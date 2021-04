Courir dans le trafic “ comme une force d’appui de 20% ”

Mick Schumacher a admis qu’il était décontenancé par la perte de force d’appui des voitures de F1 dans le trafic, alors que les deux pilotes Haas avaient filé lors de leurs débuts en Grand Prix à Bahreïn.

Après avoir pris le drapeau à damier à la dernière place à Bahreïn, Schumacher a dit beaucoup de choses en F1 qui avaient été inattendues de son expérience antérieure dans les séries juniors.

«En général, j’ai appris une tonne de nouvelles choses et nous l’avons vu dans toutes les réunions que nous avons eues», a-t-il déclaré. «C’est toujours différent d’en parler et de le ressentir.

Les deux pilotes Haas ont signalé une grave perte d’adhérence lorsqu’ils suivaient d’autres voitures. «Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises sur les pneus, c’est probablement la plus grande nouveauté pour moi», a déclaré Schumacher.

«Aussi, sur des choses comme la quantité d’appui que nous perdons au début de la course. C’est comme passer de 100% d’appui à 20% d’appui au moment où vous vous engagez dans un virage. »

Alors que Schumacher atteignait l’arrivée, son coéquipier Nikita Mazepin a pris sa retraite deux virages dans sa première course. Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré que sa priorité ce week-end était d’accumuler des kilomètres.

“La performance de l’équipe et de la voiture, nous savons ce que ce sera”, a-t-il déclaré. «Les attentes n’étaient donc pas élevées, du moins en termes de résultats.

«Je pense que les deux pilotes ont fait du bon travail au cours du week-end. De toute évidence, pendant la course, Nikita a filé et endommagé la voiture et Mick a également tourné une fois – mais tout le week-end pour eux a été une phase d’apprentissage. Nous devons en faire plus, et autant de tours que possible, avec tout cela, tout ira bien.

«C’était un week-end de 23. Nous devons aller de mieux en mieux, travailler pour obtenir plus de tours et continuer à apprendre – c’est la mission.»

Steiner a attribué les performances des pilotes à leur besoin d’expérience en F1. «C’est un défi de taille. La Formule 1 est un sport très difficile, mais nous connaissions le défi, il n’y a donc pas de grande surprise. Nous avons décidé de le faire et nous devons passer à travers. »

«J’essaie juste de voir que les pilotes se sentent à l’aise – je n’essaye pas de les microgérer», a-t-il expliqué. «Ils ont leurs ingénieurs et ils doivent travailler avec eux au jour le jour, ou plus précisément heure par heure, pas avec moi. Bien sûr, au début, je serai bien informé de ce qui se passe et j’essaierai de voir où je pourrais avoir besoin d’intervenir.

«Je ne fais pas le travail moi-même; J’ai de bonnes personnes qui travaillent pour l’équipe et qui savent comment faire le travail mieux que moi. J’observe simplement ce qui se passe. S’il y a un problème, je suis là pour demander ce que c’est, puis je vois si j’ai besoin de faire quelque chose.

