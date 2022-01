Cour suprême : une nouvelle affaire pourrait écraser le droit à l’avortement des mois plus tôt que prévu

Par tous les signes extérieurs, Roe v. Wade est sur son lit de mort. En décembre, la Cour suprême a effectivement isolé une loi du Texas qui interdit les avortements après la sixième semaine de grossesse du contrôle judiciaire. Ensuite, lors des plaidoiries dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, la majorité des juges semblaient désireux de réduire drastiquement les droits à l’avortement – et peut-être même d’annuler explicitement Roe. Une décision à Dobbs est attendue d’ici la fin juin.

Cela laisse le droit à l’avortement dans les limbes. Techniquement, des décisions comme Roe et Planned Parenthood v. Casey (1992), qui ont quelque peu affaibli Roe mais ont conservé les protections fondamentales pour l’avortement, restent une bonne loi. Et de nombreuses lois anti-avortement d’État sont actuellement bloquées par des décisions de justice qui reposent sur Roe et Casey.

Mais il est peu probable que ces ordonnances du tribunal survivent à l’année et pourraient très bien toutes être levées cet été, dans le cas probable où Dobbs renverserait ou énerverait Roe et Casey.

Cependant, le procureur général républicain de l’Arizona, Mark Brnovich, n’a apparemment pas la patience de laisser ce processus se dérouler. Début décembre, Brnovich a demandé à la Cour de rétablir immédiatement une loi de l’État qui restreignait certains avortements. Cette loi interdirait aux prestataires d’avortement de pratiquer un avortement si le prestataire sait que « l’avortement est demandé uniquement en raison d’une anomalie génétique de l’enfant » – bien qu’elle inclue une exception si le fœtus a une maladie qui s’avérera fatale dans les trois mois. de naissance.

L’affaire est Brnovich v. Isaacson, et elle reste pendante devant les juges.

Bien qu’une cour d’appel conservatrice ait confirmé une loi similaire de l’Ohio, la plupart des tribunaux qui envisagent des lois interdisant les avortements si l’État n’est pas d’accord avec la raison de l’avortement ont été bloqués par les tribunaux inférieurs, et il existe un argument très solide selon lequel ces lois violent Casey. Une décision de la Cour suprême rétablissant la loi de l’Arizona, en d’autres termes, serait un autre signal fort de la part des juges que Casey est dans ses derniers jours.

De manière tout aussi significative, si Brnovich réussit dans sa tentative de rétablir la loi de l’Arizona, il ouvrira probablement les vannes à d’autres responsables républicains qui souhaitent rétablir d’autres lois anti-avortement.

Une décision rétablissant la loi de l’Arizona serait une annonce que la Cour suprême est ouverte à des demandes similaires visant à lever les ordonnances judiciaires existantes protégeant le droit à l’avortement. Et cela enverrait un signal clair aux juges anti-avortement dans les juridictions inférieures qu’ils sont également libres de commencer à lever ces ordonnances judiciaires.

Selon le Guttmacher Institute, les législateurs des États ont promulgué 108 restrictions à l’avortement rien qu’en 2021. Huit États maintiennent toujours des interdictions d’avortement d’avant 1973, lorsque Roe a été rendue, et plusieurs autres ont des lois en vigueur qui interdisent effectivement tous ou la plupart des avortements. Ainsi, si les tribunaux commencent à autoriser ce genre de lois à entrer en vigueur, l’impact sur les droits à l’avortement pourrait être rapide et profond.

Étant donné qu’une décision dans Dobbs est dans au plus quelques mois, l’impact à long terme d’une décision anti-avortement dans Isaacson sera probablement minime. Une fois Roe annulé ou complètement vidé, le processus de dénouement des ordonnances du tribunal bloquant les lois anti-avortement se produira de toute façon. Mais, à tout le moins, l’affaire Isaacson pourrait avoir un impact profond sur toute personne cherchant à avorter au cours du premier semestre 2022.

La loi de l’Arizona est inconstitutionnelle sous Casey



Il existe plusieurs arguments très solides selon lesquels la loi de l’Arizona est inconstitutionnelle selon les précédents existants.

Tout d’abord, Casey a soutenu qu’« un État ne peut interdire à aucune femme de prendre la décision ultime d’interrompre sa grossesse avant la viabilité », où la « viabilité » fait référence au moment où un fœtus est capable de vivre en dehors de l’utérus.

Comme l’a noté la Cour d’appel des États-Unis pour le septième circuit dans un avis annulant une loi de l’Indiana similaire à celle de l’Arizona, « la décision de Casey selon laquelle une femme a le droit d’interrompre sa grossesse avant la viabilité est catégorique ». Casey dit que l’État ne peut interdire à « toute femme » d’interrompre une grossesse avant la viabilité. Cela inclut les personnes qui souhaitent interrompre leur grossesse pour des raisons que l’État désapprouve.

Pour ce que ça vaut, le Sixième Circuit, qui est le seul circuit à respecter une loi de style Arizona, a rejeté le raisonnement du Septième Circuit sur la théorie selon laquelle ce genre de lois n’interdit à personne de se faire avorter. Rappelez-vous que la loi de l’Arizona n’interdit aux prestataires de pratiquer un avortement que s’ils savent que leur patiente le fait pour une raison non autorisée. Le sixième circuit a affirmé que cette exigence qu’un médecin connaisse les motifs de sa patiente place ces lois en dehors de la règle catégorique de Casey, car une patiente peut toujours obtenir un avortement d’un médecin qui ignore les motifs de la patiente.

Mais même si un juge accepte un tel sophisme, la loi de l’Arizona se heurte à un deuxième problème. Casey n’interdit pas seulement les interdictions d’avortement avant la viabilité, il interdit également toute loi sur l’avortement qui « a pour but ou pour effet de mettre un obstacle substantiel sur le chemin d’une femme cherchant à avorter un fœtus non viable ». Il est difficile d’imaginer un objectif légitime – c’est-à-dire un objectif autre que de mettre des obstacles devant les personnes cherchant à avorter – à une loi qui autorise les avortements, mais seulement si le médecin n’en sait pas trop sur leur patiente.

Le tribunal de district qui a invalidé la loi de l’Arizona a également donné une troisième raison pour laquelle elle est inconstitutionnelle. Comme la Cour suprême l’a jugé dans United States v. Davis (2019), des lois excessivement vagues peuvent être annulées si elles ne parviennent pas à « donner aux gens ordinaires un avertissement juste sur ce que la loi exige d’eux ». Et le tribunal de district a pointé du doigt plusieurs dispositions de la loi de l’Arizona qui, a-t-il conclu, ne suppriment pas cette barre. Par exemple, la loi « n’offre pas de conseils pratiques sur les conditions fœtales » qui peuvent être qualifiées d’« anomalie génétique ».

Une décision rétablissant la loi de l’Arizona enhardirait les opposants à l’avortement

En tout état de cause, le fait que le sixième circuit ne soit pas d’accord avec plusieurs de ses collègues sur la constitutionnalité des lois de style Arizona est une bonne raison pour que la Cour suprême entende éventuellement l’affaire Isaacson. Les juges entendent souvent des affaires dans lesquelles deux ou plusieurs cours d’appel fédérales ont obtenu des réponses différentes à la même question juridique, car le seul objectif d’avoir une seule Cour suprême au sommet du pouvoir judiciaire est de garantir que la loi fédérale est uniforme dans tout le pays.

Mais Isaacson arrive à la Cour suprême avec le « dossier fantôme » de la Cour, un mélange de motions d’urgence et d’autres questions qui sont généralement décidées dans un court laps de temps et sans briefing complet ni plaidoirie orale. Le procureur général de l’Arizona, en d’autres termes, espère contourner le processus ordinaire de révision d’une décision d’un tribunal inférieur – un processus qui prend généralement des mois ou plus – et obtenir une décision de la Cour suprême rétablissant la loi de l’Arizona dès que possible.

Si Brnovich peut sortir des procédures normales de la Cour pour obtenir une telle ordonnance, d’autres responsables républicains penseront qu’ils peuvent le faire également. Et de nombreux juges des tribunaux inférieurs considéreront probablement une telle ordonnance comme un signe qu’ils devraient commencer à rétablir les lois anti-avortement qui ont été précédemment invalidées.

Ainsi, dans la pratique, la décision Isaacson pourrait finir par accélérer la disparition de Roe, déclenchant une vague de décisions vidant les droits à l’avortement des mois avant que Dobbs ne soit rendu.

En effet, il existe un précédent, en quelque sorte, pour la Cour suprême mettant progressivement en œuvre un changement majeur dans sa compréhension de la Constitution plutôt que de mettre en œuvre ce changement brusquement avec une décision définitive.

Dans la période précédant Obergefell v. Hodges (2015), la décision historique de la Cour sur l’égalité du mariage, plusieurs tribunaux inférieurs ont rendu des décisions estimant que les États ne pouvaient pas refuser le droit au mariage aux couples de même sexe. Plutôt que de bloquer ces décisions pendant que la Cour se demandait s’il fallait faire de l’égalité du mariage la loi dans les 50 États, la Cour a autorisé ces décisions des tribunaux inférieurs à prendre effet. Le résultat était que, au moment où Obergefell a été rendu, l’égalité du mariage était déjà devenue une grande partie du pays en raison de ces ordonnances des tribunaux inférieurs non bloquées.

Il existe des différences évidentes entre Obergefell et Dobbs – le premier était une expansion des droits individuels, tandis que Dobbs est susceptible de se terminer par une contraction significative de ces droits – mais la préparation d’Obergefell montre que la Cour mettra parfois en œuvre une nouvelle règle constitutionnelle au coup par coup avant de l’appliquer à l’échelle nationale. Ce processus est peut-être déjà en cours alors que la Cour rédige sa décision Dobbs.