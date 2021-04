Cour suprême: un nouveau procès contre Obamacare est une menace sérieuse pour la loi

Dites-moi si vous avez déjà entendu celui-ci.

Une équipe d’activistes conservateurs a déposé une plainte l’année dernière qui demande aux tribunaux d’annuler plusieurs dispositions clés de la loi sur les soins abordables. Les arguments juridiques des plaignants sont en contradiction avec les précédents de longue date, mais l’affaire est confiée à un juge très conservateur nommé par les républicains. Et ce juge a déjà signalé qu’il était susceptible de se prononcer en faveur de ces plaignants.

Kelley v. Becerra est la quatrième série de litiges attaquant les principales dispositions de la Loi sur les soins abordables. Il cherche à supprimer plusieurs dispositions d’Obamacare régissant quelles formes de soins préventifs – des choses comme le contrôle des naissances ou les vaccinations ou le dépistage du cancer – doivent être couvertes par les assureurs maladie. Et elle repose principalement sur le genre d’arguments juridiques qui sont tombés hors de vogue devant les tribunaux fédéraux il y a plus de 80 ans.

Mais il y a une torsion. Bien que l’argument juridique principal dans Kelley soit difficile à concilier avec les précédents juridiques existants, cinq membres de la Cour suprême ont récemment signalé qu’ils avaient l’intention d’abandonner les principes juridiques de longue date en faveur de la même interprétation de la Constitution proposée par les plaignants de Kelley.

L’affaire, qui a été déposée devant un tribunal fédéral du Texas, est entendue par le juge Reed O’Connor, un ancien membre du personnel républicain de Capitol Hill qui a une fois décidé que la loi sur les soins abordables devait être abrogée dans son intégralité. (Cette affaire est maintenant devant la Cour suprême, et une majorité de la Cour a semblé susceptible de rejeter des parties clés des arguments d’O’Connor lorsque l’affaire a été plaidée en novembre dernier.)

Ainsi, les dispositions de soins préventifs de la Loi sur les soins abordables pourraient être difficiles. Leur sort immédiat repose entre les mains de l’un des juges les plus partisans du pays. Et une majorité de juges ont récemment signalé que même les juges impartiaux devraient examiner ces dispositions d’Obamacare avec un scepticisme extrême.

Les dispositions relatives aux soins préventifs de la loi sur les soins abordables, brièvement expliquées

Plusieurs dispositions de la Loi sur les soins abordables exigent que les régimes de santé collectifs et individuels couvrent divers traitements préventifs et ne leur «imposent aucune obligation de partage des coûts», comme les copay. Lorsque le Congrès a écrit Obamacare, cependant, il n’a pas précisé quels traitements doivent être couverts. Au lieu de cela, il a délégué ce pouvoir à trois organes gouvernementaux différents.

Un groupe d’experts connu sous le nom de United States Preventive Services Task Force (PSTF), par exemple, a le pouvoir de placer de nombreux services de santé sur la liste des services que les assureurs doivent couvrir sans imposer de frais aux patients. Un autre groupe, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention, peut ajouter des vaccins à la liste. Et l’Administration des ressources et des services de santé (HRSA), une agence fédérale au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, peut exiger des assureurs qu’ils couvrent les «soins préventifs et les dépistages» pour les femmes et les enfants.

Le Congrès avait une très bonne raison pour rédiger le statut de cette manière. Si Obamacare avait détaillé quels assureurs de services de santé doivent couvrir lorsque la loi a été rédigée en 2010, alors le Congrès aurait dû adopter une loi entièrement nouvelle afin d’ajouter de nouveaux éléments à cette liste. Covid-19 n’existait même pas en 2010, par exemple. Donc, si le Congrès avait décidé de détailler les vaccins que les assureurs doivent couvrir en 2010, il n’aurait pas pu savoir inclure le vaccin Covid-19 sur cette liste. (Le gouvernement fédéral achète les vaccins Covid-19 pour un usage public, mais une fois la campagne de vaccination initiale terminée, il peut être judicieux pour les assureurs privés de prendre en charge le fardeau de la vaccination des enfants ou des adolescents lorsqu’ils atteignent un certain âge.)

Les trois commissions et agences fédérales ont placé environ 80 articles sur la liste des services de prévention. Cette liste comprend des éléments tels que le dépistage sanguin chez les nouveau-nés, le dépistage de la vue chez les enfants, les soins contraceptifs, les frottis vaginaux et le dépistage de maladies comme la dépression, l’hépatite, le VIH et certaines formes de cancer.

Et pourtant, la théorie des plaignants dans Kelley pourrait potentiellement mettre en danger l’accès des patients à tous ces services de santé – bien que toutes les implications de ce procès soient un peu nuancées. Si la théorie des plaignants l’emporte, les assureurs pourraient être libres de refuser de couvrir les services de soins préventifs ou, à tout le moins, d’imposer de nouveaux coûts aux patients qui sollicitent ces services.

Alors, quels sont les arguments des plaignants Kelley?

Les plaignants de Kelley sont un ensemble de conservateurs religieux, et ce que le juge O’Connor qualifie de «plaignants du marché libre», qui souhaitent acheter des plans de santé qui ne couvrent pas certains des services préventifs que les assureurs sont actuellement tenus de couvrir.

Certains de ces plaignants, par exemple, s’opposent à l’exigence selon laquelle les assureurs paient pour la prophylaxie pré-exposition («PrEP»), des médicaments qui sont très efficaces pour prévenir la transmission du VIH, car ces plaignants estiment que la PrEP «encourage[s] et faciliter[s] comportement homosexuel. »

Les plaignants soulèvent un certain nombre de réclamations juridiques contre les dispositions de soins préventifs d’Obamacare, y compris une paire d’arguments constitutionnels.

Le premier de ces arguments prétend que le PSTF et l’ACIP, les deux groupes d’experts habilités à ajouter des éléments à la liste des services de prévention, ne sont pas composés d ‘«agents des États-Unis» et ne peuvent donc pas exercer de pouvoir réglementaire.

La Constitution dispose que les «fonctionnaires des États-Unis» ne peuvent être nommés que par le président, les «tribunaux» ou les «chefs de département». Les membres de l’ACIP – membres du panel qui s’occupe des vaccinations – sont nommés par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, qui est incontestablement qualifié de «chef de département». Mais les membres du PSTF sont nommés par le directeur de l’Agence fédérale pour la recherche et la qualité des soins de santé, et le directeur de cette agence peut ne pas être qualifié de «chef de service».

Cet argument sur la question de savoir si les membres de ces deux comités ont été correctement nommés pourrait toutefois s’avérer un peu déroutant dans le litige Kelley parce que les plaignants soulèvent un argument constitutionnel différent qui est très susceptible de prévaloir devant la Cour suprême.

En vertu de la loi actuelle, le Congrès a une large autorité pour déléguer le pouvoir réglementaire aux agences fédérales. Comme la Cour l’a jugé dans Mistretta c.Etats-Unis (1989), le Congrès peut autoriser les agences à réglementer les entités privées tant qu’elles[s] par acte législatif un principe intelligible auquel la personne ou l’organisme habilité à [exercise the delegated authority] est dirigé pour se conformer. »

Dissident dans Gundy c.États-Unis (2019), le juge Neil Gorsuch a proposé de remplacer cette règle de longue date par une nouvelle norme vague qui habiliterait effectivement la Cour suprême à opposer son veto à tout règlement promulgué par une agence fédérale. Et, tandis que Gorsuch a écrit cette opinion en dissidence, cinq juges ont depuis signé sur le cadre général que Gorsuch a exposé dans Gundy.

Le cadre présenté dans l’opinion de Gorsuch Gundy est compliqué, et des parties importantes de cette opinion sont si vagues qu’il n’est pas possible de prédire toutes ses implications. Mais le cœur de l’approche de Gorsuch est qu’il devrait y avoir des limites constitutionnelles strictes au pouvoir du Congrès de déléguer le pouvoir de réglementation aux agences.

Une loi fédérale permettant aux agences de réglementer, a écrit Gorsuch dans Gundy, doit être «suffisamment définie et précise pour permettre au Congrès, aux tribunaux et au public de vérifier si les directives du Congrès ont été suivies.

Et cela nous amène à la décision de la Cour suprême dans Little Sisters c.Pensylvanie (2020). Little Sisters impliquait un règlement de l’administration Trump qui permettait aux employeurs ayant des objections religieuses ou morales à l’encontre du contrôle des naissances de refuser de couvrir les soins contraceptifs dans les plans de santé de leurs employés. Mais, dans son opinion majoritaire confirmant ce règlement de l’ère Trump, le juge Clarence Thomas a également fortement suggéré que la fourniture d’Obamacare régissant les soins préventifs pour les femmes est inconstitutionnelle.

Cette disposition, qui permet à HRSA de définir des «lignes directrices complètes» concernant les «soins préventifs et les dépistages» pour les femmes qui devraient être couverts par les assureurs, donne à HRSA «une discrétion pratiquement illimitée», selon Thomas – un signe clair que Thomas et les quatre autres les juges qui se sont ralliés à l’opinion de Thomas estiment que cette disposition est inconstitutionnelle dans le cadre que Gorsuch a exposé dans Gundy. (Thomas a choisi de ne pas annuler la disposition parce qu ‘«aucune partie n’a contesté la constitutionnalité de l’ampleur de la délégation impliquée ici.»)

Les autres dispositions relatives aux soins préventifs de la Loi sur les soins abordables – celles qui traitent des vaccinations, des soins pédiatriques et d’autres services de soins préventifs – sont similaires à la disposition traitant des soins de santé des femmes. Et ainsi, ils sont également potentiellement vulnérables selon l’approche que Gorsuch a exposée dans Gundy et que Thomas a exposée dans Little Sisters.

Alors, que se passe-t-il si les plaignants Kelley gagnent?

À court terme, il est extrêmement probable que O’Connor annulera les dispositions contestées de la loi sur les soins abordables. O’Connor entend un régime inhabituellement élevé d’affaires liées à Obamacare, y compris celle où il a statué que toute la loi devait être abrogée, car les plaideurs conservateurs déposent souvent intentionnellement des contestations contre Obamacare devant le tribunal d’O’Connor dans l’espoir que l’affaire sera qui lui est assigné.

Pourtant, parce qu’O’Connor rend si souvent des ordonnances au profit des plaideurs anti-Obamacare, ses opinions révèlent parfois les limites du pouvoir du pouvoir judiciaire de réduire l’accès aux soins de santé.

En 2018, par exemple, O’Connor a émis une injonction interdisant au gouvernement fédéral d’appliquer l’exigence selon laquelle les assureurs maladie couvrent le contrôle des naissances, du moins en ce qui concerne les personnes qui «s’opposent au mandat de contraception pour des raisons religieuses sincères». Mais, comme l’a déploré O’Connor dans un avis plus récent, cette injonction a eu peu d’effet «parce que peu de compagnies d’assurance, voire aucune, proposent actuellement des politiques sans contraception».

Ainsi, même si O’Connor a émis une ordonnance autorisant les assureurs à proposer des polices sans contraception aux personnes qui s’opposent au contrôle des naissances pour des motifs religieux, les assureurs eux-mêmes ont choisi de ne pas le faire.

Une raison probable de cette décision des assureurs maladie est assez simple. Le coût du contrôle des naissances est bien inférieur au coût d’une grossesse. En effet, l’un des arguments de l’administration Obama pour exiger des assureurs qu’ils couvrent les soins contraceptifs est que les assureurs atteindraient le seuil de rentabilité ou même économiseraient de l’argent s’ils fournissent une couverture contraceptive gratuite à leurs clients.

Pour des raisons similaires, de nombreux assureurs peuvent encore choisir de couvrir de nombreux traitements préventifs même s’ils ne sont plus tenus de le faire. Il peut être moins coûteux, par exemple, pour un assureur de payer les vaccins plutôt que de payer pour traiter la maladie prévenue par ce vaccin.

Mais tous les traitements préventifs ne sont pas susceptibles d’être rentables du point de vue d’une compagnie d’assurance motivée uniquement par un but lucratif. Selon l’Institut national du cancer, par exemple, l’âge médian auquel un patient cancéreux reçoit un diagnostic de cette maladie est de 66 ans – ce qui signifie que la majorité des patients cancéreux ont plus de 65 ans et sont donc éligibles à Medicare.

Pour cette raison, les assureurs-maladie peuvent ne pas être disposés à offrir des dépistages gratuits du cancer à leurs patients, en partant du principe que le coût du paiement des traitements contre le cancer sera probablement pris en charge par le gouvernement fédéral.

Les plus grandes victimes du litige Kelley, en d’autres termes, pourraient être des patients qui reportent le dépistage de maladies mortelles jusqu’à ce que ces patients soient éligibles à des soins gratuits dans le cadre de Medicare – risquant ainsi que, au moment où la maladie soit découverte, elle puisse être trop avancé pour le traiter avec succès.

Et pourtant, compte tenu de l’avis de la Cour suprême dans Little Sisters, il y a de très bonnes chances que ce sort attende les patients atteints de cancer et d’autres personnes dont la vie pourrait être sauvée par des soins préventifs.