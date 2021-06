Cours de l’action Vodafone Idea : cours de l’action Vodafone Idea, cours de l’action historique de Vodafone Idea, histoire de Vodafone Idea et profil de l’entreprise

Jusqu’à présent au cours de cette année civile, l’action Vodafone Idea a chuté de 37%.

Le cours de l’action Vodafone Idea a chuté de près de 1% après avoir augmenté de plus de 2% en intrajournalier sur l’ESB, avant les résultats du trimestre de janvier à mars. En comparaison, les indices de référence du marché boursier national BSE Sensex et Nifty 50 étaient en hausse d’un demi pour cent. Jusqu’à présent dans la session d’aujourd’hui, Vodafone Idea a atteint un maximum quotidien de Rs 10,30 et un minimum de 10 chacun. En termes de volume échangé, plus de 2,11 crores d’actions de Vodafone Idea se sont négociés sur l’ESB, tandis qu’un total de 9,88 crores d’unités ont échangé la main sur NSE mercredi.

Les actions de Vodafone Idea se sont négociées dans une fourchette de 9,93 à 10,50 Rs au cours des 10 derniers jours. L’action des télécommunications avait atteint un sommet sur 52 semaines de 13,80 Rs, plus tôt cette année, tandis qu’un creux de 7,17 Rs chacune le 16 juillet 2020. Jusqu’à présent cette année civile, l’action Vodafone Idea a chuté de 37%. Selon les données publiées par la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Vodafone Idea a gagné 10,8 lakh clients en mars 2021 (par rapport au mois précédent), alors que sa clientèle est passée à 28,37 crore. Vodafone Idea a été témoin d’ajouts d’abonnés pendant deux mois consécutifs après avoir perdu des clients pendant environ 16 mois.

Les cinq principaux fournisseurs de services représentaient 98,82 pour cent de part de marché du nombre total d’abonnés à large bande. Parmi ces fournisseurs de services figuraient Reliance Jio (42,5 crore), Bharti Airtel (19,1 crore), Vodafone Idea (12,3 crore), a déclaré TRAI. De plus, Reliance Jio a continué de maintenir son leadership dans le segment 4G avec une vitesse de téléchargement moyenne de 20,7 mégabits par seconde, tandis que Vodafone Idea était en tête du classement du segment de téléchargement avec une vitesse de données de 6,7 mbps en mai. C’était la première fois que TRAI associait une vitesse de réseau à Vodafone et Idea après leur fusion en août 2018, selon PTI.

Les cotisations de Vodafone Idea AGR s’élèvent à Rs 58 254 crore

L’année dernière, en septembre, la Cour suprême avait ordonné aux entreprises de télécommunications de payer leurs cotisations sur une période de 10 ans, après avoir payé 10 % des cotisations à l’avance avant le 31 mars 2021. Par la suite, le cycle de paiement différé se déroulerait jusqu’à 2031, le montant de 10 % devant être payé d’ici le 31 mars de chaque année. Cependant, aucune des trois sociétés – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices – n’a payé les 10% du montant dû le 31 mars 2021. Le total des cotisations de Vodafone s’élevait à 58 254 crores de Rs et il avait payé 7 854 crores de Rs. Les trois opérateurs de télécommunications avaient demandé au tribunal suprême de modifier son ordonnance afin que le DoT puisse examiner leurs observations concernant les erreurs arithmétiques dans les calculs concernant les cotisations AGR.

Vodafone Idea dans sa pétition avait déclaré que les calculs effectués par le DoT comportaient des erreurs telles que le double comptage, la non prise en compte des paiements déjà effectués, l’absence d’ajustement pour les paiements d’interconnexion, etc. Il avait déclaré que la demande excédentaire due à ces erreurs était de l’ordre de Rs. 5 932 crore de montant en principal, ce qui aurait un impact global de plus de quatre fois sur le montant total en principal en raison de l’imposition d’intérêts, de pénalités et d’intérêts sur pénalité.

