Cour suprême : Trump veut que les tribunaux l’aident à saboter l’enquête du 6 janvier

À moins que la Cour suprême n’intervienne au nom de l’ancien président Donald Trump, un comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis en saura bientôt beaucoup plus sur l’implication de la Maison-Blanche de Trump dans cette attaque.

Plus tôt ce mois-ci, une cour d’appel fédérale a estimé que le comité du 6 janvier pourrait obtenir des dossiers que Trump souhaite conserver à l’écart de cette enquête. Cela laisse la Cour suprême, où un tiers des sièges sont occupés par les propres personnes nommées par Trump, comme dernier recours de Trump dans sa tentative de garder secret tout ce qui se trouve dans ces dossiers.

Le panel de la cour d’appel qui a rejeté la demande de Trump de garder les documents secrets dans Trump v. Thompson était entièrement composé de personnes nommées par les démocrates. Bien que l’opinion de Thompson décrive avec précision l’état actuel du droit fédéral régissant les enquêtes du Congrès, la Cour suprême pourrait très bien modifier cette loi pour accommoder Trump – après tout, elle l’a déjà fait une fois lorsque Trump était président.

Mais il existe une distinction très importante entre Thompson et Trump v. Mazars (2020), la décision de la Cour suprême de l’ère Trump qui a effectivement permis à Trump de garder ses dossiers financiers secrets du Congrès jusqu’après les élections de 2020. Trump était président lorsque Mazars a réécrit une grande partie de la loi régissant les enquêtes du Congrès, du moins lorsque ces enquêtes ciblent un président en exercice. Maintenant, Trump n’est qu’un simple citoyen.

Thompson, en d’autres termes, révélera si la Cour suprême est disposée à créer une autre exception aux pouvoirs d’enquête du Congrès – cette fois au profit d’un leader politique républicain qui n’occupe aucune fonction publique.

Thompson concerne spécifiquement des centaines de pages de documents de la Maison Blanche de Trump, que le comité du 6 janvier recherche dans le cadre de son enquête et qui sont actuellement conservés dans des archives fédérales. Trump affirme que ces documents ne devraient pas être divulgués au comité, et son argument le plus important est qu’ils sont protégés par le privilège exécutif.

La Cour suprême a statué dans Nixon v. Administrator of General Services (GSA) (1977) que ce privilège, qui protège le secret de certaines délibérations internes de la Maison Blanche, « survit au mandat du président individuel ». Mais le pouvoir d’un ancien président de garder ces délibérations secrètes est beaucoup plus faible que le pouvoir d’un président en exercice de faire de même, et il est particulièrement faible lorsque le président actuel estime que les documents d’une ancienne administration ne devraient pas rester secrets.

Comme la Cour l’a jugé dans l’affaire GSA, le fait que ni le président Gerald Ford ni le président Jimmy Carter n’aient soutenu l’affirmation de l’ancien président Richard Nixon selon laquelle certains documents devraient rester confidentiels « diminue le poids » de la demande de Nixon.

À Thompson, le président Joe Biden a déterminé que les documents en cause dans cette affaire ne devraient pas rester secrets car ils « ont fait la lumière sur les événements survenus à la Maison Blanche le et vers le 6 janvier et portent sur le besoin du comité restreint de comprendre les faits sous-jacents aux événements les plus graves. attaque contre les opérations du gouvernement fédéral depuis la guerre civile.

Il appartient désormais aux juges de décider si ces documents doivent néanmoins rester cachés.

Ce que dit actuellement la loi sur les enquêtes du Congrès

Selon la cour d’appel qui a fait droit à la demande du comité du 6 janvier, le comité recherche des documents et d’autres communications de la Maison Blanche de Trump « générés au sein de la Maison Blanche le 6 janvier 2021, qui concernent . . . la violence au Capitole » et les rassemblements pro-Trump qui ont eu lieu plus tôt dans la journée. Il recherche également « des calendriers et des horaires documentant les réunions ou les événements auxquels le président Trump a assisté, les enregistrements des visiteurs de la Maison Blanche, les journaux d’appels et les enregistrements téléphoniques du 6 janvier », ainsi qu’une série d’autres documents concernant la sécurité du Capitole, le transfert de pouvoir de Trump à Biden. , et les efforts de Trump pour contester les élections de 2020.

Trump soulève plusieurs arguments attaquant ces demandes, dont deux peuvent être éliminés en quelques phrases.

Les avocats de l’ancien président prétendent, par exemple, que les tribunaux devraient appliquer une règle spéciale annoncée dans Mazars, qui régit les enquêtes du Congrès sur un président en exercice. Mais Mazars est assez clair sur le fait que cette règle ne s’applique qu’au président actuel de la nation car « le président est la seule personne qui compose à elle seule une branche du gouvernement ». Les mots clés ici sont « seule personne » et « seule. » Une seule personne à la fois a droit à la sollicitude spéciale que les tribunaux appliquent parfois à un président en exercice. Et en ce moment, cette personne est Joe Biden, pas Donald Trump.

De même, Trump affirme que les dossiers contestés dépassent le pouvoir du Congrès de mener des enquêtes. Mais cet argument confine au frivole. La Cour suprême a longtemps statué que le Congrès pouvait enquêter sur tout sujet « sur lequel une législation pourrait être adoptée ». Et l’enquête du 6 janvier pourrait éclairer toutes sortes de lois potentielles, y compris les lois régissant la certification d’une élection présidentielle, les lois régissant les ressources policières au Capitole et les lois définissant la réponse du gouvernement au terrorisme national.

Cela laisse l’affirmation de Trump selon laquelle les documents sont protégés par le privilège exécutif. Comme la Cour l’a expliqué dans United States v. Nixon (1974), un tel privilège existe pour garantir que les présidents reçoivent des conseils francs de membres du personnel qui peuvent être plus circonspects s’ils craignent que leurs communications ne deviennent publiques. « Ceux qui s’attendent à une diffusion publique de leurs propos », explique l’affaire Nixon de 1974, « peuvent bien tempérer la franchise par un souci des apparences et de leurs propres intérêts au détriment du processus décisionnel ».

Pour cette raison, l’affirmation de la GSA selon laquelle le privilège exécutif ne s’évapore pas complètement lorsqu’un président quitte ses fonctions a du sens. Un conseiller présidentiel pourrait être réticent à offrir des conseils impopulaires en 2020 s’il craignait que ces conseils ne deviennent largement connus en 2021.

Pourtant, comme mentionné ci-dessus, le privilège exécutif est plus faible pour un ancien président. Et il est particulièrement faible lorsque le président en exercice n’est pas d’accord avec la décision de son prédécesseur d’affirmer le privilège exécutif. « Il faut présumer que le président en exercice est extrêmement concerné et le mieux placé pour évaluer les besoins présents et futurs du pouvoir exécutif », a expliqué la Cour dans GSA, y compris la nécessité pour le pouvoir exécutif de conserver les conseils offerts par l’ancien président présidentiel. conseillers secrets.

Alors, quelle est la force de la revendication de privilège exécutif de Trump ?

Même si Trump était toujours le président sortant, le comité de la Chambre cherche à enquêter sur une question d’une importance transcendante – une foule qui a violé le Capitole et qui a cherché à saper le gouvernement dûment élu des États-Unis d’Amérique. Il est donc peu probable que, du moins en vertu de la loi actuelle, Trump puisse garder secrets les documents recherchés par le comité du 6 janvier même s’il était toujours en poste.

Dans Nixon, la Cour a ordonné au président en exercice Richard Nixon de remettre les enregistrements l’incriminant et a conduit à sa démission de ses fonctions. Comme la Cour l’a expliqué, le privilège exécutif n’est ni « absolu » ni « sans réserve ». Ainsi, « en l’absence d’une allégation de nécessité de protéger des secrets militaires, diplomatiques ou de sécurité nationale sensibles », le besoin du système judiciaire de mener une enquête approfondie sur le scandale du Watergate qui a finalement fait tomber Nixon, et de poursuivre toute personne ayant commis un crime, a surmonté l’intérêt de la Maison Blanche à garder secrètes les communications de Nixon.

Comme la Cour le dira plus tard dans GSA, le privilège exécutif « n’est pas au profit du président en tant qu’individu, mais au profit de la République ». Par conséquent, il ne doit pas être utilisé pour renforcer les efforts visant à nuire à la République elle-même.

Cela dit, il existe une distinction importante entre l’affaire Nixon et l’enquête du 6 janvier en cause dans Thompson. Alors que Nixon impliquait une enquête spéciale du procureur – et l’opinion de Nixon parle de la nécessité de préserver « le devoir constitutionnel principal du pouvoir judiciaire de rendre justice dans les poursuites pénales » – Thompson implique une enquête du Congrès. Trump pourrait donc faire valoir que le pouvoir d’enquête du Congrès est moins étendu que l’autorité d’un procureur fédéral et des tribunaux qui appliquent les assignations à comparaître de ce procureur.

Mais cet argument est contredit par la GSA, qui a confirmé une loi fédérale exigeant que le gouvernement fédéral prenne la garde des dossiers présidentiels de Nixon après le départ de Nixon. Nixon a estimé qu’une « affirmation généralisée de privilège doit céder le pas au besoin démontré et spécifié de preuves dans un procès pénal en cours ». La GSA a estimé qu’une affirmation de privilège doit de la même manière céder le pas à des « intérêts publics substantiels », tels que « le besoin du Congrès de comprendre » comment la branche exécutive s’est comportée pendant le Watergate.

Lu ensemble, en d’autres termes, Nixon et GSA représentent plusieurs propositions importantes. La première est que le privilège exécutif n’est pas absolu. Une seconde est qu’il doit céder à une enquête sur des questions qui mettent potentiellement en danger le pays lui-même. Un troisième est que le pouvoir d’un ancien président d’affirmer le privilège est beaucoup plus faible que celui d’un président sortant. Un quatrième est que ce pouvoir est particulièrement faible lorsque le président sortant estime que le privilège ne doit pas être invoqué dans un cas particulier.

À la lumière de ces quatre propositions, l’affirmation de Trump selon laquelle les documents recherchés par le comité du 6 janvier devraient être protégés par le privilège exécutif est extrêmement faible – du moins si la Cour suprême décide de ne pas modifier la loi.

Le retard est le meilleur ami de Trump

Lue en dehors de son contexte politique, la décision de la Cour à la mi-2020 dans Mazars pourrait être lue comme une défaite pour Trump. Bien que la Cour ait annoncé une nouvelle règle qui régit les enquêtes sur un président en exercice, elle n’a pas immédiatement mis fin à l’enquête de la Chambre sur les dossiers financiers de Trump. En théorie, Mazars autorisait toujours la Chambre à rechercher ces documents dans le cadre d’un litige ultérieur.

Mais l’impact pratique de Mazars a été qu’il a permis à Trump de garder ses dossiers secrets jusqu’après les élections de 2020. Ce fut une énorme victoire pour Trump.

Une dynamique similaire pourrait se jouer dans l’affaire Thompson. Bien que la cour d’appel ait statué contre Trump à Thompson, elle a bloqué sa propre ordonnance jusqu’au 23 décembre pour donner à Trump suffisamment de temps pour demander l’examen de cette affaire devant la Cour suprême. Dans le cas très probable où les avocats de Trump demanderaient un examen par la Cour suprême, l’ordonnance de la cour d’appel ne prendra effet qu’une fois que les juges auront décidé de donner suite à l’affaire.

Si la Cour accepte d’entendre l’affaire, les dossiers de Trump resteront presque certainement secrets pendant que l’affaire est pendante devant les juges – et, selon le moment où les juges programment la plaidoirie à Thompson et quand ils rendent leur décision, la Cour pourrait potentiellement retarder sa propre décision jusqu’à ce qu’un Congrès nouvellement élu prenne ses fonctions en janvier 2023.

En partie à cause du gerrymandering et en partie parce que le parti qui contrôle la Maison Blanche a tendance à perdre des sièges aux élections de mi-mandat, les républicains sont favorisés pour reprendre le contrôle du Congrès lors des prochaines élections. S’ils le font, ils peuvent fermer le comité du 6 janvier et annuler tous ses efforts en cours pour obtenir les documents de Trump.

La Cour suprême, en d’autres termes, n’a même pas besoin d’annuler les précédents existants afin de porter l’eau de Trump dans l’affaire Thompson. Tout ce qu’il a à faire est d’épuiser l’horloge.