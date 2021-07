Couronnement de gloire : le discours d’acceptation de Collin Morikawa à l’Open a confirmé ses références en tant qu’ambassadeur de la marque de golf

Le jeu de Morikawa est parfait pour le golf stratégique, et cela se voit.

Par Meraj Shah

Le golf, dans les îles britanniques, est ancré dans l’histoire et la tradition. Existe-t-il des éléments obsolètes et éculés qui pourraient être supprimés pour rendre le jeu plus accessible et attrayant pour les plus jeunes ? Sans aucun doute, mais il existe aussi des traditions séculaires qui imprègnent le sport de son caractère qui doit être préservé. Nulle part ailleurs, j’imagine, l’élégance et la félicité dans l’oratoire public n’ont autant de valeur que dans le royaume balayé par les vents du Royal & Ancient. Surtout lors de la nomination annuelle du « Champion Golfer of the Year » à « The Open Championship », l’événement le plus sacré de l’année où le « The Claret Jug » est présenté au « gentleman golfeur », qui a prévalu. sur le terrain, et les caprices du temps notoirement imprévisibles sur un tronçon de « liens » longeant la côte.

Le but derrière ce contexte de longue haleine est de transmettre, dans un sens, ce qui, outre la qualité de son jeu, est attendu de l’homme qui remporte l’Open Championship. Une certaine grâce et élégance de comportement, un esprit sportif du plus haut degré et un comportement composé sont certainement attendus, et, si, le champion peut souligner son triomphe en embrassant l’idiome élevé du discours du vainqueur, eh bien, alors, c’est à peu près aussi parfait comme il peut l’être à l’Open Championship.

À cette aune, Collin Morikawa, avec son discours remarquablement bien articulé qui s’efforçait de détourner les projecteurs de sa victoire, a réalisé quelque chose qu’un seul autre vainqueur américain, Jordan Spieth, a réussi à faire. Les applaudissements enthousiastes après le discours de Morikawa ont indiqué un quasi consensus parmi les personnes rassemblées dans la zone de présentation du Royal St. George’s, que ce jeune homme, âgé de 24 ans, méritait amplement le titre de champion de golfeur de l’année. Il était approprié que, compte tenu de l’ombre de la dystopie qui a englouti le monde depuis l’année dernière et qui a remporté le championnat de l’année dernière, le clin d’œil enthousiaste de Morikawa aux fans – la plus grande galerie d’un tournoi de golf depuis le début de la pandémie – a résonné si fort. Tout comme son vote merveilleusement franc de remerciements à sa famille et à son cadet. C’était l’anniversaire de l’homme de main—JJ Jakovic, 39 ans—et Morikawa a incité les galeries à chanter “Joyeux anniversaire”. Je ne sais pas ce que ressentait Jakovic, mais cette réaffirmation de sa contribution à la performance de son joueur, à la télévision en direct, diffusée à l’ensemble du monde des amateurs de golf, était sans précédent. Avec un équilibre digne d’un vétéran sur l’estrade, Morikawa a rappelé au monde qu’il n’en était qu’à deux ans de sa carrière professionnelle en félicitant avec effusion le lauréat de la « Médaille d’argent » —Matthias Schmid—tout en acceptant son prix. Si l’esprit sportif, la grâce et le décorum sont les marqueurs d’un champion, alors Morikawa les a cloués, presque aussi purs qu’il frappe ses fers.

Du côté commercial de la performance de Morikawa, nous savons depuis un certain temps, surtout au cours de la dernière année, que le jeu de fer de cet homme est nettement meilleur que le reste de ses pairs. Dans une vidéo qui est devenue virale plus tôt cette année, la dispersion de Morikawa avec un fer six s’est systématiquement avérée meilleure que la dispersion moyenne des pros avec un fer neuf. Il n’est pas fou depuis le tee, et compte sur sa capacité à tirer des fléchettes sur le parcours de golf, et pas seulement avec les fers non plus : qui peut oublier ce drive sur le Par-4, 16e trou le dernier jour au TPC Harding Park, qui a conduit à un aigle et a mis en place sa victoire au championnat de la PGA. C’était un entraînement étroitement contrôlé, pas une bombe, et ne faisait que souligner toute l’approche de Morikawa vis-à-vis du jeu.

Mais la flèche la plus puissante du carquois de Morikawa, comme on en parle beaucoup après tous les coups roulés qu’il a réussis ce week-end à l’Open, est son tempérament apparemment imperturbable. Faire ses débuts dans un Major, bien jouer, être dans le groupe final le dernier jour et affronter les meilleurs joueurs du monde, c’est à peu près aussi chaud que le starter peut l’être. Être capable de supporter cela, sans perdre votre plan de jeu ou votre swing, est considéré comme presque impossible pour les jeunes joueurs. Morikawa a remporté le championnat de la PGA à ses débuts, et maintenant il l’a encore fait à l’Open.

Cette performance est sans doute encore plus remarquable compte tenu de son manque d’expérience du golf en links. Comment atterrir pour votre tout premier championnat Open, après une sortie terrible avec le putter, puis gagner le truc rouge. Je n’ai aucune idée de la façon dont Morikawa a eu l’idée radicale d’utiliser différentes poignées pour des putts de différentes longueurs, mais cela a fonctionné.

Ce qui rend le golf Links et l’Open en particulier, si fascinants à regarder, c’est le rôle joué par la météo et le parcours : vous ne pouvez pas soumettre un Portrush ou un Royal St. George en frappant fort ; vous ne pouvez pas marquer à ces cours avec une approche bombe et gouge ; et vous n’allez pas gagner sans précision, persévérance, innovation et chance. La façon dont le golf a été joué à l’origine, sans avoir besoin de trous ridiculement longs et de placements de broches brutalement irréalistes. Le jeu de Morikawa est parfait pour le golf stratégique, et cela se voit. Suis-je en train de jaillir ? Absolument, et je soupçonne que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Cet enfant est spécial.

Un dernier mot pour Louis Oosthuizen, qui, pour la deuxième fois consécutive, n’a tout simplement pas été à la hauteur après avoir mené le peloton lors d’un championnat majeur avant la dernière journée. Il y a quelque chose qui se passe là-bas sur lequel je ne peux pas mettre le doigt : le langage corporel de Louis le dernier jour, à la fois à l’US Open et à l’Open Championship, était presque pessimiste.

L’année prochaine, le 150e championnat ouvert aura lieu au domicile du golf—St. Andrews, où Louis a gagné une décennie en arrière. Si cet Open Championship était une indication, alors nous pouvons espérer un ciel ensoleillé et de plus grandes galeries pour l’encourager. Ce Claret Jug, a son nom écrit dessus.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

