Cours de l’action SBI : cours de l’action de la State Bank of India, cours de l’action historique de la SBI, histoire de la SBI et profil de la société

L’action SBI a atteint un sommet sur 52 semaines de 434,45 Rs par action le 1er juin 2021 et un creux sur 52 semaines de 163,45 Rs en mai de l’année dernière. Image : PTI

Le 1er juin 2021, le cours de l’action de la State Bank of India a atteint un nouveau sommet en 52 semaines de Rs 434,45 apeice, alors même que les indices de référence se terminaient à plat. À la fin de la journée, le prêteur a clôturé en hausse de 1,97 % à 432,60 chacun. L’action a atteint un creux intra-journalier de Rs 425,35, selon les données disponibles en bourse. Un total de 33,29 actions lakh de SBI se sont négociées sur l’ESB, tandis que 5,92 actions crore ont échangé la main sur la NSE.

Vérifiez le prix en direct : Banque d’État de l’Inde

State Bank of India Cours historique: Cours de l’action SBI au cours des 10 derniers jours

Le cours de l’action de la State Bank of India a grimpé de plus de 10 % au cours des 10 derniers jours. Passant de Rs 384,55 chacun à Rs 424,25 par action. L’action a atteint un sommet de 52 semaines de Rs 434,45 par action le 1er juin 2021 et un plus bas de 52 semaines de Rs 163,45 en mai de l’année dernière. Récemment, la banque d’investissement suisse Julius Baer a augmenté le prix cible de SBI à 500 Rs pièce par rapport à l’objectif précédent de 440 Rs. ”A déclaré Julius Baer dans un rapport. Ils ont souligné que la forte probabilité de soutien du gouvernement, associée au statut de banque d’importance systémique, ajoutait aux points forts de SBI.

Les résultats du SBI au quatrième trimestre contribuent à la hausse des actions

Plus tôt en mai, la State Bank of India a publié ses résultats trimestriels. Le prêteur a annoncé une hausse de 80% du bénéfice net autonome au quatrième trimestre de l’exercice 2021, les créances douteuses ayant diminué. Le revenu net d’intérêt (NII) de la State Bank of India a augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre 27 070 crore de roupies. Ceci est dû à une croissance de 5 % en glissement annuel des prêts et à une expansion de 17 points de base de la marge d’intérêt nette (NIM) nationale à 3,11%. Les prêts domestiques de la banque ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente, tandis que les prêts aux particuliers ont augmenté de 16 %. L’agriculture et les PME ont toutes deux augmenté de 4 % et la croissance des prêts aux entreprises est restée modérée.

Le total des dérapages et de la restructuration de SBI au cours de l’exercice 2021 s’élevait à Rs 46 420 crore, bien en deçà des prévisions de gestion de Rs 60 000 crore. Compte tenu de l’amélioration de la qualité des actifs, les provisions globales ont baissé de 11% sur un an. Le bénéfice net de SBI s’est élevé à Rs 6 450 crore.

Histoire de la State Bank of India (SBI) et profil de l’entreprise

L’histoire de la banque remonte à l’Inde d’avant l’indépendance. La fusion de la Banque du Bengale, de la Banque de Bombay et de la Banque de Madras – les trois piliers de la banque en Inde à l’époque britannique – a conduit à la fondation de l’Imperial Bank of India le 27 janvier 1921. Selon le site Web de la banque, lorsque l’Inde atteint la liberté, la Banque impériale avait une base de capital (y compris les réserves) de Rs11,85 crores, des dépôts et des avances de Rs 275,14 crores et Rs 72,94 crores respectivement et un réseau de 172 succursales et plus de 200 bureaux auxiliaires s’étendant dans tout le pays .

La State Bank of India actuelle est le plus grand prêteur du pays en termes d’actifs, de prêts, de dépôts et de succursales et est une société Fortune 500. Après la fusion des banques en 2017, SBI détient une part de marché domestique de plus de 20% dans les dépôts et les prêts, et il dispose d’un vaste réseau pan-indien de 22 220 succursales desservant 44 crores de clients. La banque exploite également 58 500 guichets automatiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.