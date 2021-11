Cour suprême: les affaires attaquant le mandat de vaccin sur le lieu de travail de Biden, expliquées

Le mandat de vaccination de l’administration Biden pour les grands employeurs allait toujours faire face à des défis juridiques. Il l’a fait deux jours entiers avant qu’on réussisse à le bloquer, au moins temporairement.

Jeudi dernier, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a annoncé ses règles attendues de longue date obligeant les employeurs de 100 employés ou plus à exiger que ces employés soient vaccinés contre Covid-19 ou à s’assurer que leurs employés non vaccinés sont testés chaque semaine pour Covid- 19.

Deux jours plus tard, dans une rare ordonnance du samedi, un panel de droite de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a bloqué ces règles. L’affaire est BST Holdings c. OSHA.

Pour des raisons que j’expliquerai ci-dessous, l’ordonnance du cinquième circuit est prématurée, inappropriée et semble être motivée par la partisanerie – entre autres, elle applique une norme juridique que le même panel de trois juges a récemment refusé d’appliquer dans un avortement majeur Cas.

Pourtant, alors que le cinquième circuit a sauté le pas en émettant son ordre, l’affaire pourrait toujours se terminer avec le mandat de vaccin du président Joe Biden définitivement annulé – et sa capacité plus large à réglementer les lieux de travail compromise. C’est parce que les pétitionnaires de BST Holdings soulèvent des arguments juridiques qui, jusqu’à récemment, étaient considérés comme assez radicaux, mais qui sont de l’herbe à chat pour les républicains conservateurs qui dominent actuellement le pouvoir judiciaire fédéral et en particulier la Cour suprême.

Plus précisément, les pétitionnaires de BST Holdings affirment que les nouvelles règles de l’OSHA violent la « doctrine de la non-délégation », une doctrine juridique limitant le pouvoir des agences fédérales qui a été largement abandonnée dans les années 1930, mais que la majorité conservatrice de la Cour suprême semble prête à raviver.

Si les tribunaux appliquent la non-délégation pour bloquer les nouvelles règles de l’OSHA, cela pourrait avoir un impact drastique sur la sécurité au travail. L’OSHA est la principale agence fédérale régissant la santé et la sécurité au travail. Ses règles régissent un large éventail de questions allant des règles de sécurité régissant les regards à la réglementation de divers produits chimiques dangereux sur le lieu de travail. Une décision de justice empiétant profondément sur l’autorité de l’OSHA pourrait saper des centaines de règles protégeant les travailleurs.

Même si la Cour ne décide pas d’appliquer la doctrine de la non-délégation, il existe d’autres arguments statutaires plausibles qui pourraient être invoqués contre les nouvelles règles de vaccination. Et tandis que l’administration Biden pourrait soulever des réfutations solides, ces arguments statutaires pourraient éventuellement donner à un tribunal désireux d’annuler les nouvelles règles de l’OSHA – mais pas désireux de faire une violence significative au réseau de règles de sécurité au travail qui sont déjà en vigueur – un la voie à suivre.

Les nouvelles règles de vaccination, en d’autres termes, font face à un chemin difficile à parcourir dans un système judiciaire très conservateur. Bien que les règles aient de bonnes chances d’être respectées en vertu de la loi en vigueur, rien ne garantit que les personnes nommées par les républicains qui dominent la magistrature fédérale sont intéressées à laisser les doctrines juridiques existantes en place.

L’ordre du cinquième circuit est incorrect

Trois choses méritent d’être notées à propos de la commande du cinquième circuit dans BST Holdings. La première est que la commande est très temporaire. Il bloque les nouvelles règles de l’OSHA « dans l’attente d’un contrôle judiciaire accéléré » et appelle à un calendrier de briefing très rapide qui exige que tous les mémoires soient déposés avant la fin de mardi après-midi. Il est donc au moins théoriquement possible que le tribunal parvienne à un résultat différent après avoir pris un peu plus de temps pour examiner l’affaire.

Le deuxième point est que l’ordonnance ne respecte pas les normes procédurales. Pour commencer, les exigences de vaccination ou de test n’entrent même pas en vigueur avant le 4 janvier (bien qu’une exigence distincte selon laquelle les employeurs accordent aux travailleurs un congé payé pour se faire vacciner était en vigueur avant l’ordonnance du cinquième circuit), il n’est donc pas clair pourquoi le tribunal devait courir pour bloquer la règle de l’OSHA au cours du week-end.

Il n’est même pas clair non plus que le cinquième circuit soit le bon tribunal pour trancher cette affaire. Lorsqu’une règle de l’OSHA telle que celle-ci est contestée dans plusieurs circuits fédéraux, une loi fédérale exige généralement que toutes ces affaires soient consolidées et entendues par une seule cour de circuit fédérale qui est choisie au hasard parmi les circuits où une affaire est en instance. Il est possible que le cinquième circuit s’empresse de trancher cette affaire si rapidement parce qu’il veut imposer la règle avant que l’affaire ne lui soit retirée (bien que la loi pertinente permette au circuit qui entend ces affaires de modifier ou de révoquer un cinquième circuit ordonnance bloquant la règle OSHA).

Le troisième point à noter est que les trois juges qui ont temporairement bloqué les règles de l’OSHA – les juges Edith Jones, Stuart Kyle Duncan et Kurt Engelhardt – sont à la droite de la plupart des juges, même au sein d’un système judiciaire refait par le conservateur de l’ancien président Donald Trump. nommés.

Considérez les différentes manières dont ils ont traité cette loi et le Texas SB 8 (ce sont les mêmes trois juges qui ont permis à SB 8, la loi anti-avortement du Texas, d’entrer en vigueur).

L’ordonnance de Jones, Duncan et Engelhardt dans BST Holdings affirme que la règle de l’OSHA doit être immédiatement bloquée parce que les arguments du requérant « donnent à penser qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat ». Mais confrontés au SB 8 – qui interdit effectivement les avortements après la sixième semaine de grossesse et est donc totalement en contradiction avec une décision de la Cour suprême protégeant un droit constitutionnel à l’avortement jusqu’à ce que le fœtus puisse vivre en dehors de l’utérus – ils ont bloqué un juge de première instance fédéral. de même tenir une audience sur l’opportunité de suspendre la loi ou non.

Ainsi, lorsque les prestataires d’avortement ont contesté une loi qui est manifestement inconstitutionnelle en vertu d’un précédent de la Cour suprême, Jones, Duncan et Engelhardt ont activement saboté le procès des prestataires. Mais lorsque des justiciables hostiles à l’administration Biden ont contesté une règle de santé au travail, les trois juges se sont précipités pour bloquer cette règle.

Ce n’est pas ainsi que se comportent les juges qui souhaitent éviter les allégations crédibles de partisanerie.

Néanmoins, l’ordonnance des trois juges met en évidence un écueil auquel l’administration Biden est confrontée chaque fois qu’elle modifie sa politique. Jones, Duncan et Engelhardt sont bien à droite du juge fédéral médian, mais ce ne sont pas des valeurs aberrantes extrêmes. Une minorité suffisamment importante de juges fédéraux est d’avis que les plaideurs conservateurs peuvent rechercher ces juges et obtenir des ordonnances judiciaires bloquant les politiques de l’administration Biden – même si ces ordonnances sont finalement annulées par un tribunal supérieur.

Et il n’y a aucune garantie qu’ils seront inversés.

L’OSHA a le pouvoir d’établir des normes de sécurité d’urgence sur le lieu de travail – quelque chose que les pétitionnaires veulent changer

La Loi sur la sécurité et la santé au travail confère à l’OSHA des pouvoirs très étendus pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. La loi permet à l’OSHA d’émettre des réglementations contraignantes «pour servir les objectifs» de la loi, et elle énumère plusieurs objectifs, notamment «fournir des critères médicaux qui garantiront, dans la mesure du possible, qu’aucun employé ne souffrira d’une santé, d’une capacité fonctionnelle ou d’une espérance de vie réduites. résultat de son expérience professionnelle.

D’ordinaire, l’OSHA doit franchir un éventail impressionnant de procédures procédurales avant de pouvoir promulguer une nouvelle règle – en moyenne, ce processus prend sept ans et neuf mois. Mais, dans de rares cas, ce long processus peut être contourné. La loi de l’OSHA autorise l’agence à émettre une « norme temporaire d’urgence » si l’agence détermine que « les employés sont exposés à un grave danger du fait de l’exposition à des substances ou agents jugés toxiques ou physiquement nocifs » et qu’une telle norme est « nécessaire pour protéger les employés contre un tel danger.

La nouvelle règle de vaccination Covid-19 est une telle norme temporaire d’urgence.

Le statut de l’OSHA implique une méthode assez courante de légiférer. Le Congrès a adopté la loi créant l’OSHA en 1970, et le Congrès a déterminé l’étendue de l’autorité de l’OSHA. Mais il a également délégué une bonne quantité de pouvoir à l’OSHA pour déterminer quelles règles de sécurité au travail devraient être en vigueur dans tout le pays.

En vertu de la loi en vigueur, le Congrès peut déléguer des pouvoirs à une agence de cette manière. Comme la Cour suprême l’a jugé dans Mistretta c. États-Unis (1989), une loi déléguant un pouvoir de réglementation à un organisme fédéral est valide tant qu’elle énonce « par un acte législatif un principe intelligible auquel la personne ou l’organisme autorisé à [exercise the delegated authority] est invité à se conformer.

Mistretta a soutenu que cette norme de « principe intelligible » exige généralement que les tribunaux s’en remettent à la décision du Congrès de déléguer l’autorité. « Dans notre société de plus en plus complexe, pleine de problèmes en constante évolution et de plus en plus techniques », a expliqué la Cour, « le Congrès ne peut tout simplement pas faire son travail sans la possibilité de déléguer le pouvoir en vertu de larges directives générales. »

Mais cet appel à la flexibilité et à la déférence judiciaire est désormais très peu apprécié des juges conservateurs.

Le cas des pétitionnaires de BST Holdings contre les nouvelles règles sur les vaccins

Bien que des cas comme Mistretta restent actuellement une bonne loi, une majorité de juges ont indiqué qu’ils souhaitaient remplacer la règle de déférence de Mistretta par une nouvelle encourageant les tribunaux à abroger de nombreuses lois déléguant des pouvoirs aux agences fédérales. Ils veulent, en d’autres termes, revenir à une version de la doctrine de la non-délégation, selon laquelle il existe des limites constitutionnelles strictes au pouvoir du Congrès de déléguer des pouvoirs aux agences.

La principale proposition visant à donner vie à la doctrine de la non-délégation a été formulée par le juge Neil Gorsuch dans une opinion dissidente dans Gundy c. États-Unis (2019). Selon cette approche, une loi déléguant des pouvoirs à une agence doit être annulée à moins qu’elle ne soit « suffisamment définie et précise pour permettre au Congrès, aux tribunaux et au public de vérifier » si les directives du Congrès ont été suivies. »

C’est une norme extraordinairement vague, et on ne sait pas du tout comment l’approche de Gorsuch s’appliquerait à des lois spécifiques.

Néanmoins, les pétitionnaires de BST Holdings demandent aux tribunaux d’exercer la doctrine de la non-délégation comme un droit de veto sur la règle de l’OSHA sur les vaccins. Le Congrès, affirment-ils, » n’a fourni aucune indication sur ce qui doit être considéré comme un » danger grave « , si un virus constitue une » substance ou un agent « , ni si une maladie connue et se propageant dans le public depuis près de deux ans est un « nouveau danger ». » Ce n’est pas un argument qui prévaudrait sous Mistretta, mais il est tout à fait plausible sous la règle vague que Gorsuch a énoncée dans son opinion sur Gundy.

L’une des raisons pour lesquelles cet argument juridique est troublant est qu’une grande partie de la loi de l’OSHA utilise des termes qui ne sont pas plus « définis et précis » que des expressions comme « grave danger » ou « nouveau danger ». Que signifie, par exemple, fournir des « critères médicaux » pour garantir qu’« aucun employé ne souffrira d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie en raison de son expérience de travail ? Une décision appliquant la non-délégation à la loi OSHA pourrait détruire une loi vieille de 51 ans qui constitue l’épine dorsale de la loi américaine sur la sécurité au travail.

Comme mentionné ci-dessus, un tribunal qui souhaite invalider la nouvelle règle de l’OSHA n’a pas nécessairement besoin d’invoquer la doctrine de non-délégation. Une décision de 1984 du cinquième circuit, par exemple, suggère que le gouvernement porte un lourd fardeau en vertu de la loi OSHA lorsqu’il prétend qu’une règle d’urgence est « nécessaire » pour protéger les employés. Cette ancienne décision du cinquième circuit pourrait fournir une rampe de sortie pour les juges qui souhaitent abroger la règle mais ne veulent pas vider un demi-siècle de loi sur la sécurité au travail.

Il n’y a aucune garantie que les tribunaux prendront cette sortie s’ils annulent la règle de l’OSHA. Et, comme le suggère l’ordre rapide du cinquième circuit dans BST Holdings, au moins certains juges s’acharnent à bloquer la nouvelle règle de l’administration Biden.