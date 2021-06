Cours de l’action Infosys : cours de l’action Infosys, cours historique de l’action Infosys, historique d’Infosys et profil de l’entreprise

Mardi, le cours de l’action Infosys s’échangeait faiblement à Rs 1 569 chacun dans les transactions intrajournalières sur l’ESB

Le cours de l’action Infosys a augmenté de 13% jusqu’à présent ce mois-ci. L’action a plus que doublé l’argent des investisseurs en seulement un an, augmentant de 117 %. La réunion du conseil d’administration d’IT Bellwether est prévue le 14 juillet 2021 pour examiner et approuver les résultats financiers consolidés audités de la société pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021. Mardi, le cours de l’action Infosys se négociait faiblement à Rs 1 569 chacun en intraday. traite de l’ESB. En termes de volume échangé, en intrajournalier jusqu’à présent, 97 000 actions ont échangé la main sur l’ESB et un total de 43,50 unités lakh sur NSE.

Le cours de l’action Infosys a atteint un sommet quotidien de 1 573,75 Rs et un creux de 1 559,60 Rs chacun, jusqu’à présent dans la journée. L’action s’est négociée dans une fourchette de 1 504 à 1 574 Rs au cours des 10 derniers jours. Les actions d’Infosys ont atteint un sommet de Rs 1 580 sur 52 semaines lors de la session précédente et un creux de 724 Rs chacune, l’année dernière en juin. La société informatique a commencé un rachat de 9 200 crores de Rs, où elle a proposé de racheter des actions à un maximum de 1 750 Rs chacune, une prime de 11% par rapport aux niveaux actuels. Une fois terminé au prix maximum, Infosys rachètera 5,25 crores d’actions.

3ème rachat d’Infosys en 5 ans

Il s’agit du troisième rachat par Infosys en l’espace de cinq ans. Plus tôt en décembre 2017, la société avait réalisé un rachat de 11,3 crores d’actions au prix de Rs 1 150 par action pour Rs 13 000 crore. En août 2019, Infosys a racheté 11,05 crore d’actions à une moyenne de Rs 757,38 par action dans le cadre de son offre de rachat de Rs 8 260 crore. Depuis le début de l’année civile, Tata Consultancy Services (TCS) et Wipro ont finalisé leurs rachats d’actions. La société dans un dossier d’échange a informé que la dernière date de rachat (selon la première éventualité) serait le 24 décembre 2021 (6 mois à compter de la date d’ouverture du rachat) ou lorsque la société achèvera le rachat en déployant le montant équivalent à la taille maximale de rachat.

Infosys est le deuxième exportateur indien de services informatiques en termes de chiffre d’affaires et dispose d’une forte présence mondiale. Le baromètre informatique propose des solutions à l’échelle de l’industrie, y compris des services de nouvelle génération tels que le cloud computing, les transformations numériques, l’IoT et l’apprentissage automatique, entre autres. La société possède également une expertise dans la fourniture de solutions dans l’espace BFSI. Infosys, en 2019, a remporté un contrat pour développer le système de déclaration de revenus de nouvelle génération afin de réduire le temps de traitement des déclarations de 63 jours à un jour et d’accélérer les remboursements. Le nouveau site Web du Département de l’impôt sur le revenu a été lancé plus tôt ce mois-ci.

Infosys a publié son rapport annuel pour 2020-2021 en mai de cette année, qui montrait que la rémunération du PDG Salil Parekh incluait 6,07 crores de Rs en salaire, 12,62 crores de Rs en bonus, incitations ou rémunération variable, et 30,99 crores de Rs en avantages indirects en raison d’options d’achat d’actions. exercé. Son salaire annuel est passé à Rs 49,68 crore en 2020-21. La rémunération de Parekh était de Rs 34,27 crore en 2019-2020.

