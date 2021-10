Courez jusqu’à la ligne d’arrivée à tout prix en 7 jours ! Pour Android

Nous sommes en plein milieu du mois d’octobre, mais tous les matchs ne doivent pas nécessairement être ouvertement effrayants ou effrayants pour s’adapter aux vibrations de la saison. Parfois, le meilleur moyen de faire le plein de sensations fortes et d’horreur est d’affronter une montagne de terreur existentielle, et c’est exactement ce que 7Days ! est en train de livrer.

7 jours! est un jeu d’aventure textuel dégoulinant de dilemmes moraux et de décisions impossibles. Vous incarnez le protagoniste Kirell, se réveillant dans une salle d’interrogatoire sans aucun souvenir après que votre esprit ait traversé la rivière de l’oubli. Son interrogateur est Charon, le passeur des morts lui-même, et il a quelques questions.

Après vous avoir informé que vous êtes très certainement mort, Charon se lance dans une série de questions sur Kirell – mais pas sur son passé ou des faits sur elle-même. Non, ses questions sont beaucoup plus vagues. Il essaie d’avoir une idée de qui Kirell est au fond d’elle-même et vous, le joueur, allez le décider pour elle. Ce n’est pas le genre de jeu qu’un accro à l’action apprécierait. Entrez dans le gameplay basé sur le chat, qui est moins ludique et plus narratif interactif.

Jouant comme une histoire à choisir soi-même, vous suivez les conversations de chat entre Kirell et d’autres personnages, décidant comment vous voulez réagir au fur et à mesure. Vous serez également occasionnellement au courant de certaines des pensées intérieures de Kirell, qui peuvent parfois avoir des conseils utiles sur la façon de procéder. La première conversation que vous avez avec Charon prépare le terrain pour ce qui est à venir, et c’est un doozy d’une situation dans laquelle Kirell se trouve.

Si Kirell échoue dans sa tâche, elle deviendra l’un des misérables morts-vivants, errant du purgatoire pour l’éternité.

Plutôt que d’être mort à 100%, Kirell est en fait suspendu dans l’équilibre entre la vie et la mort. Si elle peut accomplir une tâche qui lui a été confiée par Charon dans les sept jours, elle peut alors retourner dans le monde des vivants. On lui a donné une boussole spéciale et on lui a demandé de se rendre là où la boussole pointe dans ses sept jours. Si elle échoue dans sa tâche, elle risque de mourir pour de bon… et peut-être même pour le pire. Mais il y a un hic avec cette boussole : elle ne fonctionne que lorsque quelqu’un à proximité meurt.

Désormais armé de The Compass of the Dead, Charon envoie Kirell dans un purgatoire apocalyptique rempli d’amis et d’ennemis. Non seulement Kirell doit faire attention aux morts-vivants (d’autres comme Kirell qui ont échoué dans leurs tâches et sont maintenant piégés dans le purgatoire), mais elle fait également face aux menaces d’autres responsables de tâches. Leurs tâches sont-elles en conflit avec celles de Kirell ? Kirell devra-t-elle les tuer pour que sa boussole fonctionne ? Jusqu’où Kirell est-elle prête à aller pour accomplir sa tâche ? La résurrection en vaut-elle la peine, peu importe le prix ?

C’est là que le jeu brille vraiment, car la progression devient de plus en plus compliquée avec chaque nouveau responsable de tâche que Kirell rencontre. En fait, il est probable que vous échouiez complètement, soit en ne terminant pas votre tâche, soit en mourant simplement dans le processus. Chaque décision que Kirell doit prendre a un impact sur les gens qui l’entourent et parfois même essayer de faire la « bonne » chose entraîne un mauvais résultat.

L’histoire brille vraiment dans les décisions difficiles que vous devez prendre pour accomplir votre tâche.

De plus, lorsque vous rencontrez de nouveaux personnages, vous pouvez commencer à créer des liens avec eux à travers vos conversations. Si vous répondez d’une manière qui plaît à un personnage spécifique, vous gagnerez sa faveur et votre lien avec lui se développera. Répondez d’une manière qu’ils n’aiment pas et votre lien se détériore. Vos choix dictent tout, vous devez donc réfléchir très attentivement à chaque réponse ou risquer de tout perdre.

7 jours! vous aide à garder une trace de tout cela avec des outils utiles de qualité de vie. Vous avez un arbre massif qui montre où vous en êtes par rapport à votre chemin, les autres chemins que vous auriez pu emprunter restant grisés à moins que vous ne jouiez un itinéraire différemment de celui que vous avez fait la première fois. Vous disposez également d’un outil pratique de suivi des liens dandy avec les autres personnages, et cliquer sur n’importe quel personnage de la liste vous permettra de voir quelles interactions vous avez eues avec cette personne et même de revenir à un point de contrôle avec ce personnage si vous le souhaitez. changer la façon dont vous avez fait quelque chose.

Il existe de nombreuses façons de jouer à travers l’histoire et vous voudrez découvrir toutes les options pour obtenir une image complète.

La sauvegarde de la grande histoire est une bande-son sombre et discrète, une superbe conception de personnage, des arrière-plans illustrés sympas pour le purgatoire et la connaissance constante que tout mouvement que vous faites pourrait entraîner votre propre disparition ou la disparition des autres autour de vous. C’est une expérience tendue, et une que j’ai vraiment aimé jouer.

À 4,99 $, 7 jours ! est un jeu premium sans publicité ni achat intégré. Il est également disponible sur Play Pass, afin que les abonnés puissent télécharger gratuitement ce petit bijou. Il existe également une version gratuite du jeu, mais vous devez payer des « billets » pour chaque décision que vous devez prendre, qui coûte de l’argent ou une publicité. Cela brise totalement l’atmosphère et l’élan du jeu, je recommanderais donc fortement la version complète sans publicité pour obtenir la meilleure expérience.

7 jours! est assez court, mais il existe de nombreuses façons différentes de jouer à travers l’histoire. Et croyez-moi, vous aurez envie de jouer à travers toutes les options pour obtenir toute la portée de l’histoire, donc la valeur de rejouabilité ici est très élevée. 7 jours! n’est pas pour tout le monde, mais l’atmosphère oppressante, le sentiment de danger constant et le dialogue bien écrit en font une entrée remarquable dans le genre de l’aventure textuelle. Ce n’est pas la moitié du thème d’Halloween comme Candies n’ Curses, mais ce n’est pas moins un excellent jeu à jouer car les jours raccourcissent et les nuits s’assombrissent.

Toutes les routes pointent vers la mort

7 jours

Progresser à tout prix… mais en vaut-il la peine ?

7Days est un jeu d’aventure textuel interactif pour Android. Pouvez-vous faire traverser l’enfer à Kirell et revenir dans le monde des vivants dans le temps ? Ou sera-t-elle perdue à jamais comme l’un des morts-vivants malheureux ?

