Couronnement de Francisca Lachapel Notre Beauté Latine

Vidéo de Francisca Lachapel lors de la victoire de Nuestra Belleza Latina

Plus de 6 ans se sont écoulés depuis la nuit du 12 avril 2015, lorsque Francisca Lachapel a réalisé son rêve de se lancer dans le monde du divertissement, par la porte d’entrée, après avoir été couronnée gagnante de la saison neuf de Nuestra Belleza Latina.

Et bien que ce gala fasse déjà partie de l’histoire de l’émission de téléréalité Univisión, la belle Dominicaine a réussi à conquérir les téléspectateurs, devenant l’une des reines les plus aimées de Nuestra Belleza Latina, afin que ses fans n’arrêtent pas de se plonger dans les souvenirs et de voir le moment où la vie de Francisca a changé est presque un rituel.

Dans le clip, que nous partageons dans cet article, vous pouvez voir les dernières minutes du neuvième gala de la compétition, dans lequel après 13 épisodes, Francisca Lachapel a réussi à mettre sa sympathie et son histoire de vie dans sa poche.

Tenant la main de la Hondurienne Nathalia Casco, une autre des aspirantes fermes à sortir vainqueur de l’émission télévisée, Francisca, au visage nerveux, entendit son nom en tant que gagnante et le cri d’émotion et de surprise l’envahit.

Aleyda Ortiz s’est chargée de la couronner, tandis que le public a applaudi massivement la décision, annoncée par Javier Poza, chargé de présenter le gala, aux côtés du Vénézuélien Chiquinquirá Delgado.

« Le public et le jury ont décidé, avec 42,8% des voix, que la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina est Francisca Lachapel », a déclaré Poza, montrant que la dominicaine a remporté la couronne avec un large soutien des téléspectateurs, qui ont choisi la gandora par leurs votes.

Lors du gala final, Catherine Castro, de Porto Rico, a également brillé, qui s’est classée troisième, tandis que Clarissa Molina était quatrième et un an plus tard, elle était couronnée dans l’édition VIP de l’émission de téléréalité.

Mariana Torres, du Mexique a été nommée en cinquième position et la dominicaine Geisha Montes De Oca en sixième

Francisca Lachapel a révélé publiquement que Nuestra Belleza Latina a divisé sa vie en deux, car après avoir remporté le concours, elle s’est catapultée comme l’un des visages les plus célèbres de la télévision latine aux États-Unis.

Actuellement, Francisca se consacre à sa vie professionnelle en tant qu’animatrice d’Univisión, qu’elle mélange avec son rôle de nouvelle mère.

Dites-nous ce que vous avez pensé du couronnement de la reine dominicaine et quelle a été sa carrière à la télévision.