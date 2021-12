Courez car cette affaire est terminée : les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 sont au plus bas à 79€ sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les meilleurs et les plus récents casques antibruit actifs de Samsung sont déjà au prix le plus bas de tous les temps sur Amazon.

Vous ne pouvez pas manquer cette aubaine car Amazon a réduit les écouteurs antibruit par surprise Samsung Galaxy Buds 2 Pour un temps limité.

Ce sont les Samsung Galaxy Buds en noir avec un boîtier de recharge noir et blanc pour seulement 79,66 euros. Il est une remise de 70 euros sur son prix normal de 149,90 euros et qui améliore l’offre du dernier Black Friday.

Le casque antibruit totalement sans fil de Samsung, disponible en 4 couleurs et avec une résistance à l’eau et une autonomie de 5 heures.

Ces écouteurs sont une version que Samsung a lancée l’été dernier, il s’agit donc du modèle le plus récent et du meilleur système de suppression du bruit actif et passif, car il possède des coussinets en silicone pour éliminer physiquement le bruit externe.

Les Galaxy Buds 2 de Samsung sont confortables, ont une excellente autonomie, un son excellent et ont également une bonne suppression du bruit. Le tout selon nos propres tests.

Ces écouteurs ont de nombreux concurrents, dont les nouveaux Apple AirPods 3, mais à ce prix peu vous pourrez trouver la qualité que propose Samsung.

Ce sont les meilleurs écouteurs de sport que vous pouvez acheter dans différentes gammes de prix, en solde et qui bénéficient également de la livraison gratuite.

Il propose 3 microphones pour annuler le bruit, mais aussi pour vous entendre parfaitement lors des appels. Ils ne pèsent que 3 grammes par unité, vous n’aurez donc aucun problème à les porter pendant des heures. Ils incluent même une résistance aux éclaboussures pour faire de l’exercice avec eux.

Son autonomie va jusqu’à 5 heures d’utilisation par charge avec suppression active du bruit, augmente jusqu’à 7,5 heures si vous la désactivez. Et son boîtier de recharge sans fil ajoute 3 charges complètes.

Obtenez cette véritable aubaine pour les Samsung Galaxy Buds 2 pour seulement 79 euros avant qu’ils n’augmentent le prix. Dans d’autres magasins comme MediaMarkt, ils restent à 149 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.