale de Jackson, une loi de style SB 8 pourrait être utilisée pour cibler « les droits du deuxième amendement, le libre exercice des droits de religion, les droits à la liberté d’expression » – vraiment n’importe quel droit constitutionnel. Une législature républicaine, pour ne donner qu’un exemple, pourrait potentiellement promulguer une loi de style SB 8 autorisant les citoyens privés à collecter des primes auprès de quiconque critique Donald Trump.

Le pari de Newsom, en d’autres termes, donne à la Cour suprême l’occasion de neutraliser une décision imprudente avant qu’elle ne mette en danger davantage de droits constitutionnels.

Jackson autorise effectivement n’importe quel État à interdire l’avortement

Comme l’a écrit le juge en chef John Roberts dans sa dissidence de Jackson, SB 8 emploie « un éventail de stratagèmes conçus pour protéger sa loi inconstitutionnelle d’un contrôle judiciaire ».

Normalement, un plaideur qui estime qu’une loi d’un État est inconstitutionnelle ne peut pas poursuivre l’État directement devant un tribunal fédéral. Au lieu de cela, ils doivent poursuivre le fonctionnaire de l’État chargé d’appliquer cette loi. Si un tribunal fédéral convient que la loi est inconstitutionnelle, il émet généralement une ordonnance du tribunal connue sous le nom d’injonction, qui interdit à ce représentant de l’État d’appliquer la loi inconstitutionnelle.

SB 8 exploite cette structure en interdisant à tout « agent ou employé d’un État ou d’une entité gouvernementale locale » au Texas d’appliquer les dispositions clés de son interdiction de l’avortement. Au lieu de cela, la loi est appliquée presque exclusivement par le biais de poursuites privées.

La loi prévoit que « toute personne » – littéralement toute personne dans le monde, qu’elle vive ou non au Texas, qui ne soit pas un employé de l’État – peut poursuivre quiconque pratique un avortement en violation du SB 8 ou qui « aide ou encourage la réalisation ou l’incitation d’un avortement. Les demandeurs victorieux reçoivent une prime d’au moins 10 000 $ qui est payée par le défendeur, et il n’y a pas de limite supérieure à cette prime.

Ainsi, quiconque est même soupçonné d’avoir enfreint la norme SB 8 pourrait potentiellement être bombardé de milliers de poursuites intentées par des individus du monde entier. Même s’ils gagnaient chacune de ces poursuites, un tel accusé SB 8 ferait probablement face à des frais juridiques dévastateurs, car il aurait besoin d’une petite armée d’avocats pour se défendre contre autant de poursuites. Et, si un défendeur SB 8 perd un seul de ces procès, il pourrait être touché par une prime de 10 000 $, ou 10 millions de dollars, ou 10 milliards de dollars. Encore une fois, il n’y a pas de limite supérieure à la prime.

L’idée, en d’autres termes, est de dissuader les prestataires d’avortement de pratiquer des avortements – parce que toute personne accusée d’avoir pratiqué un avortement après la sixième semaine d’une grossesse risque d’être mise en faillite par des frais juridiques avant même qu’un tribunal ne décide si elle a enfreint SB 8.

Dans Jackson, un tribunal 5-4 a déterminé que toutes les parties les plus importantes de SB 8 sont, en effet, à l’abri du contrôle judiciaire fédéral. La Cour a autorisé des poursuites contre les responsables de la santé de l’État qui jouent un rôle très mineur dans l’application de la loi, mais une injonction contre ces responsables de la santé est susceptible de s’avérer inutile. Une telle injonction ne fait rien pour empêcher les poursuites privées d’être intentées contre les prestataires d’avortement, et elle n’empêche pas non plus les juges de l’État du Texas d’ordonner à ces prestataires de payer une prime.

(En théorie, la Cour suprême du Texas pourrait éventuellement rendre une ordonnance mettant fin à SB 8. Mais c’est très peu probable, car les neuf sièges de cette cour sont détenus par des républicains.)

Sous Jackson, en outre, un État pourrait adopter une loi presque identique interdisant tous les avortements – et pas seulement après la sixième semaine de grossesse – et cette loi serait également à l’abri de tout contrôle judiciaire significatif. La Cour suprême a donné aux États une feuille de route qu’ils peuvent utiliser pour interdire complètement les avortements, même si des décisions comme Casey et Roe v. Wade restent techniquement toujours valables.

Pourquoi Whole Woman’s Health contre Jackson est si imprudent

Bien que l’opinion de Jackson impliquait une loi anti-avortement, rien dans Jackson n’empêche un État d’utiliser des primes privées de style SB 8 pour neutraliser tout droit constitutionnel.

Newsom propose donc de prendre la Cour suprême au mot. La législation qu’il a proposée samedi permettrait aux particuliers de poursuivre quiconque « fabrique, distribue ou vend une arme d’assaut ou un kit d’armes fantômes » (les « armes fantômes » sont des armes sans numéro de série). En juin, un juge fédéral conservateur a annulé l’interdiction actuelle de la Californie sur les «armes d’assaut», bien que cette affaire soit maintenant en appel.

Pendant ce temps, d’autres décideurs de l’État pourraient promulguer des lois de style SB 8 qui violent considérablement la Constitution – du moins si Jackson reste une bonne loi.

Pour reprendre l’exemple que j’ai évoqué plus haut, supposons que le Texas souhaite bannir toute critique de Donald Trump lors des élections de 2024. Sous Jackson, le Texas pourrait promulguer une loi pratiquement identique à la SB 8, sauf qu’elle autorise « toute personne » à poursuivre quiconque dénonce l’ancien président. Une telle loi pourrait même être écrite pour cibler tout journaliste qui publie un article critique de Trump accessible en ligne dans l’État du Texas.

Supposons alors que je publie un article sur Vox affirmant que les candidats judiciaires de Trump ne respectent pas adéquatement les droits du premier amendement. Aux termes d’une loi de style SB 8 interdisant la critique de l’ancien président, je serais immédiatement vulnérable à des milliers de poursuites.

Pendant ce temps, les législateurs des États pourraient promulguer des lois similaires visant tout autre droit constitutionnel. Peut-être qu’un État autoriserait la chasse aux primes de style SB 8 contre quiconque prétend que la police a fouillé illégalement leur domicile sans mandat. Ou un État pourrait autoriser des poursuites de type SB 8 contre toute famille noire qui envoie son enfant dans une école publique à prédominance blanche. Les possibilités sont vraiment infinies.

C’est pourquoi c’est une bonne chose que le gouverneur Newsom puisse forcer les tribunaux à considérer toutes les implications de Jackson. Oui, une décision annulant une interdiction des armes à feu de style SB 8 serait trompeuse et difficile à concilier avec la décision de la Cour dans Jackson. Mais la Cour suprême doit rendre une deuxième décision limitant la portée de Jackson – même si cette deuxième décision est totalement dépourvue de principes et déclare simplement que Jackson ne s’applique qu’aux lois anti-avortement.

L’alternative est un monde où la Constitution est facultative. Et où les États sont libres de le défier à volonté.