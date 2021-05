Courrier ouvert le week-end du Memorial Day 2021?

. Le service postal américain livre-t-il le week-end du Memorial Day ?

Le bureau de poste est-il ouvert ou fermé le week-end du Memorial Day en 2021 ? Même si vous savez que le courrier n’est pas livré le lundi 31 mai pour le Memorial Day, vous pouvez toujours vous demander ce qui se passe le samedi et le dimanche avant les vacances. Bien que les services réguliers soient toujours disponibles le samedi, la plupart des services ne sont pas disponibles le dimanche. Voici tous les détails.

Le courrier est toujours distribué le samedi 29 mai

Bien que le lundi soit considéré comme un jour férié fédéral et que le courrier ne sera pas livré, vous pouvez toujours vous attendre à ce que le courrier soit livré le samedi 29 mai. Le jour férié fédéral s’applique uniquement aux envois du lundi et non du samedi.

Le dimanche, le courrier n’est généralement pas livré, sauf s’il s’agit de colis USPS Priority Mail Express ou Amazon. Priority Mail Express peut promettre la livraison le lendemain qui arrive le dimanche.

Pendant certaines vacances à fort volume comme Noël, l’USPS peut parfois faire une exception et livrer des colis dans les grandes villes et les lieux à fort volume le dimanche. Cependant, ce n’est pas le cas le week-end du Memorial Day.

Bureaux de poste ouverts le samedi

Les bureaux de poste sont également ouverts le samedi, même si c’est le week-end du Memorial Day. Cependant, ils seront fermés comme d’habitude le dimanche et resteront fermés les lundis fériés. Vous devriez appeler votre bureau de poste si vous prévoyez de vous arrêter, car certains ferment tôt le samedi.

Bien entendu, les halls resteront ouverts même les dimanches et lundis. Donc, si vous devez vérifier votre boîte aux lettres de bon de commande ou utiliser une borne libre-service, vous pouvez toujours le faire le dimanche ou le lundi. Tant que vous n’avez pas besoin de l’aide du service client, vous pouvez utiliser le hall du bureau de poste. Pour trouver un kiosque libre-service disponible près de chez vous, accédez au localisateur de bureau de poste sur USPS.com. Dans le menu déroulant, choisissez « Kiosques libre-service » sous « Type d’emplacement ». Ensuite, entrez votre ville et votre état ou votre code postal. Sélectionnez ensuite la distance que vous êtes prêt à parcourir dans la catégorie « dans » et cliquez sur « Rechercher ».

Pour ceux qui ont besoin de timbres le dimanche (ou le lundi), ils sont disponibles à l’achat dans la plupart des épiceries, pharmacies et dépanneurs. Les produits et services postaux sont également disponibles sur le site Web www.usps.com, où vous pouvez suivre un colis, acheter des timbres, mettre du courrier en attente ou en réexpédier, imprimer l’affranchissement en ligne, saisir un changement d’adresse, planifier le ramassage d’un colis (pour tout jour autre que la Journée des anciens combattants ou d’autres jours fériés) et obtenir d’autres informations pertinentes.

Il convient également de noter que lors de certaines occasions à fort volume, comme juste avant Noël, certains bureaux de poste locaux peuvent choisir d’ouvrir le dimanche, bien qu’ils ne le fassent généralement pas. Cependant, ce n’est pas le cas le week-end du Memorial Day.

Selon le site Web de l’USPS, les principaux jours fériés lorsque le courrier n’est pas livré et que les bureaux de poste sont fermés comprennent :

• Jour de nouvel an

• Anniversaire de Martin Luther King Jr..

• Jour du président

• Jour commémoratif

• Fête de l’Indépendance (Cette année, le 4 juillet tombant un dimanche, les bureaux de poste seront fermés le lundi 5 juillet).

• Jour de travail

• Journée de la race

• Journée des anciens combattants

• Jour de l’Action de grâce

• Le jour de Noël (cette année, Noël tombe un samedi, donc la plupart des employés fédéraux considéreront le 24 décembre comme un jour férié en termes de congé et de salaire, selon l’USPS).

