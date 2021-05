Courbe de croissance: la reprise au quatrième trimestre réduit la baisse du PIB de l’exercice 21 à 7,3%

Après deux trimestres successifs de forte contraction, la croissance du PIB est revenue en territoire positif au troisième trimestre avec un taux d’expansion de 0,5%.

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde a diminué de 7,3% en 2020-21, la baisse la plus forte de l’histoire enregistrée, la pandémie portant un coup dur à la plupart des secteurs de l’économie qui étaient déjà affaiblis, selon les données publiées par l’Office national des statistiques (NSO ) le lundi. La contraction a toutefois été plus faible que les 8 % prévus dans la deuxième estimation anticipée publiée fin février, principalement parce que le trimestre de mars a enregistré des chiffres nettement meilleurs, grâce à une reprise plutôt basée sur les conseils dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et électricité.

Les « administrations publiques et autres services » qui incluent incidemment les services de santé qui ont connu une légère hausse en raison de la gestion de Covid ont également repris au quatrième trimestre. La valeur ajoutée brute (VAB) au T4 est en hausse de 3,7% sur un an, et le PIB de 1,6%, contre 2,5% et (-)1,1% vus dans la deuxième estimation anticipée. Après deux trimestres successifs de forte contraction, la croissance du PIB est revenue en territoire positif au troisième trimestre avec un taux d’expansion de 0,5%.

La contraction du PIB réel signalée pour le dernier exercice financier était encore plus marquée que celle observée ou prévue pour de nombreux voisins du pays et d’autres économies de marché émergentes. La Chine, bien sûr, est restée une valeur aberrante avec une croissance positive de 2,3% en 2020. On estime que même le Bangladesh a augmenté de 3,8% en 2020. L’économie du Brésil s’est contractée de 4,1% en 2020, tandis que celle de l’Indonésie a reculé de 2,1% et celle de la Malaisie de 5,6%. .

Au quatrième trimestre, l’économie assistait en effet à une reprise matérielle avant que la deuxième vague Covid ne perturbe le processus. Alors que les secteurs clés se sont redressés au cours du trimestre, une solide poussée de la consommation publique (en hausse de 28,3 % sur un an) est également venue en aide. Bien que peu de points de données ultérieurs soient disponibles, les exportations d’avril étant en hausse de 196% sur une base faible et, plus particulièrement, même de 18% plus élevées que le mois correspondant en 2019 indiquent que le rebond avant le deuxième Covid a frappé l’économie était plutôt fort.

Si une chute de la consommation privée et de l’investissement a commencé en 2019-20, elle s’est accentuée en 2020-21. Et l’essentiel de la reprise au second semestre de l’exercice précédent s’est fait sans grande contribution de ces deux principaux piliers de l’économie. Bien sûr, les « investissements fixes » ont connu un bond de 11 % par rapport à l’année dernière au quatrième trimestre, mais cela est principalement dû à l’augmentation des investissements par les entreprises du secteur public central et à une poussée des investissements budgétaires en fin d’année (en hausse de 26,5 % pour l’ensemble de l’exercice 21). , plutôt que des investissements de Corporate India. En maîtrisant les coûts, les grandes entreprises ont augmenté leurs bénéfices au quatrième trimestre, ce qui a également eu une bonne part dans la VAB publiée pour le trimestre.

L’INS est confronté à des problèmes plus fréquents que d’habitude en matière de collecte de données ; le bureau a donc averti que les estimations actuelles étaient «susceptibles de subir des révisions importantes en temps voulu, conformément au calendrier de publication».

Après cinq trimestres consécutifs de croissance négative, le secteur manufacturier a enregistré une croissance de 1,7% au T3FY21 et de 6,9% au T4. La construction a progressé de 6,5% au T3 et d’un solide 14,5% au T4. La VAB de l’électricité a augmenté de 7,3% au T3 et de 9,1% au T4. Le « Commerce, hôtels, transports et communications », un segment important, s’est également amélioré en affichant une contraction plus faible de 2,3% au quatrième trimestre contre 7,9% au trimestre précédent.

Pour l’ensemble de l’année, l’exercice 21 a vu la part des dépenses de consommation finale privée dans le PIB chuter à 56 % contre 57,1 % l’année précédente ; la formation brute de capital fixe a également reculé de 32,5% à 31,2%. Le gouvernement, même s’il était confronté à une pénurie de ressources, a enregistré un déficit budgétaire plus élevé (9,2 % du PIB pour le Centre) pour augmenter opportunément la part des dépenses de consommation finale du gouvernement dans le PIB à 11,7 % au cours de l’exercice 21, contre 10,6 % au cours de l’exercice 20.

Quant à l’exercice en cours (FY22), la plupart des prévisionnistes ont révisé leurs projections de croissance de l’Inde à 9-10%, contre 11-14% ou à peu près auparavant, à la suite de la deuxième vague de Covid dans le pays étant plus soudaine et plus sévère que prévu. Moody’s, par exemple, a fortement réduit ses prévisions de croissance en Inde pour FY22 à 9,3% contre 13,7% et a déclaré que la deuxième vague sévère d’infections à coronavirus «ralentirait la reprise économique à court terme et pourrait peser sur la dynamique de croissance à plus long terme».

Dans son rapport annuel publié récemment, la RBI, qui avait estimé la croissance du PIB à 10,5% pour l’exercice 22, l’a retenue pour le moment mais a déclaré que « la pandémie elle-même, en particulier l’impact et la durée de la deuxième vague, est le plus grand risque. à cette perspective. Pourtant, les avantages découlent également de la poussée des investissements par le gouvernement, de l’augmentation de l’utilisation des capacités et du redressement des importations de biens d’équipement. » La banque centrale a répété que la conduite de la politique monétaire en 2021-2022 serait guidée par l’évolution des conditions macroéconomiques, avec un penchant pour rester favorable à la croissance jusqu’à ce qu’elle gagne du terrain sur une base durable tout en veillant à ce que l’inflation reste dans la cible.

Il y a eu la libération d’un peu de demande refoulée pour les biens de consommation dans les mois qui ont suivi le verrouillage de l’année dernière, mais étant donné les incertitudes sur la durée de la pandémie et la montée du chômage, les sentiments des consommateurs semblent être à un faible reflux. à présent.

Le PIB nominal s’est contracté de 3% lors de l’exercice précédent, mieux qu’une contraction de 3,8% calculée dans la deuxième estimation anticipée et contre 7,8% un an auparavant. Il est important de noter que le PIB nominal plus élevé que prévu pour l’exercice 21 (Rs 197,45 lakh crore contre Rs 194,82 lakh crore budgété) a réduit le déficit budgétaire du Centre à 9,2% du PIB contre 9,5% annoncé dans le budget de février. Cela tient également compte du fait que le gouvernement a contenu un déficit budgétaire à Rs 18,21 lakh crore, contre l’estimation révisée de Rs 18,48 lakh crore lorsque le budget a été présenté.

Une forte baisse des importations, causée principalement par une demande intérieure affaiblie à la suite de la pandémie, a quelque peu réduit l’impact dommageable des exportations nettes, même si les exportations, elles aussi, ont maintenu des montagnes russes lors de l’exercice précédent. Alors que la part des exportations (en termes réels) dans le PIB s’est légèrement améliorée à 19,9% au cours de l’exercice 21, contre 19,4% un an auparavant, celle des importations est tombée à 21,2% contre 22,8%.

Commentant les données du PIB, le conseiller économique en chef Krishnamurthy V Subramanian a souligné que « les chiffres annuels signifient une reprise de la demande ». Il a ajouté que la deuxième vague de Covid pourrait avoir touché le processus de récupération. Alors que le secteur des services s’est contracté de 8,4% en FY21, l’industrie a reculé de 7%, a-t-il déclaré.

Prônant un soutien continu à la politique monétaire et budgétaire, Subramanian a déclaré: «L’expérience d’autres pays suggère une corrélation plus faible entre la baisse de la mobilité et la croissance, car les activités économiques ont appris à fonctionner« avec Covid-19 ».» Cependant, la rapidité et l’ampleur de la deuxième vague actuelle «prêtent attention à l’impact économique, car l’économie se remettait encore des chocs d’offre et de demande de l’année dernière».

À l’avenir, la mesure dans laquelle les restrictions localisées sont maintenues aura probablement un impact sur les délais de la reprise économique, a déclaré Aditi Nayar, économiste en chef à l’ICRA. « D’autres éléments de contrôle clés sont de savoir si un rythme accéléré de déploiement des vaccins peut empêcher une troisième vague de Covid. Inutile de dire que les perspectives économiques restent très incertaines…. »

