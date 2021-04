Cour suprême: un nouveau projet de loi ajoute 4 sièges à la Cour, donnant aux démocrates une majorité

Quatre membres démocrates du Congrès prévoient d’introduire une législation qui ajouterait quatre sièges à la Cour suprême, qui, si elle était adoptée, permettrait au président Biden de nommer immédiatement quatre personnes pour occuper ces sièges et de donner aux démocrates une majorité de 7-6.

Le projet de loi, qui est présenté par les représentants Jerrold Nadler (D-NY), Hank Johnson (D-GA) et Mondaire Jones (D-NY) à la Chambre et par le sénateur Ed Markey (D-MA) dans le Sénat, s’appelle la loi sur la magistrature de 2021, et il est très bref. Il modifie une disposition de la loi fédérale prévoyant que la Cour suprême se compose d’un juge en chef et de huit juges associés pour lire que la Cour se compose d’un “ juge en chef des États-Unis et de douze juges associés, dont huit constituent un quorum.”

Bien que la Constitution stipule qu’il doit y avoir une Cour suprême, elle laisse au Congrès la question du nombre de juges siégeront à cette Cour. En vertu de la loi sur la magistrature de 1789, la Cour avait à l’origine six sièges, et elle a brièvement eu 10 sièges sous le président Lincoln.

En réalité, il est peu probable que le projet de loi soit adopté de si tôt. Jusqu’à récemment, ajouter des sièges à la Cour suprême était considéré comme une tactique très radicale – le président Franklin Roosevelt a proposé une législation similaire en 1937, et cela ne s’est pas bien terminé pour lui. Le président Biden a par le passé exprimé sa réticence à ajouter des sièges à la Cour.

Mais la politique de réforme de la Cour suprême a évolué très rapidement ces dernières années, et il est possible d’imaginer une masse critique de législateurs se rallier à l’expansion de la Cour si une majorité des juges actuels rendaient des décisions susceptibles d’indigner les démocrates, comme une décision. neutraliser ce qui reste de la loi sur les droits de vote.

Le nouveau projet de loi sur l’expansion des tribunaux neutraliserait effectivement une demi-décennie de travail par les républicains pour manipuler le processus de confirmation du Sénat afin d’assurer le contrôle du GOP sur la plus haute Cour du pays.

En février 2016, le juge Antonin Scalia est décédé. En réponse, les républicains du Sénat ont refusé de donner au candidat du président Obama pour occuper ce siège, maintenant procureur général Merrick Garland, une audience de confirmation ou un vote au sol.

Pour justifier cette décision, les républicains ont inventé une nouvelle règle, affirmant qu’il n’est pas approprié de confirmer un candidat à la Cour suprême lors d’une année d’élection présidentielle. Avant 2016, il y avait eu sept confirmations d’année électorale depuis le début du 20e siècle, y compris la confirmation du juge Anthony Kennedy en 1988.

Le siège vacant a finalement été occupé par le juge conservateur Neil Gorsuch après l’entrée en fonction du président Trump en 2017.

Puis la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée en septembre 2020. Les républicains ont immédiatement abandonné la règle qu’ils avaient inventée pour justifier le blocage de la confirmation de Garland et ont confirmé la candidate de Trump, Amy Coney Barrett, huit jours seulement avant les élections de 2020, que Trump a perdues.

Il convient de noter, en outre, que Trump a perdu le vote populaire de près de 3 millions de voix en 2016. Et, alors que les républicains contrôlaient le Sénat pendant toute la présidence de Trump, ils ne le contrôlaient que parce que le Sénat est mal réparti pour donner effectivement des sièges supplémentaires aux petits États.

Tout au long de la présidence de Trump, la «minorité» démocrate au Sénat représentait des millions d’Américains de plus que la «majorité» républicaine. Et les trois personnes nommées par Trump à la Cour suprême – Gorsuch, Barrett et le juge Brett Kavanaugh – ont été nommées par un président qui a perdu le vote populaire et confirmé par un bloc de sénateurs représentant moins de la moitié du pays.

Ainsi, une législation ajoutant des sièges à la Cour suprême donnerait aux démocrates le contrôle d’un organe qu’ils contrôleraient déjà à juste titre si les États-Unis choisissaient des présidents et des sénateurs lors d’élections libres et équitables où le vote de chaque citoyen comptait également.