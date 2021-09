Courez, ne marchez pas pour obtenir la dernière collaboration Gymshark de Whitney Simmons

Nous avons interviewé Whitney parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés sont de sa propre ligne. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous manquez de motivation pour bouger votre corps et transpirer, nous pouvons comprendre, surtout maintenant que Hot Girl Summer touche à sa fin. Cependant, nous avons trouvé une raison de retourner dans le gymnase grâce à Whitney Simmons‘dernière collection avec Gymshark !

Après avoir vendu ses deux précédentes collections avec la marque de vêtements de fitness culte, l’influenceuse de fitness est de retour avec sa collection Saison 3, qui propose la palette de couleurs la plus onirique et des styles d’entraînement flatteurs et doux comme du beurre à partir de 12 $.

“J’ai toujours pensé que l’une des choses les plus remarquables à propos de nous-mêmes était notre capacité infinie de changement”, a expliqué Whitney à E !. « Et notre quête incessante d’équilibre. Nous vieillissons, nous grandissons, nous nous adaptons, nous évoluons. Constamment et magnifiquement. Cette troisième collection est différente des deux précédentes ; après les récents défis de la vie, je voulais encourager une célébration de la croissance. Inspiré par l’un de mes mantras personnels préférés « Shaped by Progress », j’ai créé une collection qui, je l’espère, inspirera confiance, joie et positivité. »