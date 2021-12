Cour suprême : les obstacles juridiques affreux auxquels est confrontée la poursuite en matière de droits de vote du DOJ au Texas

Lundi, le ministère de la Justice a déposé une plainte fédérale alléguant que les nouvelles cartes de la maison de l’État et du district du Congrès du Texas violent la loi sur les droits de vote, qui interdit les gerrymanders qui ont pour but ou pour effet de restreindre «le droit de vote en raison de la race, de la couleur ou statut de minorité linguistique.

La plainte du ministère de la Justice dans United States v. Texas est un bon document juridique professionnel qui démontre clairement que le Texas a dessiné ses cartes afin de maximiser le pouvoir des Blancs au sein de l’État et de minimiser l’impact des électeurs noirs et latinos. C’est le genre de procès qui aurait une bonne chance de l’emporter – si la Cour suprême n’avait pas passé la dernière décennie à démanteler la quasi-totalité de la loi sur les droits de vote.

Comme le note la plainte, entre les recensements de 2010 et 2020, « le Texas a augmenté de près de 4 millions d’habitants, et la population minoritaire représente 95 % de cette croissance ». En raison de cette croissance démographique, la délégation de la Chambre des États-Unis du Texas est passée de 36 à 38 sièges dans le cadre du processus de redécoupage décennal. Pourtant, le Texas a dessiné ses nouvelles cartes afin que les deux nouveaux districts aient une majorité blanche, et il aurait également redessiné un troisième district pour empêcher les Latinos d’élire leur candidat préféré.

Le résultat est que les électeurs blancs auront la possibilité d’élire deux représentants supplémentaires au Congrès, même si le Texas doit ses deux nouveaux sièges presque entièrement aux électeurs noirs, asiatiques et latinos.

Le ministère de la Justice allègue également que les nouvelles cartes du Congrès et les nouvelles cartes de la maison de l’État sous-représentent considérablement les électeurs de couleur. Si les Latinos contrôlaient des sièges proportionnels à leur population, affirme la plainte, ils contrôleraient « 11 sièges au Congrès et 45 sièges au Texas House ». Les électeurs noirs, quant à eux, contrôleraient « 5 sièges au Congrès et 20 sièges au Texas House ».

Au lieu de cela, sous les nouvelles cartes, « les électeurs latinos ont la possibilité d’élire leurs candidats préférés dans 7 sièges du Congrès et 29 sièges au Texas House » et « les électeurs noirs ont la possibilité d’élire leurs candidats préférés dans environ 3 sièges du Congrès et 13 sièges du Texas House. des places. » (Il y a un siège supplémentaire au Congrès et cinq sièges supplémentaires à la Chambre de l’État qui pourraient élire les candidats préférés par une coalition d’électeurs noirs, latinos et d’autres électeurs non blancs.)

Pourtant, il n’est pas certain que le ministère de la Justice soit capable de l’emporter dans ce procès, quelles que soient les preuves qu’il présente au procès. C’est à quel point les républicains nommés par la Cour suprême sont hostiles à la loi sur les droits de vote.

Comme l’a écrit la juge Elena Kagan dans son opinion dissidente dans Brnovich c. DNC (2021), la Cour « n’a traité aucune loi pire » que la Loi sur les droits de vote. La Cour a également protégé les États des poursuites fédérales alléguant un gerrymandering partisan – une décision qui donne potentiellement au Texas une arme puissante qu’il peut utiliser contre l’allégation du ministère de la Justice selon laquelle ses nouvelles cartes sont un gerrymander racial illégal.

La Cour suprême a rendu presque impossible de prouver que les cartes ont été adoptées avec une intention raciste

Dans Rucho v. Common Cause (2019), la Cour suprême a statué que les tribunaux fédéraux ne peuvent pas entendre des poursuites alléguant que les cartes législatives d’un État sont un gerrymander partisan inconstitutionnel – ce qui signifie que les lignes ont été tracées pour profiter à une partie au détriment d’une autre. Les précédents de la Cour, cependant, autorisent des poursuites contre les gerrymanders raciaux – ce qui signifie que les limites ont été tracées pour diminuer le pouvoir d’un ou plusieurs groupes raciaux.

Dans la pratique, cependant, Rucho crée un problème potentiellement grave pour toute personne alléguant du gerrymandering racial.

Rappelons que le Voting Rights Act interdit les lois électorales promulguées dans le but de limiter le pouvoir de vote d’un groupe racial, ou qui ont pour effet de le faire. Supposons que le ministère de la Justice se penche sur le premier de ces deux volets : l’interdiction des lois qui sont promulguées avec une intention raciste.

Dans ce cas, le Texas est susceptible de faire valoir, comme il l’a fait dans des affaires précédentes l’accusant de gerrymandering racial, que ses nouvelles cartes n’ont pas été dessinées afin de réduire le pouvoir des électeurs noirs et latinos. Il soutiendra très probablement que les cartes ont été dessinées dans le but de réduire le pouvoir des électeurs démocrates.

Un tel argument pourrait même être superficiellement plausible. Comme le soutient le ministère de la Justice dans sa plainte, « le vote au Texas continue d’être polarisé sur le plan racial dans une grande partie de l’État » – ce qui signifie que les électeurs blancs ont tendance à voter pour les républicains et les électeurs noirs et latinos ont tendance à voter pour les démocrates. Il est donc assez difficile de prouver de manière concluante que les nouvelles cartes ont été dessinées avec une intention raciste. Un ensemble de cartes dessinées pour maximiser le pouvoir des Texans blancs, et un ensemble de cartes dessinées pour maximiser le pouvoir des républicains du Texas, sont susceptibles de se ressembler étroitement parce que la race est un bon indicateur d’affiliation partisane au Texas – comme c’est le cas dans une grande partie des États-Unis.

Bien sûr, cet argument selon lequel le gerrymandering partisan est distinct du gerrymandering racial pourrait échouer – et, dans un tribunal équitable, il échouerait probablement. Si les législateurs de l’État ont intentionnellement minimisé l’influence des électeurs noirs et latinos parce qu’ils savaient que ces électeurs étaient probablement des démocrates, il s’agit toujours d’une discrimination raciale intentionnelle.

Mais si le ministère de la Justice veut montrer que les nouvelles cartes du Texas ont été dessinées avec une intention raciale déplaisante, il doit encore surmonter une autre des décisions de la Cour : Abbott v. Perez (2018).

Perez a soutenu que les législateurs jouissaient d’une forte présomption d’innocence raciale lorsqu’ils étaient accusés d’avoir dessiné des cartes racialement gerrymandered. Dans cette affaire, la Cour a examiné des cartes législatives que la législature républicaine du Texas a dessinées en 2011, puis modifiées en 2013.

Les cartes de 2011 ne sont jamais entrées en vigueur en raison d’un litige alléguant qu’elles étaient un gerrymander racial illégal. Pourtant, en 2012, alors que ce litige était en cours, un tribunal fédéral a dressé des cartes provisoires qui ressemblaient beaucoup aux cartes racialement gerrymandered de 2011, afin que le Texas puisse utiliser quelque chose pour organiser une élection en 2012. Le but de ces cartes provisoires n’était pas de déclarer toute partie des cartes 2011 légalement valide. C’était juste pour s’assurer que les élections de 2012 pouvaient encore avancer au Texas.

Puis, en 2013, la législature du Texas a adopté ces cartes provisoires comme les siennes – y compris plusieurs districts qui étaient toujours contestés en tant que gerrymanders raciaux illégaux.

En confirmant ces cartes de 2013, l’opinion du juge Samuel Alito dans Perez souligne que « chaque fois qu’un challenger prétend qu’une loi de l’État a été promulguée avec une intention discriminatoire, la charge de la preuve incombe au challenger, et non à l’État ». Alito a ensuite expliqué que ce fardeau est assez élevé.

Il a jugé les cartes de 2013 légitimes car, selon lui, les preuves montraient que le Texas les avait adoptées parce qu’il «voulait mettre fin au litige concernant les plans de district de l’État le plus rapidement possible».

L’argument d’Alito, en d’autres termes, était que les cartes de 2013 n’avaient pas été adoptées pour préserver un gerrymander racial; ils ont été promulgués pour mettre fin à un litige mettant en cause un gerrymander racial. Et cette distinction était suffisante pour absoudre la législature de l’État de toute allégation de racisme.

Inutile de dire qu’il est peu probable que le type de tribunal qui s’appuierait sur une distinction aussi dépourvue de sens soit favorable au nouveau procès du ministère de la Justice contre le Texas – et le tribunal est devenu beaucoup plus conservateur depuis la décision de Perez. Perez façonnera également les décisions des tribunaux inférieurs appliquant la loi sur les droits de vote, car les tribunaux inférieurs sont obligés de suivre les décisions de la Cour suprême.

La Cour suprême ne se soucie pas de ce que dit réellement la Loi sur les droits de vote

Alternativement, le ministère de la Justice peut faire valoir que les cartes du Texas sont illégales car elles ont pour effet de diminuer le pouvoir de vote des minorités, même si elles n’ont pas été adoptées avec une intention raciste. La loi sur les droits de vote n’interdit pas simplement la discrimination intentionnelle, elle interdit également toute loi électorale qui « entraîne un déni ou une restriction du droit … de voter en raison de la race ou de la couleur ».

Mais dans Brnovich, la Cour a imposé un certain nombre de limites nouvelles et totalement atextuelles à cette disposition de la loi sur les droits de vote. Entre autres choses, Brnovich a soutenu qu’il existe une forte présomption que les restrictions de vote qui étaient courantes en 1982 sont valides – même si le texte de la loi ne dit rien sur l’année 1982. Brnovich a également appliqué une présomption similaire aux lois qui prétendent lutter contre la fraude aux urnes — même si rien dans le texte de loi ne soutient non plus cette présomption.

L’un des rares avantages de l’arrêt Brnovich est que sa détention est limitée à certains types d’affaires seulement. La Cour a fait une distinction entre les affaires alléguant une « dilution des votes » – et les affaires de gerrymandering sont considérées comme des affaires de dilution des voix – et les affaires contestant les lois régissant « l’heure, le lieu ou la manière » de mener les élections. Les limites extratextuelles spécifiques à la loi sur les droits de vote qui ont été fabriquées par l’opinion de Brnovich ne s’appliquent pas aux cas de dilution de vote.

Mais le ministère de la Justice ne devrait pas être rassuré par ce fait. Brnovich est un cas troublant non seulement parce qu’il impose de nouvelles limites entièrement inventées à certains cas de la Loi sur les droits de vote. Il est également troublant en raison de ce qu’il dit sur l’approche globale de la Cour à l’égard de la Loi sur les droits de vote.

En termes simples, si la Cour est disposée à imposer de nouvelles limites à une loi fédérale qui n’apparaissent nulle part dans le texte de la loi, et à appliquer ces limites dans les procès « de temps, de lieu ou de manière », il n’y a aucune raison de croire qu’elle a gagné il ne faut pas inventer de la même manière des limites atextuelles et les imposer aux cas de dilution de vote. Comme l’a écrit la juge Kagan dans sa dissidence de Brnovich, « l’opinion de la majorité habite principalement une zone sans loi ». Une fois qu’un tribunal entre dans cette zone, il n’y a plus de contraintes pour ses juges.

Brnovich ne signifie pas nécessairement que la Cour ne se prononcera jamais en faveur d’un demandeur de droit de vote – dans ce cas, le ministère de la Justice. Mais cela suggère que la Cour fera tout ce qu’elle voudra dans les affaires de droit de vote, indépendamment de ce que dit réellement la loi.