Cours de l’action de RIL : cours de l’action de Reliance Industries Limited, cours de l’action historique de RIL, histoire de RIL et profil de l’entreprise

Au cours des 10 dernières séances de bourse, le cours de l’action Reliance Industries Ltd a chuté de 7,05%. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Reliance Industries Ltd (RIL) a augmenté mardi, inversant la tendance à la baisse des six séances de bourse précédentes. L’action RIL a sous-performé les principaux indices depuis le début de cette année civile, ne gagnant que 5% contre les 10-12% des rallyes Sensex et Nifty. L’action n’a pas augmenté après la très attendue assemblée générale annuelle de la société, au cours de laquelle le président de RIL, Mukesh Ambani, a annoncé un investissement massif de 75 000 crores de roupies dans la nouvelle activité énergétique de la société. L’action RIL s’échangeait à Rs 2 093 mardi, en hausse de 0,34%.

Cours historique de Reliance Industries : cours de l’action RIL au cours des 10 dernières séances de bourse

Au cours des 10 dernières séances de bourse, le cours de l’action Reliance Industries Ltd a chuté de 7,05%. Le 15 juin, le cours de l’action RIL était de 2 250 roupies par action. La principale tendance à la baisse a été observée dans les actions RIL la semaine dernière avant son AGA. Le titre a chuté de 6% la semaine dernière pour terminer à 2 104 Rs pièce. Cependant, après avoir fortement corrigé, le titre semble avoir inversé la tendance. La plupart des sociétés de courtage ont une vision positive du conglomérat pétrole-télécom, anticipant un potentiel de hausse à mesure que la société développe ses activités dans les secteurs de la vente au détail, des télécommunications, de l’O2C et maintenant des nouveaux espaces énergétiques.

Potentiel de baisse massif ?

Bien que la plupart des sociétés de courtage nationales et étrangères s’attendent à ce que les actions de Reliance Industries Ltd se comportent bien avec les activités sous-jacentes. Cependant, le groupe Macquarie a maintenu une note de « sous-performance » sur le titre depuis mai dernier, réitérant récemment son point de vue. La société de courtage étrangère a un prix cible de 1 350 Rs pièce sur RIL, ce qui se traduit par une baisse de 35% par rapport aux niveaux actuels.

Dans leur récent rapport, les analystes de Macquarie ont exprimé leurs inquiétudes quant à la capacité de RIL à maintenir la génération de flux de trésorerie disponibles au cours des 15 dernières années. “Nous avons augmenté nos perspectives d’investissement de 20% à ~12 milliards de dollars/pa, ~50% au-dessus du consensus actuel. Sur nos prévisions, le RIL reste FCF négatif dans un avenir prévisible », ont-ils ajouté. Reliance Industries Ltd prévoit d’investir une somme massive de Rs 75 000 crore (10 milliards de dollars) en dépenses d’investissement.

Historique de Reliance Industries Ltd (RIL) et profil de l’entreprise

Reliance Industries Ltd est une société Fortune 500 et la plus grande société privée cotée au pays. Reliance a été lancée par Dhirubhai Ambani après son retour en Inde en 1957 en tant qu’entreprise de commerce de fil à partir d’un petit bureau de 500 pieds carrés. La société est entrée en bourse en 1977 en lançant son introduction en bourse (IPO), qui a été sursouscrite 7 fois. Depuis l’introduction en bourse, la capitalisation boursière de la société a augmenté de 32 % TCAC.

Aujourd’hui, dirigé par l’homme le plus riche d’Asie, Mukesh Ambani, RIL est un conglomérat avec des entreprises allant du raffinage aux télécommunications en passant par la vente au détail et prévoit désormais de devenir un acteur clé dans l’espace mondial des nouvelles énergies. L’activité de télécommunications de Reliance Industries sous la marque Reliance Jio compte 422 millions de clients sans fil. Son commerce de détail se développe rapidement et pourrait bientôt devenir le plus important du pays. RIL compte parmi ses partenaires de grandes entreprises mondiales telles que Google, Facebook et Saudi Aramco.

