Courez la chance de gagner une projection virtuelle avancée de The Mitchells Vs. Les machines

Courez la chance de gagner une projection à domicile de THE MITCHELLS VS de Netflix. LES MACHINES! Le film raconte comment le road trip d’une famille excentrique et dysfonctionnelle est bouleversée lorsqu’elle se retrouve au milieu de l’apocalypse robotique et devient soudainement le dernier espoir le plus improbable de l’humanité.

St. Louis reçoit sa propre projection virtuelle, et vous pouvez entrer pour avoir une chance d’obtenir un «billet» ici. La projection aura lieu le mercredi 28 avril à 18 h HNC. Enregistrez-vous tôt à 5 h 15 car les portes virtuelles seront ouvertes 45 minutes avant l’heure de début de la projection. Il y aura des jeux-questionnaires et un DJ jouant de la musique pour que les familles puissent s’amuser ensemble avant le début de la projection.

25 personnes gagneront cette projection amusante et gratuite! Remplissez simplement le formulaire ci-dessous pour courir la chance de gagner.