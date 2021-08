Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 12 août 2021 : or à consolider dans la fourchette 45 700-46 700 ; accumuler de l’or en petite quantité – Gold Price Forecast, Gold Price Outlook

L’or ne devrait pas se redresser de manière significative car il a perdu son pilier haussier, à savoir la flambée de l’inflation et la baisse des rendements américains. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or se négociaient à la baisse en Inde jeudi, alors que les taux mondiaux sont restés stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient en baisse de 42 Rs à 46 346 Rs pour 10 grammes, contre 46 388 Rs à la dernière clôture. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 62 577 Rs par kg, en baisse de 194 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont fermé boutique à 62 771 Rs par kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune a maintenu ses gains du jour au lendemain jeudi, après que les données montrant que les augmentations des prix à la consommation aux États-Unis ont ralenti en juillet ont apaisé les inquiétudes d’une diminution rapide du soutien économique. L’or au comptant a peu changé à 1 750,34 $ l’once, après avoir enregistré son plus gros gain en pourcentage sur une journée depuis le 6 mai mercredi, selon .. Les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 753,40 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Le sentiment pour l’or est passé du verre à moitié vide au verre à moitié plein. La semaine dernière, les rapports d’emplois extrêmement robustes ont déplacé le sentiment vers le verre à moitié vide et maintenant les données de l’IPC sont revenues au verre à moitié plein. Les membres de la Réserve fédérale sont divisés quant au meilleur moment pour commencer à réduire leurs achats d’actifs, ce qui est également haussier pour l’or. L’or n’est toujours pas sorti d’affaire. Il doit franchir les 1760 $ et finalement les 1800 $ avant de pouvoir dire que nous sommes haussiers pour l’or. L’or ne devrait pas se redresser de manière significative car il a perdu son pilier haussier, à savoir la flambée de l’inflation et la baisse des rendements américains. Aujourd’hui, l’inflation commence à s’atténuer et les taux américains rebondissent. Les investisseurs accumulent des actifs risqués comme les actions et les crypto-monnaies et la seule chose qui pourrait empêcher l’or de chuter davantage est une éventuelle liquidation des actions, moins d’appétit pour le risque et l’envie de liquider les positions longues en actions. Nous sommes passés de l’or extrêmement baissier à prudemment haussier pour l’or, mais ce n’est pas facile pour l’or de franchir les 1800 $ dans le scénario actuel. Une couverture plus courte peut être vue jusqu’à Rs 46800 dans MCX et ainsi les investisseurs peuvent accumuler une petite quantité d’or avec un objectif de 46800 et un stoploss de 45800.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix MCX Gold Oct sont susceptibles de s’échanger dans un mouvement latéral pendant la journée. A la hausse, le gap d’ouverture à la baisse (46 500 à 46 700) agira comme une zone de forte résistance à court terme. D’autre part, l’indicateur Momentum RSI est passé de la survente (25) à la zone neutre (35), ce qui suggère que le prix de l’or MCX va se consolider dans la fourchette de 46 700 à 45 700 pour les prochaines séances de bourse et la prochaine étape de le mouvement ne reprendra qu’après avoir cassé ces niveaux de résistance/support. Côté Comex, le prix de l’or va se consolider dans une fourchette de 1720$/once à 1760$/once

Le prix de l’argent MCX prend un support solide sur la ligne de tendance horizontale qui se situe autour de (62 300) sur une base de clôture quotidienne. À l’avenir, nous pourrions assister à un rallye de soulagement du prix de l’argent à partir d’ici ou probablement se consolider dans une fourchette de 62 300 à 64 500 niveaux pour les prochaines séances de bourse. Cependant, on peut s’attendre à plus de faiblesse du prix de l’argent, s’il clôturait en dessous des niveaux de support clés de 62 300.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières, Geojit Financial Services

Un dollar américain fort et des actions mondiales fermes continuent de peser sur la demande de valeurs refuges et donc sur le prix de l’or. Les investisseurs craignent également que la Réserve fédérale américaine ne diminue ses mesures de relance budgétaire en raison de publications économiques optimistes. Pendant ce temps, les inquiétudes concernant la propagation de la variante Delta du virus Covid 19 continuent d’offrir un soutien de niveau inférieur aux prix. Tant que les prix restent inférieurs à 1765 $, nous pouvons nous attendre à ce que la faible dynamique se poursuive dans le compteur. Il est nécessaire de dépasser les 1835 $ pour annuler les perspectives baissières et faire monter les prix.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

