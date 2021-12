Couronnement de Clarissa Molina comme notre beauté latine

. Clarissa Molina est l’une des plus connues de Our Latin Beauty, et parmi ses triomphes figure Miss République dominicaine

Clarissa Molina est aujourd’hui l’une des célébrités les plus célèbres de la télévision latine aux États-Unis, et comme si c’était le rêve de Cendrillon, la belle dominicaine est passée d’une fille ordinaire, qui vivait à New York, à être couronnée beauté Nuestra Latin.

La belle ex-reine s’est fait connaître dans l’émission de téléréalité Univisión lors de la neuvième saison, en 2015, où elle s’est classée quatrième, dans une édition très serrée, dans laquelle sa compatriote Francisca Lachapel a remporté la couronne.

Là, elle a commencé son chemin vers la gloire, et après sa participation à l’émission de téléréalité, elle a été choisie comme Miss République dominicaine, a représenté son pays dans Miss Univers, puis est revenue à la dixième saison de Nuestra Belleza Latina, où elle a été choisie comme la jury et au public en poche, ce qui l’a amenée à remporter le titre.

Dans cette édition du programme Univisión, les concurrents étaient des participants aux versions précédentes, et dès le début, Clarissa s’est positionnée comme la grande favorite.

Et après plusieurs mois de compétition, et avec des événements qui sont restés pour la postérité, comme la démission de Nathalia Casco, une autre des grandes favorites, la belle dominicaine a conquis la couronne et l’a reçue de Francisca Lachapel, dans le seul « dos à dos » qui a été présenté sur NBL.

Jouer

Clarissa Molina est la reine de Nuestra Belleza Latina VIP !La dominicaine a été couronnée gagnante de la dixième édition de Nuestra Belleza Latina. Le soutien du public a toujours été présent dans cette belle réalisation. ABONNEZ-VOUS À NUESTRA BELLEZA LATINA bit.ly/NBLSubscribe Voir les meilleurs moments de #NBLVIP bit.ly/1SgsiCL Suivez-nous Facebook facebook.com/NuestraBellezaLatina Twitter twitter.com/nuestrabelleza Ne manquez pas Nuestra Belleza Latina tous les dimanches 20h/7C pour… 2016-05-23T04 : 18 : 58Z

Clarissa a charmé tout le monde, non seulement par sa beauté et sa grâce, mais aussi par son excellente gestion de la piste et des caméras. De plus, son histoire de vie a pénétré le cœur des fans du concours.

Jouer

Notre VIP Latin Beauty : Premier programme Notre VIP Latin Beauty a commencé ! Rencontrez les juges qui évalueront les concurrents qui se battront pour la précieuse couronne. Éblouissantes et brillantes, elles ont conquis le jury Nuestra Belleza Latina 2016. Cette dixième saison est meilleure que jamais. L’acteur Daniel Arenas a fait ses débuts en tant que juge et accompagne désormais Jaqueline Bracamontes et Osmel… 08/03/2016T04:00:45Z

La belle Dominicaine a conquis le titre à une écrasante majorité, obtenant 53% du total des voix, laissant à la Mexicaine Setareh Khatibi, l’envie d’être couronnée, puisqu’elle a reçu 30% de soutien. bien au-dessous de Molima.

Jouer

Les finalistes VIP de Nuestra Belleza Latina ont choisi leur favori Les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina sont très nerveux, mais aussi impatients de rencontrer la prochaine reine. ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/ElGordoyLaFlaca Facebook : facebook.com/ElGordoyLaFlaca Voir plus d’El Gordo y la Flaca bit.ly/22osHJv Ne manquez pas El Gordo y la Flaca du lundi au vendredi 4 PM/3C par Univision Site officiel : univision.com/shows/el-gordo-y-la-flaca Trouver… 2016-05-21T15: 26: 12Z

La colombienne Bárbara Turbay et la portoricaine Catherine Castro ont complété le tableau des finalistes, terminant aux troisième et quatrième places.

Osmel Sousa, Daniel Arenas et Jacky Bracamontes étaient les membres du jury, et bien qu’ils aient tous soutenu tous les candidats depuis le début, le soi-disant Zar de la Beauté a toujours eu Clarissa comme sa chérie.

Jouer

La controverse ne s’arrête pas à Nuestra Belleza Latina VIP Les filles de Nuestra Belleza Latina se sont disputées ou deux et ici, elles racontent comment elles ont réagi après leurs moments controversés. ABONNEZ-VOUS bit.ly/XLBK1r Suivez-nous sur Twitter twitter.com/SalyPimientaHD Facebook facebook.com/salypimientaHD Voir plus de Sal y Pimienta par Univision bit.ly/1Rpb6G7 Ne manquez pas Sal y Pimienta tous les samedis et dimanches 22h/9C par Univision… 2016-03-28T00: 28: 28Z

Depuis lors, le monde et la chance ont souri à la reine dominicaine, qui, avec Francisca Lachapel, Alejandra Espinoza et Ana Patricia Gámez, a été la plus aimée et choyée des reines d’Univision.

Dites-nous ce que vous pensez de Clarissa Molina.