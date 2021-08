in

Courbes de rêve, Ana Cheri enfile son maillot de bain et montre tout | Instagram

Grâce à un vidéo que le mannequin Ana Cheri a récemment partagé a réussi à laisser ses fans bouche bée, car elle la tirait un peu Maillot de bain laissant ses charmes en vue.

Ce modèle est en deux pièces et est extrêmement petit, où que vous vous tourniez pour voir la femme d’affaires coquette et la célébrité, vous aurez l’occasion de ravir vos élèves.

A l’avant il est traversé par les bretelles, ce qui rend ses charmes plus resserrés et en bas il recouvre juste ses parties avec un petit morceau de tissu, sur les côtés il n’a que des bandes très fines.

Sans aucun doute, cette vidéo coquette pourrait faire partie du Top 10 des plus coquettes dans son contenu Instagram.

Comme vous le savez bien, il a aussi un compte de Seuls les fans, où il a sûrement des publications plus audacieuses, coquettes et où il enseigne sûrement un peu plus que dans d’autres réseaux.

Ana Chéri montre sa silhouette avec un bronzage parfait, tout en tirant un peu sur les bandes du bas, il ne fait aucun doute qu’elle est l’une des plus belles célébrités et avec la meilleure méthode corporelle sur Internet jusqu’à présent, mais cela a un beaucoup de concurrence qui n’arrive toujours pas à l’atteindre.