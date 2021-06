Cour suprême : une épreuve de force épique sur la religion et les droits LGBTQ se termine par un gémissement

Fulton c. Ville de Philadelphie, une affaire impliquant un groupe catholique qui s’oppose au placement d’enfants en famille d’accueil avec des couples de même sexe, était largement attendue comme une victoire écrasante pour la droite religieuse, et une défaite conséquente pour les droits LGBTQ. Au lieu de cela, l’avis de la Cour esquive presque toutes les questions importantes soulevées par l’affaire.

C’est toujours une petite victoire pour les conservateurs religieux et une perte tout aussi petite pour la communauté LGBTQ de Philadelphie. Mais il est peu probable que la décision de la Cour ait de nombreuses implications en dehors de cette ville. Et cela marque une pause dans une lutte pour annuler une décision historique de la Cour suprême d’il y a plus de trois décennies – probablement parce que, comme le note la juge Amy Coney Barrett dans une opinion concordante, plusieurs des juges ne savent pas quoi faire ensuite si cette décision est annulé.

Fulton implique le processus de Philadelphie pour affecter les enfants à des foyers d’accueil. L’État passe des contrats avec plus de 20 groupes privés pour identifier des parents d’accueil appropriés pour ces enfants. Jusqu’à tout récemment, l’un de ces groupes était les Services sociaux catholiques (CSS).

En 2018, cependant, le Philadelphia Inquirer a révélé que CSS refuse de placer des enfants en famille d’accueil avec des couples de même sexe. Après avoir mené une enquête, la ville a décidé de ne pas renouveler son contrat avec CSS, affirmant que l’organisation avait violé à la fois une ordonnance municipale interdisant la discrimination et les termes du contrat lui-même.

CSS a intenté une action en justice, affirmant qu’elle avait le droit constitutionnel de recevoir ce contrat gouvernemental et de refuser de placer des enfants avec des couples de même sexe, parce que ce refus est enraciné dans les croyances religieuses de CSS. Fulton, en d’autres termes, a soulevé une question similaire à celle que la Cour a largement évitée il y a trois ans dans Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission (2018) – si les individus ou les organisations ayant des objections religieuses à l’homosexualité ont un droit constitutionnel à la discrimination contre les homosexuels, les lesbiennes ou les bisexuels.

De plus, les plaignants dans Fulton ont également demandé à la Cour suprême d’annuler sa décision fondatrice dans Employment Division v. Smith (1990), qui a statué que les objecteurs religieux doivent suivre « la loi neutre[s] d’application générale. Sous Smith, un objecteur religieux est généralement lié par une loi étatique ou locale tant qu’elle s’applique avec la même force aux acteurs non religieux – donc, si les organisations laïques sont interdites de discrimination, la même règle s’appliquera généralement aux organisations religieuses.

Mais aucune de ces questions importantes n’a été résolue à Fulton. Alors que le juge Samuel Alito a rédigé un long avis appelant à l’annulation de Smith, seuls les juges Clarence Thomas et Neil Gorsuch se sont joints à cet avis.

Le reste de la Cour s’est joint à une opinion majoritaire beaucoup plus étroite du juge en chef John Roberts, qui se prononce en faveur du CSS, mais pour des motifs qui n’auront probablement pas de nombreuses implications pour les affaires futures.

L’opinion majoritaire de Roberts est extrêmement étroite

Philadelphie a cité deux raisons pour mettre fin à sa relation avec CSS – elle a affirmé que CSS a violé à la fois une ordonnance anti-discrimination et une disposition du contrat de CSS avec la ville.

Roberts dispose de la première de ces deux raisons en niant que l’ordonnance anti-discrimination s’applique à ce cas. Cette ordonnance interdit de « nier[ing] ou interférer[ing] avec les possibilités d’hébergement public d’un individu ou autrement discriminant[ing]» contre cet individu en raison d’une variété de caractéristiques, y compris « l’orientation sexuelle ».

Pourtant, l’opinion de Roberts soutient que les mots « logements publics » n’incluent pas les familles d’accueil. « Certification en tant que parent d’accueil. . . n’est pas facilement accessible au public », affirme-t-il, et « implique une évaluation personnalisée et sélective qui ressemble peu à un séjour à l’hôtel, à manger au restaurant ou à prendre un bus ».

Notamment, cet argument repose uniquement sur le texte de l’ordonnance particulière de Philadelphie. Fulton dit peu de choses sur la question de savoir si la Constitution permet à Philadelphie d’adopter une ordonnance différente qui applique explicitement les protections anti-discrimination aux familles d’accueil.

De même, bien que la Cour considère que la Constitution accorde à la CSS une certaine protection contre les termes de son contrat avec la ville, la portée de cette protection a autant à voir avec la formulation de ce contrat particulier qu’elle le fait avec la compréhension par la Cour de la Constitution.

Plus précisément, le contrat de famille d’accueil de la ville prévoit que nul ne peut être rejeté comme parent d’accueil potentiel en raison de son orientation sexuelle « à moins qu’une exception ne soit accordée par le commissaire [of Human Services] ou la personne désignée par le commissaire.

Bien que Smith ait soutenu que les objecteurs religieux doivent généralement suivre les mêmes règles que tout le monde, Smith a également soutenu que « lorsque l’État a mis en place un système d’exemptions individuelles, il ne peut refuser d’étendre ce système aux cas de « difficultés religieuses » sans obliger raison.” Ainsi, parce que le contrat de placement familial permet à un fonctionnaire municipal d’accorder des exceptions à l’interdiction de la discrimination, la CSS a renforcé la protection constitutionnelle qu’elle n’aurait pas si le contrat interdisait purement et simplement la discrimination.

Le fait, encore une fois, est que CSS prévaut en grande partie en raison de la formulation spécifique d’un document qui ne s’applique que dans la ville de Philadelphie. La décision de la Cour dans Fulton n’a rien à dire sur une ville qui interdit simplement la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle sans prévoir d’exemptions.

L’étroitesse de Fulton est surprenante

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux observateurs de la Cour suprême, y compris moi-même, pensaient que la Cour allait probablement rendre une décision beaucoup plus radicale à Fulton est que la Cour a passé les derniers mois à décerner des victoires très importantes à la droite religieuse.

Bien que Smith soit techniquement toujours une bonne loi, les récentes décisions de la Cour dans Diocèse catholique romain de Brooklyn c. Cuomo (2020) et Tandon c. Newsom (2021) ont toutes deux considérablement sapé la décision Smith. Dans le diocèse catholique romain et à Tandon, la Cour a statué en faveur des lieux de culte qui ont demandé des exemptions aux ordonnances de santé publique visant à empêcher la propagation de Covid-19.

Le diocèse catholique romain et Tandon établissent qu’une loi n’est pas une « loi neutre d’application générale » aux fins de Smith si elle impose des obligations aux institutions religieuses qu’elle ne s’applique pas aux institutions laïques — même s’il existe des différences très importantes entre celles-ci. deux établissements. Dans le diocèse catholique romain, par exemple, la Cour a expliqué qu’un État ne pouvait pas imposer des limites de capacité à une église qu’il n’imposait pas aux entreprises telles que « les installations d’acupuncture, les terrains de camping, [and] garage. »

Compte tenu de cette nouvelle limite importante de la décision Smith, il semblait probable que la Cour la limiterait encore plus – ou pourrait même annuler Smith – dans Fulton. Et pourtant, la Cour a retenu sa main.

L’explication la plus probable de la retenue de la Cour vient de l’opinion concordante du juge Barrett dans Fulton. Bien que Barrett affirme dans cette opinion que « les arguments textuels et structurels contre Smith » sont « convaincants », elle avoue qu’elle ne sait pas « ce qui devrait remplacer Smith ».

« Il y aurait un certain nombre de problèmes à résoudre si Smith était annulé », écrit Barrett, y compris « Des entités comme les services sociaux catholiques – qui est une branche de l’Église catholique – devraient-elles être traitées différemment des individus ? » et si « les affaires antérieures à Smith rejetant les contestations du libre exercice contre les lois sur les variétés de jardin se présentent de la même manière ».

L’opinion de Barrett a été entièrement rejointe par le juge Brett Kavanaugh, et en partie par le juge Stephen Breyer, il semble donc que ces trois juges peuvent tenir l’avenir de Smith entre leurs mains. Jusqu’à ce qu’au moins deux d’entre eux sachent comment procéder dans un monde post-Smith, la Cour semble être en attente quant à la manière de traiter les affaires de liberté religieuse.

Il est peu probable que ce modèle d’attente reste en place pour toujours. Mais, pour le moment, cela signifie que les questions les plus importantes soulevées par Fulton restent en suspens.