Cour suprême: l’interdiction de l’avortement au Texas l’emporte et Roe v. Wade perd

À première vue, il serait facile de voir la décision de la Cour suprême vendredi dans Whole Woman’s Health v. Jackson comme une victoire pour le droit à l’avortement. Ce serait également faux.

Plus de deux mois après que la Cour suprême a autorisé l’entrée en vigueur de la SB 8, une loi du Texas qui interdit effectivement les avortements après la sixième semaine de grossesse, la Cour a donné suite à une décision de 5-4 qui est une défaite encore plus importante pour les partisans de les droits à l’avortement et une victoire pour les législateurs anti-avortement au Texas.

La question spécifique à Jackson est de savoir si les prestataires d’avortement sont autorisés à intenter une action en justice fédérale visant à bloquer le SB 8. Bien que l’opinion majoritaire du juge Neil Gorsuch réponde techniquement à cette question par l’affirmative, elle n’autorise les poursuites que contre les responsables de la santé de l’État qui jouent un rôle très minime. dans l’application de la loi. Il n’autorise pas les poursuites contre les fonctionnaires de l’État du Texas qui jouent le plus grand rôle dans l’application du SB 8 : les juges et les greffiers des tribunaux d’État.

Le résultat de cette décision est que, bien que les demandeurs d’avortement à Jackson puissent obtenir une ordonnance d’un tribunal fédéral déclarant que SB 8 est inconstitutionnel, le seul véritable soulagement qu’ils sont susceptibles de gagner est une ordonnance empêchant quelques responsables de la santé de l’État de jouer le rôle mineur qu’ils prévoient dans l’application de la loi. Les dispositions les plus importantes de la loi – celles qui empêchent effectivement toute personne de pratiquer un avortement après la sixième semaine de grossesse en la menaçant de ruine financière si elle le fait – resteront très probablement en vigueur.

Malgré le sophisme procédural, Gorsuch et les autres juges qui se sont joints à son opinion ont conçu le résultat souhaité par le Texas. Et les implications de cette affaire pourraient s’étendre bien au-delà des cas d’avortement.

SB 8 a été écrit dans le seul but d’échapper au contrôle judiciaire, et Jackson bénit largement cette tactique. Comme l’écrit la juge Sonia Sotomayor dans sa dissidence, l’opinion de Gorsuch « laisse toutes sortes de droits constitutionnels plus vulnérables que jamais ». Si les États peuvent utiliser une loi de style SB 8 pour annuler le droit constitutionnel à l’avortement, ils pourraient très bien l’utiliser pour annuler tout autre droit constitutionnel.

Comment SB 8 esquive le contrôle judiciaire

SB 8, comme l’a expliqué Sotomayor dans un avis de septembre, a été « conçu pour interdire aux femmes d’exercer leurs droits constitutionnels et d’échapper à l’examen judiciaire ».

Selon l’interprétation de la Constitution par la Cour suprême dans Planned Parenthood v. Casey (1992), « un État ne peut interdire à une femme de prendre la décision ultime d’interrompre sa grossesse avant la viabilité », qui survient vers la 24e semaine de grossesse. Mais la Constitution n’est pas un document directement applicable. En règle générale, une personne qui pense qu’un État viole ses droits constitutionnels doit obtenir une ordonnance du tribunal exigeant la conformité de l’État. SB 8 cherche à contrecarrer ce processus en rendant presque impossible de contester la loi.

Normalement, les plaignants privés ne peuvent pas poursuivre un État directement devant un tribunal fédéral, mais ils peuvent poursuivre le fonctionnaire de l’État chargé de faire appliquer une loi inconstitutionnelle. SB 8 cherche à exploiter cette structure en interdisant à tout « agent ou employé d’un État ou d’une entité gouvernementale locale » au Texas d’appliquer la loi anti-avortement de l’État. Au lieu de cela, la loi ne peut être appliquée que par le biais de poursuites privées.

De telles poursuites peuvent être intentées par « toute personne » qui n’est pas un employé de l’État contre toute personne qui pratique un avortement ou qui « aide ou encourage la réalisation ou l’incitation d’un avortement ». Les demandeurs qui l’emportent dans ces poursuites reçoivent une prime d’au moins 10 000 $, qui doit être payée par le défendeur – et il n’y a pas de limite supérieure à cette prime.

Ainsi, l’idée derrière SB 8 est que personne ne peut contester la loi devant un tribunal fédéral parce qu’il n’y a aucun fonctionnaire de l’État qui peut l’appliquer. Et donc il n’y a pas de véritable défendeur.

Pourquoi l’opinion de Gorsuch est une victoire pour le Texas

Les plaignants de Jackson ont fait valoir qu’il y a, en fait, plusieurs fonctionnaires de l’État qui sont chargés d’appliquer le SB 8. Plus important encore, ils ont poursuivi un juge d’un tribunal d’État et le greffier d’un tribunal d’État – l’idée étant que les poursuites visant une prime en vertu du SB 8 ne peut avancer que si un juge entend la cause et qu’un greffier accomplit certaines tâches administratives.

Mais l’opinion de Gorsuch est que les poursuites contre ces juges et greffiers peuvent ne pas avancer. En effet, Gorsuch affirme avec audace que le fait d’autoriser une action en justice contre des fonctionnaires des tribunaux d’État chargés de faire appliquer une loi conçue pour annuler la Constitution conduirait à une pente glissante.

« Si cela se faisait sentir et que les juges fédéraux pouvaient interdire aux tribunaux et aux greffiers des États de régler les différends entre des parties privées en vertu de cette loi de l’État », écrit Gorsuch, « qu’est-ce qui empêcherait les juges fédéraux d’interdire aux tribunaux et aux greffiers des États d’entendre et d’enregistrer les différends entre des parties privées en vertu de d’autres lois de l’État ? »

Cela dit, l’opinion de Gorsuch permet à la poursuite des plaignants d’aller de l’avant contre une liste de responsables de la santé de l’État, y compris les directeurs exécutifs des conseils médicaux, infirmiers et pharmaceutiques de l’État. Ces fonctionnaires, explique Gorsuch, jouent un petit rôle dans l’application du SB 8. « Chacun de ces individus est un responsable des licences exécutif qui peut ou doit prendre des mesures d’exécution contre les pétitionnaires s’ils violent les termes du code de santé et de sécurité du Texas, y compris le SB. 8. »

Cela signifie donc que les plaignants peuvent demander une ordonnance du tribunal interdisant à ces fonctionnaires d’aller de l’avant avec une telle mesure d’exécution. Mais alors quoi?

En règle générale, lorsqu’un tribunal fédéral souhaite mettre un terme à une loi d’un État qui viole la Constitution, il émet une ordonnance connue sous le nom d’injonction, qui interdit aux représentants de l’État concernés d’appliquer cette loi. Mais les injonctions ne peuvent généralement pas être prononcées contre une personne qui n’est pas partie à une action en justice.

Selon l’opinion de Gorsuch, les seuls accusés restants dans le litige SB 8 seront la poignée de responsables de la santé chargés d’engager des poursuites contre les prestataires de santé agréés qui violent le SB 8. Les juges et les greffiers des tribunaux d’État qui entendent les procès SB 8 demandant une prime d’avortement les prestataires ne sont plus partie à ce litige et ne peuvent donc pas être enjoints.

(Il est théoriquement possible que quelqu’un intente une action visant à empêcher un plaignant SB 8 d’intenter une action en justice. Mais une telle action rencontrerait probablement un problème similaire – une injonction contre ce plaignant ne s’appliquerait pas à d’autres plaignants potentiels.)

Un tribunal fédéral, en d’autres termes, n’est pas autorisé à bloquer les parties les plus importantes du SB 8 – la partie permettant à « toute personne » de demander une prime à un fournisseur d’avortement, et la partie permettant aux juges des tribunaux d’État d’ordonner aux fournisseurs de payer une telle prime. De plus, la législature du Texas pourrait potentiellement mettre fin aux poursuites fédérales contestant le SB 8, simplement en abrogeant la disposition de la loi de l’État qui permet aux responsables de la santé d’engager des poursuites contre les personnes qui la violent.

Donc, en fin de compte, c’est le Texas qui a gagné. L’État a conçu un stratagème pour échapper au contrôle judiciaire, et cinq juges viennent de bénir ce stratagème.