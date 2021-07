Cour suprême : les ennemis de l’avortement adoptent une nouvelle stratégie de litige audacieuse : l’honnêteté

L’État du Mississippi commence son mémoire dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization par une affirmation audacieuse : The case for overruling Roe v. Wade (1973) et Planned Parenthood v. Casey (1992), deux décisions fondamentales de la Cour suprême protégeant le droit à un avortement, est « écrasante ».

Dobbs, que la Cour entendra cet automne, concerne une loi du Mississippi qui interdit presque tous les avortements après 15 semaines de grossesse. C’est la première affaire majeure d’avortement à recevoir un briefing complet et une plaidoirie orale depuis la confirmation de la juge Amy Coney Barrett a donné à la Cour une majorité conservatrice de 6-3. Et les opposants à l’avortement ont toutes les raisons d’être optimistes quant au fait que la nouvelle majorité de la Cour utilisera Dobbs pour annuler le droit à l’avortement.

Cela explique probablement pourquoi le mémoire du Mississippi, qui soutient que « la Constitution ne protège pas le droit à l’avortement ni ne limite le pouvoir des États de le restreindre », rompt avec les tactiques utilisées par les avocats anti-avortement pour défendre les restrictions à la liberté de procréer. Plutôt que de demander explicitement à la Cour d’annuler Roe, dans le passé, ces avocats ont essayé de réduire le droit à l’avortement jusqu’à ce qu’il soit fonctionnellement impossible d’obtenir un avortement dans de nombreux États.

Prenez, par exemple, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, la décision de la Cour de 2016 annulant deux dispositions d’une loi texane qui imposait des exigences architecturales coûteuses aux cliniques d’avortement, tout en obligeant les prestataires d’avortement à obtenir un diplôme difficile à acquérir. Le but de cette loi n’était pas d’interdire explicitement l’avortement, c’était d’obtenir la permission de la Cour suprême d’interdire l’avortement indirectement – en superposant tant de charges juridiques aux prestataires d’avortement qu’ils sont finalement incapables de se conformer à la loi.

La loi en cause dans Dobbs n’interdit pas non plus explicitement tous les avortements. Mais la stratégie de litige du Mississippi espère rendre une telle interdiction admissible. Si la Cour annule Roe et Casey, c’est le jeu de balle. Les législateurs des États seront libres d’interdire purement et simplement l’avortement, et sans avoir à déguiser leur interdiction en une tentative de réglementer la largeur des couloirs dans les cliniques d’avortement.

Les avocats anti-avortement, en d’autres termes, sont enfin honnêtes quant à leur objectif ultime. Plutôt que de demander à la Cour d’imposer une limite obscure et absurde à Roe et Casey, tout en prétendant que ces deux affaires restent une bonne loi, le Mississippi a simplement demandé à la Cour d’éliminer complètement le droit à l’avortement.

Le juge Anthony Kennedy a transformé le litige sur l’avortement en un jeu malhonnête

Le juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite de la Cour en 2018, a tenu le vote pivot à la Cour suprême dans les affaires d’avortement pendant de nombreuses années.

Kennedy est assez conservateur et avait tendance à être sceptique quant au droit à l’avortement. Comme David Cohen, professeur de droit à l’Université Drexel, l’a noté en 2013, Kennedy « a voté pour annuler une seule des 21 restrictions à l’avortement qui ont été soumises à la Cour suprême depuis qu’il est devenu juge ».

Pourtant, alors que Kennedy était ouvert à de nombreuses lois rendant plus difficile l’avortement, il a refusé d’annuler carrément Roe. Kennedy était l’un des trois co-auteurs de la décision de la Cour dans Casey, qui a affaibli Roe, tout en conservant « la position essentielle de Roe » affirmant « le droit de la femme de choisir d’avoir un avortement avant [fetal] viabilité et de l’obtenir sans ingérence indue de l’État.

Kennedy, en d’autres termes, n’aurait pas maintenu une interdiction explicite des avortements. Mais il était prêt à faire respecter de nombreuses lois pesant sur les droits à l’avortement. Ainsi, les opposants à l’avortement ont passé les années où Kennedy tenait la balance des pouvoirs sur la Cour à rédiger des restrictions d’avortement de plus en plus agressives qui prétendaient être autre chose qu’une interdiction pure et simple.

Le point culminant de cette stratégie a été les deux dispositions de la loi du Texas invalidées dans Whole Woman’s Health. Cette loi obligeait les médecins qui pratiquent des avortements à obtenir des privilèges d’admission dans un hôpital voisin, et elle obligeait également les cliniques d’avortement à se conformer aux mêmes règles qui s’appliquent aux « centres chirurgicaux ambulatoires », des installations équipées pour effectuer des interventions médicales et chirurgicales très éloignées. plus risqué et plus compliqué qu’un avortement.

Les défenseurs des droits à l’avortement tournent souvent en dérision ces types de lois comme des « restrictions ciblées sur les prestataires d’avortement » ou des lois « TRAP », parce qu’elles se font passer pour des réglementations visant à rendre l’avortement plus sûr, alors que leur véritable objectif est simplement d’augmenter le coût de fonctionnement d’un avortement. clinique et conduire de nombreuses cliniques à la faillite.

Comme la Cour l’a expliqué dans Whole Woman’s Health, les fardeaux imposés par la loi du Texas n’ont pas vraiment amélioré les résultats en matière de santé. L’une des principales raisons pour lesquelles il est difficile pour les prestataires d’avortement d’obtenir des privilèges d’admission dans les hôpitaux, par exemple, est que les hôpitaux exigent souvent des médecins qu’ils admettent réellement un certain nombre de patientes afin de conserver ces privilèges. Mais les avortements sont si sûrs qu’ils entraînent rarement des complications pouvant entraîner une hospitalisation.

Comme l’a écrit le juge Stephen Breyer dans Whole Woman’s Health, une clinique du Texas a pratiqué plus de 17 000 avortements sur une décennie, et « pas une seule de ces patientes n’a dû être transférée dans un hôpital pour un traitement d’urgence, et encore moins admise à l’hôpital. “

De même, la loi du Texas exigeait que toutes les cliniques d’avortement abritent des installations chirurgicales coûteuses. Mais de nombreuses cliniques d’avortement du Texas n’effectuent même pas de chirurgies – elles proposent exclusivement des avortements médicamenteux où l’avortement est provoqué par des pilules.

Il devrait être évident pourquoi, si la Cour suprême avait confirmé la loi en cause dans Whole Woman’s Health, cela aurait pu sonner le glas du droit à l’avortement. Si les États peuvent adopter des réglementations dont le seul but est d’augmenter le coût des avortements, ils finiront par être en mesure de faire fermer toutes les cliniques d’avortement. Peut-être que le Texas aurait exigé que toutes les cliniques d’avortement soient construites en or massif.

Et pourtant, même dans un monde de centres chirurgicaux de 24 carats, la Cour suprême aurait pu prétendre que Roe et Casey restent une bonne loi. Il serait toujours interdit aux États d’écrire une loi stipulant explicitement que « personne ne peut pratiquer un avortement ». Mais ces États seraient toujours libres d’interdire l’avortement tant qu’ils seraient suffisamment malhonnêtes sur ce qu’ils préparaient.

Il convient de noter, en outre, que si Whole Woman’s Health était l’un des cas les plus surveillés impliquant une tentative de restreindre les avortements par des moyens trompeurs, il ne s’agissait pas d’un cas unique. Les opposants à l’avortement à la fois sur et en dehors de la Cour ont proposé une série de limites aux droits à l’avortement – allant de limiter qui est autorisé à poursuivre afin de contester une restriction à l’avortement à exiger que chaque personne qui souhaite un avortement intente sa propre action en justice afin de en obtenir un – qui laisserait nominalement Roe et Casey en place tout en les rendant potentiellement inapplicables.

Pourtant, avec le départ de Kennedy et les nominations républicaines contrôlant une majorité qualifiée des sièges à la Cour, il est loin d’être clair que les opposants à l’avortement doivent encore se livrer à un tel subterfuge.

La Cour suprême pourrait encore décider de vider Roe de manière malhonnête

Bien que les avocats du Mississippi parient qu’ils ont cinq voix pour rejeter explicitement Roe et Casey, il est possible que la Cour se rabatte sur la stratégie avancée par les opposants à l’avortement dans des affaires comme Whole Woman’s Health. Peut-être que certains membres de la majorité nommée par le GOP à la Cour craindront qu’une décision annulant explicitement Roe n’inspire davantage de démocrates à voter lors des futures élections. Ou peut-être que certains membres de la Cour veulent maintenir l’illusion d’une continuité au sein de la loi.

Je ne sais pas ce que la Cour fera à Dobbs et personne d’autre non plus. Mais il est important de noter que, même si la Cour n’accepte pas l’invitation du Mississippi à abolir ouvertement et honnêtement le droit à l’avortement, cela ne signifie pas que les droits à l’avortement sont sûrs – ou même que tout vestige de ceux-ci sera toujours exister.

En effet, alors que les avocats du Mississippi consacrent l’essentiel de leur mémoire à leur argument selon lequel Roe devrait être annulé, ils passent quelques pages à la fin à créer un argument de repli — que la Cour devrait « rejeter toute règle interdisant à un État d’interdire les avortements électifs avant viabilité.”

Depuis Roe, la Cour a jugé que l’État peut imposer des restrictions plus strictes sur les avortements plus tard dans la grossesse qu’il ne le peut au début du développement du fœtus. Roe a divisé la grossesse en trimestres, permettant une plus grande régulation de l’avortement dans les deux derniers tiers de la grossesse. Casey a abandonné ce cadre pour se concentrer sur la « viabilité », donnant au gouvernement une autorité plus large sur l’avortement une fois qu’un fœtus peut survivre en dehors de l’utérus.

Si la Cour permet aux États d’imposer le même type de restrictions sur les avortements pré-viabilité que ces États peuvent actuellement imposer aux avortements post-viabilité, cela entraverait gravement les droits à l’avortement et permettrait aux États d’interdire la plupart des avortements – même si la Cour ne le fait pas explicitement. annuler Roe ou Casey.

Le fait, en d’autres termes, est que les droits à l’avortement sont toujours en très grand danger, même si la Cour prétend garder Roe ou Casey en vie.