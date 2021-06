Cours de l’action IRCTC : cours de l’action IRCTC, cours historique de l’action IRCTC, historique de l’IRCTC et profil de la société

Les analystes disent que l’IRCTC se situe dans une fourchette de négociation latérale de 2000-2150.

Le cours de l’action IRCTC a bondi de 2,3 pour cent à 2 125,65 roupies chacun dans le cadre d’accords intrajournaliers sur l’ESB avant les résultats du trimestre de janvier à mars. Les actions de l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation ont atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 2 184,15 roupies chacune au début du mois. Indian Railways a prévu de reprendre les services de trains spéciaux compte tenu de la demande de trains circulant parmi les passagers en raison de la baisse des cas quotidiens de COVID-19 à travers le pays. Le 26 juin 2021, Indian Railways a rétabli les services de Mumbai-Pune Deccan Express avec un autocar Vistadome.

Cours de l’action IRCTC au cours des 10 derniers jours

Au cours de la séance d’aujourd’hui, le cours de l’action IRCTC a atteint un sommet de 2 125,65 Rs et un creux de 2 081 Rs chacun. Jusqu’à présent, dans le commerce, un total de 1,13 actions lakh d’IRCTC ont des échanges sur l’ESB et 10,80 unités lakh sur NSE. L’action a gagné 12% jusqu’à présent en juin 2021. L’action IRCTC se négocie dans la fourchette de 2 011 à 2 125 roupies au cours des 10 derniers jours. Les analystes disent que l’IRCTC se situe dans une fourchette de négociation latérale de 2000-2150. « Toute cassure de part et d’autre ne sera possible que sur la pénétration de ces niveaux. Du côté inférieur, 1880-1900 se trouve la zone de support et au-dessus de 2150, on peut voir une résistance proche des niveaux 2250-2280 », a déclaré Vishal Wagh, responsable de la recherche, Bonanza Portfolio Ltd, à Financial Express Online.

Le cours de l’action IRCTC a plus que triplé depuis sa cotation

Depuis la cotation, les actions de l’IRCTC ont augmenté de plus de trois fois ou 230 pour cent, mais par rapport au prix d’émission, elles ont grimpé plus de six fois ou 564 pour cent. Les analystes estiment que le titre maintient sa moyenne à court terme et que la dynamique positive se poursuivrait. «Nous nous attendons à ce que l’action IRCTC franchisse son plus haut historique de 2184 niveaux. Le stochastique et le RSI sur les graphiques quotidiens coïncident également avec notre point de vue, car les deux indicateurs sont en mode haussier », a déclaré à Financial Express Online Vikas Jain, analyste de recherche principal, Reliance Securities.

IRCTC – Histoire, faits

L’IRCTC a fait ses débuts sur le marché le 14 octobre 2019 et a été coté à Rs 644 contre son prix d’émission de Rs 320 par action. L’introduction en bourse de l’IRCTC de 638 crores de roupies a été souscrite 112 fois au cours des 30 septembre et 3 octobre 2019. L’émission a été vendue dans une fourchette de prix de 315 à 320 roupies par action. Indian Railways opère dans quatre secteurs d’activité : la billetterie Internet, la restauration, l’eau potable conditionnée, sous la marque Rail Neer, et les voyages et le tourisme. L’IRCTC offre une opportunité monopolistique dans la billetterie ferroviaire en ligne, la vente d’eau potable conditionnée (PDW) et les services de restauration pour les chemins de fer indiens. Le gouvernement indien lui a également conféré le statut de Mini Ratna.

