Courbe DAO (CRV) Le prix grimpe de plus de 55% en une semaine

il y a 9 heures | 2 minutes de lecture

La courbe DAO (CRV) avait grimpé de plus de 55% en une semaine.

Curve DAO Token (CRV) a été répertorié sur BTSE.

CRV commence à collaborer avec Polygon pour réduire les frais de transaction élevés

Un jeton Curve DAO (CRV) basé sur Ethereum avait grimpé de plus de 55% en une semaine. Curve DAO (CRV) est le jeton utilitaire de Curve.fi, un protocole DeFi utilisé pour échanger des pièces stables et d’autres jetons ERC-20.

Dans le détail, Curve est un échange décentralisé (DEX) pour les pièces stables qui utilise un teneur de marché automatisé (AMM) pour gérer la liquidité. Les AMM fournissent un modèle de trading différent dans lequel les actifs peuvent être échangés sans aucune autorisation et de manière automatisée. Le token Curve DAO CRV est utilisé pour inciter les fournisseurs de liquidités. De même, les détenteurs peuvent également bénéficier du CRV en participant à la gouvernance du réseau.

État actuel du marché

Selon CoinMarketCap, le prix de négociation de CRV est de 3,20 $ avec un volume de négociation de 739 808 814 $ au cours des dernières 24 heures. Au moment de mettre sous presse, le CRV a bondi de plus de 55% au cours des 7 derniers jours et a gagné 10% au cours des dernières 24 heures. Plus encore, l’offre actuelle de pièces CRV en circulation est de 426 748 438,41 CRV et se situe à la 82e place.

Le graphique ci-dessus montre la tendance haussière des 7 derniers jours. Le prix du CRV est passé de 2,04 $ à 3,20 $ en sept jours. Le CRV peut également être échangé dans les échanges cryptographiques tels que Binance, Mandala Exchange, Huobi Global, OKEx et FTX.

Courbe DAO (CRV) Collaborations

Il y a un mois, Curve DAO Token CRV a été répertorié sur BTSE. Il s’agit d’un échange cryptographique enregistré aux Émirats arabes unis. L’échange BTSE est également connu sous le nom d’échange de produits dérivés, ce qui signifie qu’il était axé sur le commerce de produits dérivés. Finalement, récemment, Curve a commencé à collaborer avec Polygon pour réduire les frais de transaction élevés. Cette collaboration permet aux utilisateurs d’économiser sur les coûts tout en effectuant la transaction habituelle

De plus, avec les mises à jour et la collaboration à venir, nous pouvons nous attendre à ce que la courbe DAO (CRV) soit plus haussière dans les prochains jours.