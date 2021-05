Cours de justice sociale Miseducates Kids | Revue nationale ⋆ .

(Chris Ryan / .)

Les programmes de plus en plus populaires ne font pas que mal éduquer nos enfants. Ils les préparent mal à l’âge adulte.

Un parent, Ndona Muboyayi, a récemment raconté à Conor Friedersdorf de The Atlantic l’histoire suivante à propos de son fils:

«Mon fils veut être avocat depuis l’âge de 11 ans. Puis un jour, il est rentré à la maison et m’a dit: ‘Mais maman, il y a ces systèmes mis en place qui empêchent les Noirs d’accomplir quoi que ce soit.’ C’est ce qu’ils enseignent aux enfants noirs: que tout ce temps depuis 400 ans, c’est ce que [white people have] fait à vous et à votre peuple. Le récit est: ‘Vous ne pouvez pas avancer.’ »

De telles histoires sont de plus en plus répandues aujourd’hui, avec la montée en puissance de ce que l’on appelle souvent des «éducateurs de justice sociale» en classe. Ces enseignants sont généralement préoccupés par l’équité dans l’éducation – comment tenir compte de la répartition inégale des ressources et des services pour obtenir des résultats éducatifs égaux parmi les élèves. Beaucoup pensent que l’éducation est intersectionnelle: «Nous ne pouvons pas parler d’écoles, sans aborder la race, la classe, le sexe, les capacités, la sexualité et la politique, car l’éducation est un acte politique», a écrit Crystal Belle, directrice de la formation des enseignants à l’Université Rutgers. Newark. Leur objectif, comme l’a dit Belle, est d’utiliser «le curriculum comme mécanisme principal pour rendre le monde plus équitable».

Cet objectif sonne bien. Mais trop souvent, dans la pratique, les points de vue de ces enseignants concernant la race, la classe, le sexe, les capacités, la sexualité et la politique ont préséance dans l’enseignement et l’apprentissage sur l’obtention et le développement des visions du monde de leurs élèves. Ces enseignants protègent les élèves des pratiques, des idées ou des mots qu’ils perçoivent comme nuisibles et punissent les élèves qui leur infligent des préjudices.

Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, dans leur article et dans leur livre ultérieur The Coddling of the American Mind, appellent cela «la protection vindicative». Selon Lukianoff et Haidt, la protection vindicative crée «une culture dans laquelle chacun doit réfléchir à deux fois avant de s’exprimer, de peur d’être accusé d’insensibilité, d’agression ou pire.» La pensée critique encourage «les élèves à remettre en question leurs propres croyances non examinées, ainsi que la sagesse reçue de ceux qui les entourent», ce qui conduit parfois à une gêne sur le chemin de la compréhension mais les prépare finalement à l’engagement civique et à la vie professionnelle. La protection vindicative, en revanche, prépare les jeunes «mal à la vie professionnelle, ce qui exige souvent un engagement intellectuel avec des personnes et des idées que l’on peut trouver peu favorables ou erronées».

Le mouvement #DisruptTexts est un exemple de ce type de protection vindicative par les éducateurs de justice sociale. #DisruptTexts est un mouvement populaire qui vise à «remettre en question le canon traditionnel afin de créer un programme de langues plus inclusif, représentatif et équitable». Le mouvement préconise «des programmes et des pratiques pédagogiques qui sont culturellement adaptés et antiracistes». Dans la pratique, cela implique des changements de programme pour remplacer le canon traditionnel, des livres tels que L’Odyssée, par des livres non traditionnels qui sont censés mieux représenter la vie de leurs étudiants non blancs, comme Before the Ever After. Ou, si les textes traditionnels sont enseignés, les enseignants doivent le faire dans un cadre de justice sociale, en posant à leurs élèves des questions telles que: «Comment ce texte soutient-il ou remet-il en question les problèmes de représentation, d’équité ou de justice? Comment ce texte perpétue-t-il ou subvertit-il les dynamiques de pouvoir et les idéologies dominantes? »

Ces questions imposent une perspective particulière sur le texte et laissent peu de place à l’interprétation des élèves. Cette approche limite la compréhension du texte par les élèves à celle de leur enseignant, qui concerne davantage l’endoctrinement que l’enseignement. Peut-être que des éléments du texte mettent les élèves mal à l’aise. Cependant, si cet inconfort survient, les enseignants devraient aider leurs élèves à comprendre le contexte et à remettre en question leur inconfort, plutôt que de «perturber» le texte afin qu’ils ne ressentent aucune gêne.

En perturbant l’inconfort potentiel, les éducateurs perpétuent ce que Lukianoff et Haidt appellent le «mensonge de la fragilité: ce qui ne tue pas vous affaiblit». En supposant que les élèves seront lésés par un texte, puis les protéger par la suite de ce préjudice perçu en leur disant comment interpréter le texte, les rendra plus fragiles, moins résilients et moins capables de s’engager dans une réflexion critique.

Comme l’ont souligné Lukianoff et Haidt dans leur livre, les humains sont antifragiles: «Ils ont besoin de facteurs de stress et de défis pour apprendre, s’adapter et grandir.» Si les élèves n’ont pas la possibilité de remettre en question leurs propres points de vue et hypothèses et de comprendre les points de vue et les hypothèses des autres, leur réflexion deviendra «rigide, faible et inefficace». Ils seront incapables de faire face aux défis intellectuels qui causent de l’inconfort lorsqu’ils quittent le parapluie protecteur de l’école.

Et il s’avère que les élèves sont peut-être plus capables que les enseignants de discuter d’idées difficiles.

Dans son livre Controversy in the Classroom, Diana Hess, professeur de curriculum et d’enseignement à l’Université du Wisconsin – Madison’s School of Education, décrit un scénario dans lequel les adultes deviennent plus émotifs lorsqu’ils discutent de sujets controversés que les lycéens. Lorsqu’un enseignant du secondaire réunissait des parents, des membres de la communauté et des élèves pour discuter de la question de savoir si l’aide médicale au suicide devrait être légale, les élèves utilisaient davantage de preuves factuelles pour évaluer les forces et les faiblesses de la politique, tandis que les adultes utilisaient leurs expériences personnelles pour exprimer leur soutien ou dissidence pour la politique. Certes, les adultes et les enfants utilisent souvent le raisonnement émotionnel au lieu de preuves pour évaluer et faire des déclarations, mais comme les adultes de l’étude de Hess, les enseignants arrivent en classe avec plus d’expériences de vie que leurs élèves, ce qui colore leur vision du monde.

Les jeunes sont capables d’interroger des idées, même celles qui peuvent causer un certain inconfort. Ils ont besoin d’adultes pour leur fournir les compétences nécessaires pour discuter des idées, mais ils n’ont pas besoin d’enseignants pour contrôler quelles idées sont à discuter, ni comment elles doivent être comprises et discutées. Les éducateurs doivent essayer de présenter l’information et de réagir aux élèves d’une manière qui favorise la pensée critique de leurs élèves, plutôt que de protéger et d’imposer inutilement des points de vue à leurs élèves.

Cela peut être fait en enseignant les étapes de la lecture analytique et en encourageant les élèves à suivre ces étapes tout en lisant et en s’engageant dans le dialogue. La lecture analytique exige que les élèves comprennent les arguments d’un ouvrage écrit, les termes dans lesquels ils sont formulés et s’ils sont vrais en tout ou en partie avant de critiquer le livre. En suivant ces étapes, les élèves s’engageront dans le processus autoguidé de découverte pour être d’accord ou en désaccord avec des arguments basés sur des faits et des raisons, et non sur des opinions. Ce processus est mieux adapté pour construire la résilience nécessaire pour être intellectuellement anti-fragile que de perturber un texte pour éviter la tâche rigoureuse d’analyse et de lutte avec les grandes idées potentiellement inconfortables que le texte présente.