Cours de l’action Coal India : cours de l’action Coal India, cours historique de l’action Coal India, profil de la société Coal India

L’action Coal India a dépassé sa moyenne sur 100 semaines avec des volumes importants et à la suite de nouvelles positives concernant la hausse des prix du charbon aux enchères

Le cours de l’action Coal India a grimpé jusqu’à 5,4% pour atteindre 164,90 Rs pièce en intraday sur l’ESB, portant la capitalisation boursière totale au-dessus de Rs 1 lakh crore. L’action Coal India a dépassé son précédent record de Rs 162,95 pièce, touché le 26 février de cette année. Jusqu’à présent ce mois-ci, l’action de la société d’État a gagné près de 12% contre une hausse de 1,3% pour S&P BSE Sensex. Les analystes suggèrent 13 pour cent de plus de rallye dans le stock. En termes de volume échangé, 23,47 actions ont été échangées sur l’ESB, tandis qu’un total de 3,18 crores d’actions de Coal India ont été échangées sur NSE jusqu’à présent dans la journée.

Les actions de Coal India pourraient augmenter de 13%

L’action a dépassé sa moyenne sur 100 semaines avec des volumes importants et grâce à un flux d’informations positives sur la hausse des prix du charbon aux enchères, a déclaré Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities, à Financial Express Online. Il s’attend à ce que les actions de Coal India grimpent jusqu’à Rs 185 chacune au cours des prochaines semaines. La société devrait annoncer ses résultats du trimestre de janvier à mars la semaine prochaine, le 16 juin.

Coal India : Que doivent faire les investisseurs avec les actions ?

La demande pour les ventes aux enchères en ligne de Coal India a commencé à se redresser après la chute de l’exercice précédent, lorsque le mineur a dû vendre aux enchères à un prix notifié pendant près de six mois pour obtenir des volumes sur un marché effectif à court de demande. Les primes et les réalisations pour les enchères électroniques se sont améliorées à mesure que la demande s’est redressée. Les prix mondiaux du charbon thermique ont augmenté, ce qui est de bon augure pour le succès des enchères électroniques, a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, de CapitalVia Global Research. « Nous estimons que la rentabilité de Coal India rebondira fortement au cours de l’EX22, grâce à l’amélioration des prélèvements et des réalisations. Par conséquent, les investisseurs peuvent envisager de détenir cette action dans une perspective à long terme », a ajouté Chepa.

Le mois dernier, Coal India a signalé une forte augmentation des expéditions, enregistrant une augmentation de 37,6% des volumes en glissement annuel. La croissance des prélèvements en mai 2021 s’explique par une augmentation de 15% de la production à base de charbon, dans un contexte d’augmentation de 7% de la demande globale d’électricité et du réapprovisionnement des stocks dans les centrales électriques, a déclaré Motilal Oswal Financial Services dans un rapport. . Les analystes de la société de courtage ont maintenu une cote « d’achat » pour l’action avec un prix cible de Rs 180 chacun.

