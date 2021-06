Cour suprême: le procès du DOJ contre la loi anti-vote de Géorgie est probablement voué à l’échec

Le procureur général Merrick Garland a annoncé vendredi que le ministère de la Justice avait déposé une plainte contestant plusieurs dispositions de la loi de suppression des électeurs récemment promulguée par la Géorgie. Et le ministère de la Justice a un dossier solide sur le fond contre cette loi.

Pourtant, il est loin d’être clair si la force de leur dossier comptera : ils devront plaider cette affaire devant une justice de plus en plus hostile aux revendications de droits de vote.

La plainte dans l’affaire États-Unis c. Géorgie, signée par les avocats les plus chevronnés de la division des droits civils du ministère de la Justice, allègue que plusieurs dispositions de la loi géorgienne « ont été adoptées dans le but de refuser ou de restreindre l’accès égal des citoyens noirs à la vie politique. processus, en violation » de la loi sur les droits de vote.

Le DOJ n’attaque pas l’ensemble de la loi géorgienne, et il n’attaque pas directement la disposition la plus troublante de la loi, qui permet aux responsables républicains de prendre effectivement le contrôle des commissions électorales locales qui ont le pouvoir de fermer les bureaux de vote et de disqualifier les électeurs.

Au lieu de cela, le procès se concentre sur plusieurs dispositions rendant plus difficile le vote par correspondance en Géorgie. Il cible également les dispositions qui privent de leur droit de vote de nombreux électeurs qui votent dans la mauvaise circonscription, ainsi que la disposition de la loi géorgienne interdisant aux groupes pro-démocratie de distribuer de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui font la queue pour voter.

Alors que le procès fait uniquement valoir que ces parties de la loi violent la loi sur les droits de vote, il demande également aux tribunaux d’invoquer une disposition rarement utilisée de la loi qui placerait les élections en Géorgie sous contrôle fédéral.

Avant la décision de la Cour suprême dans Shelby County v. Holder (2013), les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes, y compris la Géorgie, devaient « préclairer » toutes les nouvelles règles électorales avec des responsables à Washington, DC. Le comté de Shelby a effectivement désactivé ce régime de précontrôle, mais une disposition de la loi sur les droits de vote permet toujours d’imposer un précontrôle aux États qui commettent une discrimination particulièrement flagrante contre les électeurs de couleur.

Et si le précontrôle était réimposé à la Géorgie, cela empêcherait probablement les commissions électorales contrôlées par le GOP de mettre en œuvre des politiques visant à priver les électeurs noirs du droit de vote.

À une autre époque, le procès en Géorgie aurait eu une très bonne chance de l’emporter. Dans Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp. (1977), la Cour suprême a énoncé plusieurs facteurs sur lesquels les plaignants alléguant une discrimination raciale peuvent se référer afin de prouver leur cas, y compris la preuve que les législateurs se sont écartés de « la séquence procédurale normale » qu’ils utilisent habituellement pour promulguer des lois, le fait qu’un État a des antécédents de pratiques racistes ou le fait que l’impact d’une loi “porte plus lourdement sur une race que sur une autre”.

La plainte du DOJ fait un travail efficace pour montrer que bon nombre de ces facteurs sont présents en Géorgie. Pourtant, bien qu’il ait de solides arguments juridiques de son côté, les tribunaux sont désormais beaucoup plus conservateurs que la Cour suprême qui a décidé Arlington Heights – en effet, la Cour suprême actuelle est encore plus conservatrice que celle qui a décidé le comté de Shelby.

L’affaire Géorgie est d’ailleurs confiée au juge JP Boulee, un juge Trump.

Le ministère de la Justice, en d’autres termes, n’aura pas simplement besoin de prouver son cas, il devra également surmonter un système judiciaire empilé avec des juges qui ont tendance à être hostiles aux revendications du droit de vote – et qui sont particulièrement hostiles aux revendications que les législateurs blancs ont engagées dans la discrimination raciale intentionnelle.

Ce ne sera pas facile.

L’affaire du ministère de la Justice contre la Géorgie, brièvement expliquée

La plainte du DOJ présente un récit assez simple contre la nouvelle loi géorgienne.

La Géorgie, bien sûr, a une histoire bien documentée de pratiques racistes. Pourtant, malgré cette histoire, les électeurs géorgiens ont élu le premier sénateur noir de l’État, Raphael Warnock, lors du cycle électoral le plus récent. Et l’État a également voté pour élire le vice-président Kamala Harris, le premier Afro-Américain élu à ce poste, lorsqu’il est allé au président Joe Biden en 2020.

Une partie de la raison pour laquelle cet État suprémaciste historiquement blanc a voté de cette façon – et pourquoi l’État autrefois solidement républicain a maintenant deux sénateurs démocrates – est un afflux de résidents noirs. « Le nombre de résidents noirs a augmenté de 70,7 % de 1990 à 2010 selon les chiffres du recensement décennal », explique le ministère de la Justice dans sa plainte, « et la part des résidents noirs de la population totale de la Géorgie est passée de 26,8 % de la population en 1990 à 30,6 % en 2010. “

Ces Géorgiens noirs étaient particulièrement susceptibles d’utiliser des bulletins de vote par correspondance dans le cycle électoral de 2020 – de sorte que les dispositions de la loi limitant le vote par correspondance auront un impact disproportionné sur les Afro-Américains si cette tendance se poursuit lors des futures élections. (Bien que la majeure partie de la hausse du vote par correspondance en 2020 puisse être attribuée à la pandémie, les militants noirs en Géorgie ont l’habitude d’utiliser des campagnes de vote par correspondance pour augmenter la participation.)

Les Géorgiens noirs sont également beaucoup plus susceptibles de faire face à de longues files d’attente lorsqu’ils votent en personne, selon le DOJ, c’est pourquoi une loi empêchant les bons Samaritains de fournir de la nourriture et de l’eau aux personnes qui attendent pour voter est susceptible d’avoir un impact démesuré. sur les Afro-Américains.

La législature de l’État, allègue le DOJ, a promulgué la nouvelle loi « en sachant l’effet disproportionné que ces dispositions … auraient sur la capacité des électeurs noirs à participer au processus politique sur un pied d’égalité avec les électeurs blancs ». La loi a été adoptée sans aucun soutien des législateurs noirs, et la législature a utilisé un processus inhabituellement précipité pour adopter le projet de loi.

Entre autres choses, la législature contrôlée par le GOP a contourné le comité législatif qui aurait normalement supervisé un tel projet de loi, et l’a attribué à la place à un comité spécial présidé par un législateur qui avait précédemment comparé le « processus de vote par correspondance toujours suspect » au “partie ombragée de la ville près des quais dans laquelle vous ne voulez pas vous promener car le risque d’être shanghaié est important.”

La législature a également contourné un processus exigeant généralement qu’un tel projet de loi reçoive une « note fiscale », un document exposant l’impact probable du projet de loi sur les dépenses de l’État et du comté.

Pris ensemble, cela et d’autres preuves suggèrent que le Parti républicain en grande partie blanc de Géorgie a vu son emprise sur l’État s’estomper. La population noire de l’État augmentait, en nombre et en pouvoir politique, et il venait de réussir à élire un sénateur noir pour la première fois dans l’histoire de l’État.

Face à cette perte de pouvoir imminente, le DOJ allègue que les législateurs des États blancs ont intentionnellement promulgué des dispositions légales qui, ils le savaient, réduiraient la participation des Noirs – le tout dans le but d’empêcher les Afro-Américains d’exercer le type de pouvoir politique qu’ils exerçaient en 2020.

Pourquoi cette affaire fait face à une montée

Même en mettant de côté le fait que cette affaire sera entendue par un juge de première instance nommé par Trump, puis potentiellement par une cour d’appel fédérale et une Cour suprême dominée par des candidats républicains, le MJ devra également surmonter une série de précédents récents sapant le Loi sur le droit de vote.

La plus préjudiciable de ces affaires aux chances de victoire du ministère de la Justice est Abbott c. Perez (2018), une décision de la Cour suprême 5-4 rendue selon les partis.

Perez a estimé que les législateurs accusés d’avoir agi avec une intention raciste jouissaient d’une présomption d’innocence raciale si élevée que peu de justiciables seraient en mesure de la surmonter. Comme l’a écrit le juge Samuel Alito pour son tribunal à Perez, « chaque fois qu’un challenger prétend qu’une loi de l’État a été promulguée avec une intention discriminatoire, la charge de la preuve incombe au challenger, et non à l’État ».

Et Alito est également allé beaucoup plus loin que de simplement placer la charge de la preuve sur les demandeurs de droits de vote. Les faits de Perez étaient tout simplement extraordinaires, et ils suggèrent que peu de plaignants alléguant une discrimination raciale peuvent jamais prouver leur cas.

En 2011, le Texas a promulgué des cartes du Congrès qu’un tribunal fédéral a par la suite invalidées en tant que gerrymander racial illégal. En 2012, cependant, ce litige était toujours en cours devant deux tribunaux de première instance distincts, et l’État ne disposait d’aucune carte légale qu’il pourrait utiliser pour organiser ses élections au Congrès cette année-là.

Ainsi, pour s’assurer que le Texas pourrait effectivement organiser des élections au Congrès en 2012, un juge fédéral a dressé des cartes provisoires incorporant de nombreux districts qui ont ensuite été radiés. En dessinant cette carte temporaire, cependant, le juge a souligné que « cette carte provisoire n’est pas une décision définitive sur le bien-fondé de toute réclamation » selon laquelle certaines parties de la carte étaient des gerrymanders raciaux illégaux.

Puis, en 2013, la législature républicaine du Texas a pris cette carte provisoire et l’a adoptée comme la sienne – essayant effectivement de faire de la carte temporaire une carte permanente, malgré le fait qu’elle comprenait plusieurs districts racialement gerrymandered. Et la Cour suprême a confirmé cette loi de 2013 à Perez.

La carte de 2013, a affirmé Alito, était « légitime » car elle n’avait pas été adoptée avec une intention raciste. Au contraire, a-t-il soutenu, il a été promulgué parce que le Texas «voulait mettre fin au litige concernant les plans de district de l’État le plus rapidement possible».

L’argument d’Alito, en d’autres termes, était que les cartes de 2013 n’avaient pas été adoptées pour préserver un gerrymander racial; ils ont été promulgués pour mettre fin à un litige mettant en cause un gerrymander racial. Et, dans l’esprit d’Alito, c’était suffisant pour vaincre ce litige.

Le résultat de Perez est que le DOJ devra maintenant faire valoir que la preuve que la loi de suppression des électeurs de la Géorgie a été promulguée avec une intention raciste est encore plus puissante que la preuve inhabituellement convaincante d’une intention raciste qui était présente dans l’affaire Perez. Le DOJ devra plaider cette cause devant un juge de première instance nommé par Trump. Et il devra peut-être finalement plaider sa cause devant une Cour suprême encore plus conservatrice que celle qui a décidé Perez.

Et puis, si le ministère de la Justice espère empêcher les républicains de Géorgie de prendre le contrôle des commissions électorales locales et de les utiliser pour priver les électeurs du droit de vote, il devra convaincre les tribunaux d’imposer une sanction rarement imposée à la Géorgie et de rétablir le précontrôle dans cet État.

Peut-être que le ministère de la Justice peut surmonter tous ces défis. Mais le jeu est fortement empilé contre eux, quelle que soit la force de leur cas.