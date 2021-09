Courbe, ICON, sérum et trois autres altcoins prêts pour une poursuite haussière : le crypto-trader Michaël van de Poppe

Le stratège et trader de crypto-monnaie Michaël van de Poppe pense qu’une poignée d’altcoins sont potentiellement prêts pour des mouvements de prix haussiers.

L’analyste a déclaré à ses 413 500 abonnés sur Twitter que Curve (CRV), le jeton de gouvernance de l’échange décentralisé de stablecoin Curve Finance, se prépare à une poursuite haussière après avoir chuté à environ 2,40 $.

“Je pense que CRV est prêt à continuer ici car nous faisons un S/R haussier [resistance to support] retournez ici.

Source : Van de Poppe/Twitter

Van de Poppe dit également que FET, l’actif natif du réseau d’apprentissage automatique décentralisé Fetch.ai (FET), démontre une “structure haussière”.

“Que c’est beau. Partagé celui-ci il y a un mois dans les demandes. A frappé le point cible magnifiquement et retracé. Peut-être que 0,0000125 BTC (0,53 $) – 0,0000135 BTC (0,58 $) est une zone d’entrée potentielle.

Source : Van de Poppe/Twitter

Le prochain sur la liste des analystes est SRM, le jeton de gouvernance de Serum, un échange et un écosystème décentralisés. Van de Poppe dit que l’actif se négocie près de sa zone d’intérêt contre Bitcoin (SRM/BTC) à 0,0001888 BTC ou 8,07 $.

“Celui-ci est à un point d’intérêt ici, pourrait être un excellent retournement S/R pour que la poursuite haussière se produise.”

Source : Van de Poppe/Twitter

Van de Poppe espère également des gains d’ICX, l’actif natif d’ICON, une plate-forme de blockchain hybride qui permet aux blockchains d’entreprise d’interagir avec les blockchains publiques et vice versa. Le stratège crypto dit qu’il examine maintenant les niveaux clés pour ICON contre Bitcoin (ICX/BTC) où la paire pourrait poursuivre son ascension.

« Tableau légèrement désordonné ici, mais il a suivi le chemin. Maintenant en résistance. En regardant 0,0000325 BTC (1,39 $) pour un jeu potentiel, s’il y parvient. Passer au-dessus de 0,000053 BTC (2,27 $) = 0,00008 BTC (3,42 $) ensuite.

Van de Poppe dit également que HOT, l’actif natif du protocole Web distribué Holochain, pourrait être sur le point de lancer une poussée de 100%.

« En regardant une structure comme celle-ci avec une exécution potentielle 2x si un retournement se produit sur HOT. »

Source : Van de Poppe/Twitter

Le dernier sur la liste des analystes est COTI, une plate-forme fintech numérique de niveau entreprise centrée sur les paiements. COTI se négocie à 0,29 $ au moment de la rédaction, contre un record historique de 0,57 $. Van de Poppe dit que l’actif pourrait être prêt à dépasser ce dernier nombre.

«Celui-ci s’est bien déroulé ici, une course massive depuis le plus bas. Passons au vert et nous sommes prêts pour des sommets de tous les temps.

Source : Van de Poppe/Twitter

