Couronné! Notre commerçant de super-héros | Royaume-Uni | Nouvelles

Un héros caché : Pat aidant Mme Taylor, sa plus vieille cliente (Image : Mercury Press & Media Ltd)

Après avoir entendu parler du dévouement sans faille et du travail acharné des commerçants locaux pendant trois fermetures nationales, le Daily Express a lancé un concours pour trouver les Newsangels du pays – les marchands de journaux qui sont allés au-delà pour leurs communautés.

Nous avons eu une réponse incroyable de clients qui ont raconté des histoires réconfortantes sur des héros cachés qui ont travaillé jour et nuit pour distribuer de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité aux personnes âgées et vulnérables de leur région.

Des communautés rurales aux domaines urbains, ceux coupés du monde par la pandémie se sont vu offrir une bouée de sauvetage par les propriétaires de magasins et leur personnel dans les dépanneurs, les petits bureaux de poste et les mini-marchés indépendants, qui ont livré des fournitures aux portes, aux hôpitaux et aux maisons de soins.

Ils préparaient des repas, travaillaient de longues heures et se procuraient même des produits spéciaux pour aider les clients et le personnel de première ligne au moment où ils en avaient besoin.

En association avec The National Lottery, la semaine dernière, nous avons célébré notre finale régionale, où chacun a remporté 1 000 £.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que Prakash et Purnima Patel sont couronnés champions du concours Daily Express Newsangels pour leur travail altruiste tout au long de la pandémie.

Rien n’a été trop difficile pour le couple, qui dirige le bureau de poste de Newtown et un dépanneur dans le quartier Swinton de Manchester.

Des clients ravis disent que Pat – comme l’appellent ceux qui le connaissent – et Purnima méritent pleinement le prix de 5 000 £.

Shannon et Sharon se sont pleinement appuyés sur l’aide des autres pendant le verrouillage. Pat était comme « un ange » pour eux. (Image : Mercury Press & Media Ltd)

Je peux honnêtement dire qu’ils m’ont moi et ma petite-fille handicapée [Shannon] à travers la pandémie et ont été des joyaux absolus Sharon Lucas

Pat, 62 ans, a été bouleversé lorsque l’Express a annoncé la nouvelle et lui a dit, ainsi qu’à Purnima, qu’ils avaient reçu plusieurs nominations.

« Gagner a été une si belle surprise pour nous », déclare Pat.

«Dès le début de la pandémie, nous voulions nous assurer que nos clients plus âgés et vulnérables allaient bien et recevaient tout ce dont ils avaient besoin. Heureusement, nos entreprises locales de cash and carry ont été très utiles, ce qui nous a permis d’obtenir beaucoup de stock.

“Nous nous sommes levés à 4 heures du matin pour faire des provisions supplémentaires et organiser des livraisons… et certaines d’entre elles sont toujours en cours, ce qui est génial.”

Mais le couple, qui a entre eux cinq enfants issus de mariages précédents, affirme qu’ils n’auraient pas pu s’en sortir sans le soutien de leur personnel Helen Jackson, Susan Wolstencroft, Lisa Schofield, Nilesh Tailor et cinq livreurs de journaux.

« J’ai commencé ici en 1987 et au cours des 33 dernières années, j’ai rencontré tellement de gens, alors vous connaissez le genre d’articles dont ils ont besoin », dit Pat.

La nominatrice Sharon Lucas, 64 ans, a déclaré: “Je peux honnêtement dire qu’ils m’ont moi et ma petite-fille handicapée [Shannon] à travers la pandémie et ont été des joyaux absolus. »

Shannon, 24 ans, est trisomique et souffre de nombreux problèmes de santé débilitants, tandis que Sharon souffre d’arthrite invalidante, ce qui rend douloureux de soulever quelque chose de lourd.

“Pendant le verrouillage, nous ne pouvions pas franchir la porte car Shannon faisait partie de la catégorie à risque le plus élevé, nous dépendions donc de l’aide de personnes”, explique Sharon.

«Pat a appelé et a proposé de faire tout ce qu’il pouvait pour aider, et il a tenu parole. Il récupérait les ordonnances, payait mes factures et me retirait de l’argent – ​​il a même emmené mes chiens faire une promenade.

« Il est toujours un gentleman et heureux d’aider. Il nous rend la vie tellement plus facile.

Dans sa nomination, Sharon a écrit : “Pat est vraiment un ange.”

Sharon admet qu’elle s’est parfois sentie dépassée par la lutte pour essayer de vivre normalement pendant le verrouillage, mais son moral a toujours été stimulé par les actions aimables de Pat et de son personnel.

Une autre nominatrice est Janet Taylor, 101 ans, qui a écrit ceci à l’Express : « Pat était toujours bien approvisionné, a maintenu ses prix bas tout au long de la pandémie et n’a jamais manqué de livrer mon Daily Express, qui a été une bouée de sauvetage pour moi tout en en isolement.

«Il a insisté sur le fait que si j’avais besoin de quelque chose, il n’était qu’à un coup de téléphone. Je pense qu’il a extrêmement bien servi la communauté et qu’il est toujours agréable et obligeant.

Daily Express Newsangel : un honneur bien mérité, tel que voté par sa communauté (Image : Mercury Press & Media Ltd)

Lorsqu’on lui a dit que Pat et Purnima avaient gagné, Mme Taylor a déclaré: “Je suis ravie qu’ils l’aient gagné, ils le méritent.”

Et Pat a rendu hommage à sa fidèle cliente : « Mme Taylor est ma plus ancienne cliente et une dame si gentille à aider. Nous avons eu tellement de chance avec tous nos clients au fil des ans.

La boutique du couple est située dans ce qui était autrefois un quartier animé. Ces dernières années, cependant, de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Ils ont rapidement réalisé qu’avec moins de banques localement, les gens avaient besoin de services bancaires pour un large éventail de services financiers.

“Beaucoup de gens nous utilisent pour retirer de l’argent et pour d’autres services, ce qui est pratique pour eux et bon pour nous”, explique Pat.

« Les temps ont changé, mais les gens n’ont pas tellement changé. Il s’agit de déterminer ce dont ils ont besoin et de s’adapter.

« Il y a un commerce près d’ici qui fait des tartes. Ils sont vraiment bons, alors nous les vendons aussi et ils sont très populaires. Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer notre service et de répondre aux demandes de nos clients.

Et dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ne manquent jamais de livrer.