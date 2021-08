Deux heures et quarante-cinq minutes. C’est le moment à battre pour Rubén González, un jeune entrepreneur madrilène, qui, à travers son initiative sociale « Courir pour changer des vies », vise à aider la Fondation Jero García, dédiée à l’intégration sociale des jeunes par le sport, la prévention de la violence de rue et du harcèlement. Un défi sportif avec lequel le coureur souhaite collaborer avec le célèbre entraîneur, champion espagnol de boxe et entraîneur de la dernière édition du ‘Big Brother’ de Mediaset.

Rubén, qui a développé une carrière prématurée et réussie en tant qu’agent immobilier, il y a cinq ans, il a réussi à changer de vie, laissant derrière lui le stress, une vie sédentaire et une forte dépendance au tabac. Il a commencé à s’entraîner avec Jaime González, un spécialiste de la haute performance, qui a fait de Rubén une machine à courir. De plus en plus consciente de l’importance des bonnes habitudes et des valeurs dans les processus de transformation personnelle, elle vise à inspirer les autres à changer, à améliorer leur vie et celle des autres. “Nous avons besoin de plus de merveilleux fous comme Rubén, avec l’exemplarité, nous pouvons changer le monde“, a commenté Jero García dans l’interview expliquant le projet.

L’objectif est d’octroyer des bourses au plus grand nombre possible d’enfants menacés d’exclusion, en les sortant des rues des quartiers les plus en difficulté de Madrid afin qu’ils puissent s’entraîner dans les gymnases de la Fondation Jero García. L’ancien boxeur professionnel a passé des années à transformer la vie de nombreux jeunes, à prévenir les violences de rue, l’exclusion sociale et le harcèlement scolaire, en s’appuyant sur la transmission des valeurs du sport comme levier. et la force motrice d’autant de réussites qu’elle a accumulées pendant tout ce temps : de la championne du monde de boxe Miriam Gutiérrez, « La Reine », aux simples fonctionnaires, enseignants, plombiers, etc. qui ont changé leurs attitudes, leurs buts et leurs vies avec le soutien de la Fondation.

Pour y parvenir, Rubén a développé www.correrparacamambiarvidas.com, une plateforme à travers laquelle Des dons peuvent être faits qui iront directement et dans leur intégralité à la Fondation Jero García, devenant des bourses, de nouvelles opportunités et, peut-être, des rêves devenus réalité. En retour, et en signe d’effort et de gratitude, Rubén a promis de courir les 42 kilomètres du Marathon de Berlin en moins de 2 heures et 45 minutes, son record personnel, un véritable défi pour un coureur populaire. Le rendez-vous est le 26 septembre prochain et compte déjà plusieurs sponsors désireux de rejoindre l’initiative. Le défi est relevé.