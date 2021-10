Cour suprême : le premier grand combat autour des vaccins contre le Covid-19 atteint les juges

Le 29 octobre, le Centre de contrôle et de prévention des maladies du Maine commencera à appliquer une règle exigeant que tous les travailleurs de la santé de l’État soient vaccinés contre Covid-19 – à moins que la Cour suprême n’intervienne pour l’arrêter.

Does v. Mills est la première affaire importante à parvenir aux juges qui impose une exigence de vaccination Covid-19 contre les réclamations de « liberté religieuse » déposées par des personnes qui refusent la vaccination. Il est peu probable que ce soit le dernier.

Il est également significatif que Does implique un mandat gouvernemental exigeant que certaines personnes soient vaccinées. En vertu de la loi en vigueur, les employeurs privés disposent d’un large pouvoir pour exiger que leurs travailleurs se fassent vacciner. Le gouvernement est toutefois soumis à des restrictions constitutionnelles qui ne s’appliquent pas aux entreprises privées.

Ainsi, alors que Does ne va probablement pas bouleverser la réalité à laquelle sont confrontés de nombreux Américains – une réalité où leurs employeurs ont volontairement mis en œuvre des mandats de vaccination – il est susceptible de façonner le rôle du gouvernement. En tant que premier cas à atteindre les juges, Does est également susceptible de révéler beaucoup de choses sur la façon dont la Cour conservatrice équilibrera l’intérêt du public à réduire la propagation de Covid-19 contre la conviction de la plupart des juges que les personnes de foi devraient bénéficier de larges exemptions légales. .

D’une part, la Cour n’a jusqu’à présent pas montré beaucoup de sympathie pour les anti-vaccins. En août dernier, par exemple, la juge Amy Coney Barrett a rejeté une demande d’un groupe d’étudiants de l’Université de l’Indiana visant à bloquer l’obligation de vaccination de cette école. Le fait que Barrett ait agi seule suggère qu’il y avait peu ou pas de soutien pour ces étudiants parmi ses collègues.

D’autre part, une majorité des juges étaient extraordinairement sympathiques aux plaignants religieux qui demandaient des exemptions à d’autres règles de santé publique destinées à ralentir la propagation de Covid-19. Peu de temps après que Barrett a rejoint la Cour, donnant aux candidats républicains une majorité de 6-3, la Cour a rendu sa décision historique dans Diocèse catholique romain de Brooklyn c. Cuomo (2020). Cette décision a permis à de nombreux lieux de culte d’ignorer les restrictions d’occupation de New York imposées au plus fort de la pandémie – changeant radicalement l’approche de la Cour envers les objecteurs religieux cherchant des exemptions à la loi dans le processus.

Does se situe à l’intersection de ces deux approches de la pandémie. Les plaignants dans Does sont des travailleurs de la santé qui disent qu’ils s’opposent à l’avortement pour des motifs religieux et affirment que les trois vaccins Covid-19 disponibles aux États-Unis sont soit fabriqués à partir de cellules dérivées d’un fœtus avorté, soit ont été étudiés à l’aide de telles cellules. En conséquence, ils demandent une exemption de l’exigence du Maine qu’ils soient vaccinés.

(Le vaccin Johnson & Johnson a été produit avec des réplications en laboratoire de cellules fœtales. Les vaccins Moderna et Pfizer n’ont pas été développés à l’aide de lignées cellulaires fœtales, mais leurs fabricants ont utilisé des lignées cellulaires dérivées de fœtus pour tester si les vaccins fonctionnaient.)

La raison invoquée par le Maine pour refuser une exemption aux plaignants de Does est simple. Comme l’a expliqué la Cour d’appel du premier circuit des États-Unis dans un avis rejetant les arguments des plaignants, « les établissements de soins de santé sont particulièrement sensibles aux épidémies de maladies infectieuses comme le COVID-19 car le diagnostic et le traitement médicaux nécessitent souvent un contact étroit entre les prestataires et les patients ( qui sont souvent médicalement vulnérables).

Et les travailleurs de la santé sont aussi ceux-là mêmes qui doivent intervenir pour éviter une crise de santé publique. Si Covid-19 se propage comme une traînée de poudre parmi ces travailleurs parce que trop de personnes dans les hôpitaux et dans des environnements similaires ne sont pas vaccinées – et donc plus susceptibles de contracter et de propager la maladie – une telle épidémie pourrait désactiver la main-d’œuvre nécessaire pour traiter les patients de Covid-19.

L’une des raisons pour lesquelles ce cas est potentiellement troublant, en outre, est que si des exemptions religieuses à la vaccination sont autorisées, il sera très difficile d’empêcher les personnes ayant des objections politiques ou autres non religieuses de revendiquer des motivations religieuses pour leur opposition au vaccin.

Peu de grandes religions aux États-Unis enseignent à leurs adeptes de ne pas prendre le vaccin Covid-19. L’Église catholique, par exemple, dit qu’il est « moralement acceptable » d’être vacciné. Le pape François a comparé le fait de ne pas se faire vacciner à un « suicide », un péché grave. Le sentiment anti-vax est plus courant chez les protestants évangéliques blancs, mais même là, il s’agit d’un point de vue minoritaire. Fin juin, selon la Kaiser Family Foundation, 58% des évangéliques blancs avaient reçu au moins une dose du vaccin.

Néanmoins, au moins un pasteur semble profiter en offrant des documents aux donateurs affirmant que l’individu a une objection religieuse aux vaccins Covid-19 – en échange d’un don. Et bien que la loi exige généralement qu’une personne cherchant une exemption religieuse ait une croyance religieuse «sincère», les tribunaux sont mal équipés pour prouver la sincérité. De nombreux juges devront simplement se fier à la parole d’un individu.

En d’autres termes, oppose potentiellement la santé de communautés entières aux croyances religieuses de quelques agents de santé – et à certains agents qui peuvent même ne pas avoir d’objections sincères. Il est loin d’être clair de quels intérêts la Cour suprême se souciera le plus.

Est-ce que cela reviendra probablement aux juges Kavanaugh et Barrett

En 1990, la Cour suprême a rendu une décision historique sur les objecteurs religieux dans Employment Division v. Smith. Les objecteurs religieux, a écrit le juge Antonin Scalia pour la majorité, doivent suivre les mêmes lois que tout le monde doit suivre. « Faire dépendre l’obligation d’un individu d’obéir à une telle loi de la coïncidence de la loi avec ses croyances religieuses », a averti Scalia, risque de permettre à cet individu « en vertu de ses croyances, ‘de devenir une loi pour lui-même’. »

Au lieu de cela, les personnes qui soulèvent des objections religieuses à une loi doivent obéir à toute « loi neutre[s] d’application générale. Le gouvernement ne peut pas choisir un groupe religieux particulier pour un traitement inférieur. Mais tant qu’une loi traite les personnes de toutes les croyances religieuses de la même manière, elle est constitutionnelle et tout le monde doit la suivre.

Smith a déclenché une énorme réaction, et de nombreux conservateurs religieux continuent de l’injurier parce qu’ils pensent qu’il offre des protections juridiques inadéquates aux personnes de foi. En effet, juste le dernier trimestre, la Cour a entendu Fulton v. City of Philadelphia (2021), qui a demandé aux juges d’annuler Smith.

Bien que les juges Clarence Thomas et Neil Gorsuch se soient joints à une opinion écrite par le juge Samuel Alito affirmant que Smith devrait être annulé, une majorité de la Cour s’est penchée sur la plupart des questions importantes présentées par Fulton. Barrett, cependant, a rédigé une brève opinion concordante expliquant que, bien qu’elle ait trouvé de nombreux arguments contre Smith « contraignants », elle n’était pas encore sûre de « ce qui devrait remplacer Smith ». Son opinion a été entièrement rejointe par le juge Brett Kavanaugh.

Pourtant, alors que l’accord Fulton de Barrett a laissé Smith dans un état de limbes – et a clairement indiqué qu’elle et Kavanaugh sont les cinquièmes votes les plus probables dans les affaires de liberté religieuse – l’approche incertaine de Barrett était un peu surprenante car elle et Kavanaugh ont fait des coupes sombres contre Smith plus tôt dans le même mandat.

Rappelons que Smith exige des objecteurs religieux qu’ils suivent une « loi neutre d’applicabilité générale ». Dans le diocèse catholique romain et dans une affaire connexe, Tandon v. Newsom (2021), la Cour — avec Kavanaugh et Barrett dans la majorité — a statué que les lieux de culte devraient être exemptés de certaines règles de santé publique de l’État imposant des limites au nombre de personnes pouvant culte en même temps.

« Les règlements du gouvernement ne sont pas neutres et généralement applicables », ont écrit les cinq juges les plus conservateurs dans Tandon, « chaque fois qu’ils traitent une activité laïque comparable plus favorablement que l’exercice religieux ». Mais la Cour a également défini ce qui constitue une « activité laïque comparable » de manière très large à Tandon et dans le diocèse catholique romain.

Avant ces deux décisions, la Cour autorisait les réglementations anti-Covid à imposer des limites d’occupation des lieux de culte tant que les mêmes règles étaient imposées à des institutions laïques similaires. En mai 2020, par exemple, la Cour a confirmé une règle californienne imposant des limites d’occupation aux lieux de culte. Comme l’a expliqué le juge en chef John Roberts, la règle californienne était acceptable car «des restrictions similaires ou plus sévères s’appliquent à des rassemblements laïques comparables, y compris des conférences, des concerts, des projections de films, des sports-spectacles et des représentations théâtrales, où de grands groupes de personnes se rassemblent à proximité pour des périodes prolongées. »

Mais ensuite, la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée et les personnes nommées par les républicains ont obtenu une majorité qualifiée à la Cour suprême. La nouvelle majorité a statué dans le diocèse catholique romain que les lieux de culte pourraient être exemptés des règles de santé publique si des règles différentes s’appliquent aux entreprises – qui ne ressemblent en rien aux institutions religieuses – où de grandes foules de personnes se rassemblent pour socialiser, chanter et chanter, comme « installations d’acupuncture, terrains de camping, [and] garage. »

Le diocèse catholique romain suggère, en d’autres termes, que les institutions religieuses doivent être soumises aux règles les plus favorables appliquées à toute autre institution, même s’il existe de très bonnes raisons politiques de traiter ces institutions différemment. Le diocèse catholique romain a estimé qu’il n’était pas pertinent que les experts en santé publique croient que les lieux de culte – comme tout autre endroit où de grands groupes de personnes se rassemblent pendant de longues périodes dans un cadre semblable à un auditorium – sont plus susceptibles d’accueillir des événements de super-spreader que, disons, un épicerie.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour les règles vaccinales du Maine ?

À partir du 29 octobre, le Maine exigera que tous les travailleurs de la santé soient entièrement vaccinés – à une seule exception près. Les travailleurs de la santé qui pourraient subir des conséquences sur leur santé s’ils recevaient le vaccin Covid-19, comme une personne présentant une allergie grave au vaccin qui pourrait s’avérer mortelle, sont exemptés de l’exigence.

Les plaignants dans Does, s’appuyant sur des décisions telles que le diocèse catholique romain, prétendent que cette exemption singulière à l’exigence de vaccin oblige l’État à exempter également les personnes ayant des objections religieuses. « Le Maine a clairement distingué les employés religieux qui refusent la vaccination pour des raisons religieuses pour un traitement particulièrement dur », affirment les plaignants de Does dans un mémoire aux juges, « … tout en favorisant et en accommodant les employés refusant la vaccination pour des raisons médicales laïques.

Il vaut la peine de s’arrêter pour examiner ce que ces plaignants font valoir. Ils prétendent que si l’État offre une exemption quelconque à l’exigence de vaccin – même une exemption pour les personnes qui mourront littéralement si elles sont vaccinées – alors il doit également fournir une exemption aux objecteurs religieux.

Le premier circuit a estimé que les décideurs n’avaient pas à faire un choix aussi impossible. Citant le langage de Fulton, le premier circuit a noté que les politiques de l’État vont à l’encontre de la Constitution lorsqu’elles interdisent « une conduite religieuse tout en autorisant une conduite laïque qui sape les intérêts affirmés du gouvernement de la même manière ».

Mais le but du mandat vaccinal du Maine est de promouvoir la santé publique. Exiger que les travailleurs de la santé, quelles que soient leurs croyances religieuses, se fassent vacciner fait progresser cet objectif. En revanche, exiger que les personnes qui pourraient souffrir de graves conséquences pour la santé de la vaccination risquent leur vie et leur santé ne le fait pas. Il n’y a aucune justification médicale valable pour exiger que quelqu’un risque une réaction allergique grave ou une conséquence similaire.

Cela suffira-t-il à convaincre Kavanaugh ou Barrett ? La vérité est que nous ne savons pas encore.

Il convient de noter, cependant, que Does présente les arguments les plus solides pour ne pas autoriser les exemptions religieuses à un mandat de vaccination. Il s’agit, après tout, d’une affaire de travailleurs en première ligne d’une pandémie. Les conséquences sur la santé publique de la non-vaccination de ces travailleurs sont susceptibles de dépasser largement les conséquences, par exemple, de la non-vaccination des étudiants ou des policiers.

En d’autres termes, si la Cour se prononçait en faveur des plaignants dans Does, cela ouvrirait probablement une échappatoire importante aux exigences de vaccination.