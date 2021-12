Couronnement d’Ana Patricia en tant que notre beauté latine

. Ana Patricia Gamez, (anciennement Gonzalez), a remporté Nuestra Belleza Latina en 2010

Il y a quelques semaines à peine, Sirey Morán a été choisie comme lauréate de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina, qui est revenue sur les écrans après trois ans d’absence.

Et tandis que les adeptes de la belle hondurienne continuent de célébrer avec panache l’exploit de la communicatrice de 31 ans, au sein du bouquet de reines favorites et adorées que la compétition a laissé depuis 14 ans, il y a Ana Patricia Gámez.

La belle et sympathique Mexicaine est devenue la gagnante de la quatrième saison du concours Univisión, dans l’un des galas les plus disputés et vu par le public, où la Colombienne Carolina Ramírez a été proclamée première finaliste.

Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010

Et aujourd’hui, plus de 11 ans après ce moment magique qui a changé la vie d’Ana Patricia, nous revivons la nuit où elle a été couronnée quatrième reine de Nuestra Belleza Latina, même avec des doutes d’Osmel Sousa lui-même, qui ne lui a pas prédit beaucoup de futur dans les médias, en raison de la personnalité calme du Mexicain.

En raison de sa beauté, Ana Patricia, qui était à l’époque González, du fait qu’elle était mariée à son premier mari de ce nom de famille, avait un favoritisme, qui s’est accru au fil des jours.

La cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina transcurrió entre el 9 de marzo y el 23 de mayo del 2010, y Ana Patricia ganó con 1 de cada 4 de los votos que el público emitió, lo que le dio al final el total de 25.4% de support.

Finaliste de Nuestra Belleza Latina Ana Patricia Gonzales. Ana Patricia Gonzales est mexicaine et elle a 22 ans. Elle a été sélectionnée parmi les 12 finalistes de Nuestra Belleza Latina 2010.

Le spectacle a été développé avec 73 candidats choisis dans le casting dans diverses villes telles que Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago, New York et San Juan, Porto Rico, et Osmel Sousa, Lupita Jones et Julián Gil, étaient les juges.

La troisième place de la compétition est revenue à Tatiana Delgado, de Porto Rico, la quatrième à Bárbara Moros, du Venezuela, la cinquième à Lisandra De La Cruz, de Cuba, et la sixième à Fabiola Barinas, de la République dominicaine.

Le triomphe d’Ana Patricia est considéré comme l’un des plus applaudis de toute l’histoire de Nuestra Belleza Latina, et à partir de ce moment, la jeune Mexicaine a émergé dans une carrière qui a complètement changé sa vie.

L’ancienne reine a formé une belle maison, est devenue mère et est devenue l’un des visages les plus reconnus de la télévision latine aux États-Unis, aux côtés d’autres reines de la NBL gâtées, telles que Francisca Lachapel et Alejandra Espinoza.