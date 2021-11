Cour suprême : les affaires de liberté religieuse sont difficiles dans l’affaire de peine de mort au Texas, Ramirez c. Collier

La Cour suprême a entendu mardi une journée d’arguments tout à fait enragée dans Ramirez v. Collier, une affaire demandant si un homme condamné peut recevoir un réconfort spirituel de son pasteur pendant qu’il est exécuté par l’État du Texas.

Plusieurs juges, qui ont dans le passé suggéré que les droits religieux sont si importants qu’ils l’emportent sur les préoccupations concernant la santé publique et la prévention de la discrimination, ont signalé que ces droits peuvent ne pas être aussi puissants lorsqu’ils pourraient interférer avec une exécution.

En toute justice, la façon dont la Cour tranchera cette affaire n’est pas tout à fait claire – quatre juges semblent susceptibles de se ranger du côté du gouvernement du Texas, et quatre d’entre eux semblent susceptibles de se ranger du côté de John Ramirez, le détenu qui cherche un conseil spirituel dans ses derniers instants. Le juge Neil Gorsuch, qui est susceptible d’exprimer le vote décisif, est resté silencieux lors des arguments de mardi.

Mais même si Ramirez – qui ne cherche pas à empêcher son exécution, juste pour s’assurer qu’il reçoit un réconfort spirituel pendant qu’il meurt – l’emporte dans une décision 5-4, cette décision en révélera beaucoup sur les juges qui votent contre lui.

Mardi seul était révélateur. Les quatre juges qui ont exprimé le plus de scepticisme à l’égard des affirmations de Ramirez ont soulevé des arguments qui n’auraient jamais vu le jour dans les précédents cas de liberté religieuse. Le juge Brett Kavanaugh, par exemple, a suggéré à un moment donné que Ramirez pourrait se voir refuser un accommodement religieux si l’accorder augmentait le risque que quelque chose se passe mal lors de son exécution au-dessus de « zéro ». Plusieurs juges ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles tenir compte des croyances religieuses de Ramirez créerait simplement trop de travail pour la Cour.

Peu de temps après que la juge Amy Coney Barrett a pris son siège à l’automne dernier, en revanche, la Cour suprême a déclaré que les droits des pratiquants religieux sont si puissants qu’ils peuvent surmonter l’intérêt du public à arrêter la propagation d’une pandémie mortelle.

C’était en fait la tenue de Diocèse catholique romain de Brooklyn c. Cuomo (2020), une décision 5-4 rendue au plus fort de la pandémie de Covid-19, qui exemptait les lieux de culte des règles de santé publique de l’État de New York qui limitaient la nombre de personnes qui pouvaient se réunir en même temps pour des services religieux – apparemment parce que l’État n’imposait pas les mêmes restrictions aux entreprises laïques telles que les épiceries. Le but de la réglementation de l’État était d’empêcher que de tels services ne deviennent des événements de grande envergure, mais la Cour a statué que ces règles de santé publique doivent se plier dans l’intérêt de la liberté religieuse.

Le diocèse catholique romain était une décision révolutionnaire qui a considérablement élargi les droits des objecteurs religieux, mais ce n’était pas la première fois que la Cour a jugé que les libertés religieuses l’emportent sur les droits des autres. Dans Burwell v. Hobby Lobby (2014), la Cour a autorisé les employeurs à refuser à leurs employés des plans de santé qui couvrent de nombreuses formes de contrôle des naissances – estimant que les droits religieux de ces employeurs l’emportent sur le droit de leurs travailleurs à une couverture médicale requise par la réglementation fédérale.

La Cour a également rendu deux affaires au cours des quatre dernières années en faveur d’objecteurs religieux qui demandaient une exemption des interdictions de discrimination anti-LGBTQ – bien que, certes, ces deux affaires aient été tranchées selon des motifs assez étroits.

Aussi étroites qu’aient pu être ces deux dernières décisions, elles font partie d’un schéma plus large. Lorsque le gouvernement a cherché à faire respecter une règle à laquelle les conservateurs religieux s’opposaient, la Cour s’est toujours rangée du côté des conservateurs religieux.

Mais maintenant que le Texas conservateur prétend qu’il devrait être en mesure de contourner les droits religieux d’un condamné à mort, au moins quatre des juges semblent susceptibles d’adopter une approche très différente de celle adoptée par la Cour dans des affaires telles que le diocèse catholique romain et Hobby. Lobby.

Il s’avère que les cas de liberté religieuse sont souvent assez difficiles. Lorsque le gouvernement cherche à faire appliquer une loi que certaines personnes de foi trouvent répréhensible, il a souvent de très bonnes raisons de le faire – des raisons qui valent au moins la peine d’être pesées sérieusement contre leur restriction à la liberté religieuse. Ce n’est que maintenant que la Cour actuelle semble le reconnaître.

Comment est née l’affaire Ramirez

Ramirez est le dernier chapitre d’un combat qui a commencé il y a près de trois ans dans Dunn v. Ray (2019) – une décision 5-4 statuant qu’un détenu musulman en Alabama ne pouvait pas avoir son imam présent lors de son exécution, même si l’État l’a autorisé Les condamnés à mort chrétiens doivent avoir leur pasteur présent.

La décision Ray a été largement condamnée, même par d’éminents conservateurs, pour son approche cavalière de la liberté religieuse. Comme l’a écrit la juge Elena Kagan dans sa dissidence, l’un des « commandements les plus clairs de la Constitution[s] » est que » une confession religieuse ne peut pas être officiellement préférée à une autre « .

Peu de temps après Ray, la Cour a commencé à revenir sur cette décision. Plus particulièrement, dans Dunn c. Smith (2021), la Cour a semblé suggérer que tous les condamnés à mort devraient être autorisés à avoir un conseiller spirituel présent lors de leur exécution. Bien que le juge Brett Kavanaugh ait exprimé sa dissidence dans Smith, il a également concédé que «les États qui veulent éviter des mois ou des années de retards dans les litiges devraient trouver un moyen d’autoriser des conseillers spirituels dans la salle d’exécution».

L’affaire Ramirez présente une question légèrement plus compliquée que Ray ou Smith. À Ramirez, le Texas autorisera le pasteur de M. Ramirez à être présent lors de son exécution, mais il ne permettra ni à ce pasteur de prier de manière audible ni d’imposer les mains sur Ramirez. Le Texas, en d’autres termes, autorisera un conseiller spirituel à assister à l’exécution de Ramirez, mais il ne veut pas que ce conseiller fournisse de véritables conseils.

Néanmoins, les huit juges qui ont pris la parole lors des plaidoiries de Ramirez semblaient s’effondrer de la même manière qu’ils se sont effondrés dans Smith.

À Smith, quatre juges – les trois libéraux plus le juge Barrett – ont rejoint l’opinion du juge Kagan affirmant que les condamnés à mort ont de larges droits religieux. Citant une loi fédérale qui interdit aux prisons d’imposer « un fardeau important » à « l’exercice religieux » d’un prisonnier » sauf dans des cas extraordinaires, Kagan a écrit que cette loi exigera généralement que les détenus reçoivent des conseils spirituels pendant leurs exécutions s’ils le souhaitent.

En réponse à l’argument de l’État selon lequel un conseiller spirituel pourrait perturber une exécution, Kagan et les trois autres juges qui étaient d’accord avec elle étaient insensibles. Un État « peut prendre un certain nombre de mesures pour s’assurer qu’un membre du clergé agira de manière responsable lors d’une exécution ». Il « peut faire une vérification des antécédents du ministre; il peut l’interroger lui et ses associés ; il peut demander un engagement assorti d’une pénalité qu’il obéira à toutes les règles. » Mais il ne peut pas « simplement présumer que chaque membre du clergé ne sera pas digne de confiance ».

Pendant ce temps, trois juges – le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas et Brett Kavanaugh – ont exprimé leur dissidence à Smith. Cela laisse Gorsuch ou le juge Samuel Alito comme cinquième vote pour le détenu de Smith, bien qu’aucun de ces deux juges n’ait écrit d’opinion ou révélé son vote.

Après les arguments de mardi à Ramirez, cependant, il semble peu probable qu’Alito ait fourni ce cinquième vote à Smith – ses questions étaient presque entièrement hostiles à M. Ramirez. Cela laisse le Gortel inhabituellement silencieux comme le vote décisif probable.

L’affaire Ramirez, brièvement expliquée

Il est difficile de décrire le cas d’Alito contre Ramirez de manière charitable, car ce cas semble en grande partie enraciné dans les inquiétudes qu’une norme de liberté religieuse trop large créerait beaucoup de travail pour Alito et ses collègues.

Comme Alito l’a noté à juste titre, la Cour comprend que la religion est une chose profondément personnelle. Quelqu’un avec une croyance religieuse idiosyncratique qui n’est partagée par aucune autre personne peut toujours chercher un accommodement juridique pour cette croyance.

Alito craignait que, parce que la loi oblige les prisons à accueillir des croyances religieuses inhabituelles ou même uniques, une décision pour Ramirez ouvrirait les vannes à davantage de litiges par les condamnés à mort. « Nous pouvons nous attendre à un flot incessant de variations », s’est plaint Alito, après que l’avocat de Ramirez ait reconnu que son client serait satisfait si son pasteur pouvait toucher n’importe quelle partie du corps de Ramirez pendant l’exécution.

Une fois que Ramirez sera logé, craignait Alito, le tribunal devra examiner « toute l’anatomie humaine », car les futurs détenus intentent des poursuites demandant qu’un pasteur leur impose les mains sur le visage, le cœur ou une autre partie de leur corps.

Les préoccupations d’Alito étaient partagées par Roberts, Thomas et Kavanaugh. Thomas s’inquiétait du fait que les détenus «jouent avec le système» en prétendant adhérer à des croyances religieuses qu’ils n’ont pas réellement. Kavanaugh a exprimé des inquiétudes similaires selon lesquelles un détenu pourrait essayer de « déplacer les poteaux de but » dans de futurs cas.

Roberts, quant à lui, était moins moqueur que ses trois collègues conservateurs, mais il a demandé à plusieurs reprises comment les autorités pénitentiaires (et les tribunaux) sont censés déterminer si la croyance exprimée par un prisonnier est sincère. Supposons, par exemple, qu’un condamné déclare, à la veille de son exécution, qu’il doit se convertir à une autre religion — et que le processus de conversion dure trois mois. L’État devrait-il retarder l’exécution de cet homme jusqu’à la fin du rituel de conversion ?

La préoccupation sous-jacente à l’origine de ces quatre juges semblait être que, s’ils ne tracent pas une ligne dans le sable dans le cas de Ramirez, ils seront inondés de poursuites judiciaires par les condamnés à mort cherchant des accommodements religieux. Comme Kavanaugh l’a dit à l’avocat de Ramirez, « si nous statuons en votre faveur dans cette affaire, ce sera une partie importante de notre rôle pour les années à venir ».

Pourquoi les cas de peine de mort devraient-ils être différents de tout autre cas de religion ?

L’une des raisons pour lesquelles cette série de questions de ces quatre juges conservateurs était si frustrante est que la plupart d’entre eux semblaient insensibles à des préoccupations similaires lorsque les conservateurs recherchaient des accommodements religieux dans le passé.

Considérez, par exemple, la préoccupation d’Alito selon laquelle, une fois que la Cour ouvre la porte à des poursuites en matière de liberté religieuse, elle invite une vague de nouvelles poursuites de la part de personnes ayant des croyances inhabituelles cherchant des accommodements perturbateurs. C’est en effet exactement ce qui s’est passé après la décision de Hobby Lobby.

Après que Hobby Lobby eut établi que les employeurs religieux pouvaient refuser la couverture du contrôle des naissances à leurs employés, l’administration Obama a tenté d’accommoder ces employeurs en leur permettant de remplir un formulaire qui les exempterait de l’obligation légale de couvrir le contrôle des naissances (tout en fournissant également au gouvernement avec suffisamment d’informations pour fournir une couverture de contrôle des naissances aux employés non couverts par eux-mêmes). Mais ensuite, plusieurs employeurs ont déposé de nouvelles poursuites, affirmant qu’ils avaient une objection religieuse à remplir le formulaire.

De même, prenez l’inquiétude de Roberts selon laquelle il est difficile de déterminer si quelqu’un qui soulève une objection religieuse est sincère. C’est également un problème persistant dans les affaires de liberté religieuse qui n’impliquent pas la peine de mort.

Considérez, par exemple, Eden Foods v. Sebelius (2013), une affaire de cour d’appel fédérale qui était identique à Hobby Lobby à tous égards, sauf un. La différence était que le PDG d’Eden Foods, le plaignant dans cette affaire, a accordé une série d’interviews à la journaliste Irin Carmon dans lesquelles il a révélé qu’il s’opposait à la couverture du contrôle des naissances à ses employés en grande partie pour des raisons libertaires, et non pour des raisons religieuses. .

Néanmoins, l’administration Obama a décidé de ne pas poursuivre cette affaire une fois qu’elle a perdu Hobby Lobby, un aveu tacite qu’il est très difficile de convaincre les tribunaux que les croyances religieuses d’un individu ne sont pas sincères, même lorsque leurs propres mots peuvent être utilisés contre eux.

Le fait est que le flanc droit de la Cour est parfaitement disposé à accepter toutes les incertitudes qui découlent d’un régime de liberté religieuse expansif lorsque les conservateurs religieux cherchent des accommodements. Alors pourquoi Ramirez devrait-il être différent ?

Alito a proposé une explication possible lors des arguments de Ramirez, à savoir que les cas de peine de mort ont tendance à survenir « à la toute dernière minute ». Chaque fois qu’une exécution est programmée, les tribunaux fédéraux – et en particulier la Cour suprême – sont généralement inondés de motions d’urgence et d’autres efforts de dernière minute des avocats qui tentent de sauver la vie de leur client. Ces motions inattendues ont probablement diminué ces dernières années – car le nombre de condamnations à mort aux États-Unis a fortement chuté depuis les années 1990 – mais elles peuvent sans aucun doute être très frustrantes pour un juge qui ne veut pas annuler son projet de travailler tard.

Mais c’est aussi le travail pour lequel chaque juge s’est engagé.