Cours de l’action de Tata Motors : cours de l’action de Tata Motors, cours de l’action historique de Tata Motors, histoire de Tata Motors et profil de l’entreprise

Le cours de l’action Tata Motors a grimpé de 7,5% au cours du dernier mois, prolongeant son rallye monstrueux après la vente de mars 2020. Le titre avait chuté de 66% en mars 2020, pour ne remonter que de 425% depuis lors alors que les taureaux ont commencé à prendre le contrôle de Dalal Street. Mardi, les actions de Tata Motors se négociaient à plat avec un biais positif à Rs 343,85 chacune, en hausse de 84% jusqu’à présent cette année, surperformant les indices de référence. Plus tôt ce mois-ci, le 15 juin, Tata Motors a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 360,55 par action. Tata Motors a une capitalisation boursière de Rs 1,13 crore lakh.

Cours historique de Tata Motors : Cours de l’action Tata Motors au cours des 10 dernières séances de bourse

Le cours de l’action Tata Motors a légèrement baissé au cours des 10 dernières séances de bourse. Le 15 juin, le cours de l’action Tata Motors a atteint un nouveau sommet de 52 semaines, ce qui a entraîné une prise de profit. Cependant, l’action a gagné pendant des séances de bourse consécutives depuis jeudi dernier. Mardi, le cours de l’action Tata Motors a augmenté de 0,22% à Rs 343,85 par action.

La chute du cours de l’action ne fait qu’ouvrir la voie à une opportunité d’entrée attrayante dans l’action. La société de courtage nationale ICICI Direct conseille aux investisseurs d’acheter des actions dans une fourchette de 348 à 358 Rs par action, pour un prix cible de 405 Rs par action. Un stop loss de Rs 324 chacun a été recommandé. “Le titre a récemment enregistré une cassure au-dessus de la fourchette de consolidation des quatre derniers mois (Rs 342-279), ouvrant ainsi une hausse vers les niveaux de Rs 405 car c’est l’implication de mesure de la récente cassure de fourchette (342-279 = 63 points) ajoutée à la zone de rupture de Rs 342 signalant une hausse vers Rs 405 », a déclaré ICICI Direct. ICICI a donné une durée de trois mois pour que ce commerce se déroule.

Histoire de Tata Motors et profil de l’entreprise

Tata Motors est l’unité automobile du groupe Tata. L’entreprise fabrique des voitures particulières, des camions, des autocars, des autobus, des voitures de sport, des engins de chantier et des véhicules militaires. Anciennement connue sous le nom de Tata Engineering and Locomotive Company (TELCO), la société a été fondée en 1945. Tata Motors a fabriqué son premier véhicule de tourisme en 1991. Tata Motors possède également le constructeur sud-coréen de camions Daewoo et le constructeur britannique de véhicules de luxe Jaguar Land Rover.

Récemment, Tata Motors a renouvelé son offre dans le segment des voitures particulières avec le lancement de voitures telles que Tata Tiago, Tata Tigor, Tata Nixon, Tata Harrier et Tata Altroz. Plus tôt ce mois-ci, Tata Motors a annoncé que les marques Jaguar et Land Rover subiraient une transformation par électrification – six nouveaux modèles Land Rover entièrement électriques seraient introduits au cours des cinq prochaines années et Jaguar serait complètement repensé en tant que marque purement électrique à partir de 2025. .

