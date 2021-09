Cour suprême : les tours jumelles de Supertech seront rasées

Les deux tours de 40 étages à démolir totalisent 915 appartements et 21 commerces, dont 633 appartements réservés par les acquéreurs. Le palais de justice d’émeraude compte 15 autres tours, entièrement construites avec des résidents vivant ici.

Considérant sévèrement la violation des lois sur la construction par les constructeurs, la Cour suprême a ordonné mardi la démolition des tours jumelles de 40 étages de Supertech dans le cadre du projet Emerald Court sur l’autoroute Noida dans un délai de trois mois.

L’intégralité du coût de la démolition sera à la charge du constructeur et les autorités de Noida superviseront la démolition avec les conseils d’experts du Central Building Research Institute, a déclaré la plus haute juridiction.

Le tribunal a également ordonné au promoteur de rembourser la totalité du montant à partir du moment de la réservation, avec un intérêt de 12% aux allocataires des tours jumelles dans un délai de deux mois. Il a également demandé au constructeur de payer 2 crores de roupies à la Residents Welfare Association (RWA) pour le harcèlement causé par la construction de tours illégales.

Confirmant l’ordonnance de 2014 de la Haute Cour d’Allahabad qui a ordonné la démolition de la construction illégale, un tribunal composé des juges DY Chandrachud et MR Shah a accepté les conclusions du HC selon lesquelles la sanction donnée aux deux tours par l’Autorité de Noida en 2009 était illégale. Les tours ont violé les normes de sécurité incendie, le code national du bâtiment et l’exigence de distance minimale entre les bâtiments individuels ainsi que l’obligation contractuelle de fournir un jardin aux résidents de la société de logement.

Les juges ont déclaré que l’approbation des deux tours était le résultat d’une “collusion” entre les autorités municipales de Noida et la société immobilière. « Noida n’a fait aucun effort pour assurer le respect de la loi UP Apartments Act 2010, à la suite de laquelle les droits des acheteurs d’appartements ont été effrontément violés. Cela ne peut conduire à aucune conclusion, autre que la collusion entre Noida et l’appelant (Supertech) pour éviter de se conformer aux dispositions des lois et règlements applicables pour un gain monétaire, au détriment des droits des acheteurs d’appartements », a-t-il déclaré.

S’en prenant lourdement aux responsables de Noida et de Supertech, la plus haute juridiction a déclaré que le constructeur avait soulevé de faux plaidoyers et tenté d’induire le tribunal en erreur, tandis que les responsables de l’autorité de Noida n’avaient pas agi de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Supertech « s’est abaissé au point de produire un plan sanctionné fabriqué, par conséquent, nous confirmons les instructions de la Haute Cour pour sanctionner les poursuites » contre les fonctionnaires du constructeur et de Noida pour violations.

“Malheureusement, le groupe diversifié et invisible d’acheteurs d’appartements souffre de l’impact du lien impie entre les constructeurs et les planificateurs. Leur qualité de vie est la plus affectée. Pourtant, confrontés à la puissance économique des développeurs et à la puissance de l’autorité légale exercée par les organismes de planification, les quelques-uns qui élèvent la voix doivent mener une bataille longue et coûteuse pour les droits avec peu de certitude de résultats… ils se voient refuser l’accès à l’information et sont victimes de désinformation. Par conséquent, la loi doit intervenir pour protéger leurs préoccupations légitimes », a déclaré le juge Chandrachud.

L’arrêt a noté que la protection de l’environnement et du bien-être des résidents doit être équilibrée avec le besoin de logement, les constructions illégales doivent être traitées avec rigueur.

Déclarant que la construction illégale doit être traitée strictement pour assurer le respect de l’état de droit, la magistrature a déclaré que tout manquement par l’autorité de planification à son obligation de veiller au respect des règles de construction est « passible de poursuites à la demande des résidents dont les droits sont violés. par la violation de la loi ».

Le 11 avril 2014, le HC d’Allahabad avait ordonné la démolition des deux tours et ordonné à l’entreprise de rembourser l’argent aux acheteurs de maison. Suite à l’ordre du HC, l’Autorité de Noida avait scellé les deux tours, qui étaient à un stade avancé de construction.

Le 5 mai 2014, le tribunal suprême avait demandé au promoteur immobilier et aux acheteurs de maintenir le statu quo et les avait également empêchés de vendre, transférer ou créer des droits de tiers sur les appartements des deux immeubles.

L’ordonnance de HC est intervenue à la suite d’une requête de l’Emerald Court Owner Resident Welfare Association, qui avait allégué que l’approbation et la construction des deux tours étaient « en violation totale de la loi sur les appartements de l’Uttar Pradesh (promotion de la construction, de la propriété et de l’entretien) ».

Il avait affirmé que l’autorité avait donné l’autorisation d’augmenter la hauteur des deux tours, qui étaient auparavant censées n’avoir que 24 étages chacune, “sans maintenir la distance obligatoire de 16 mètres d’un immeuble adjacent”, ce qui la rend “dangereuse, en plus de bloquer l’air et la lumière ».

