Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 18 novembre 2021 : chute des cours de l’or, résistance à Rs 49 500 ; peut rester instable au cours des prochaines sessions – Les prix de l’or chutent, résistance à Rs 49500 ; peut rester agité dans les prochaines sessions

À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont légèrement augmenté alors que le dollar s’est détendu et que les rendements obligataires américains ont reculé d’un sommet de trois semaines,

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde se négociaient en territoire négatif jeudi, alors même que le métal jaune augmentait légèrement à l’échelle mondiale. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de décembre se négociaient à 71 Rs ou 0,14 % en baisse à 49221 Rs pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de décembre régnaient à Rs 66342 par kg, en baisse de Rs 283 ou 0,42%. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont légèrement augmenté alors que le dollar s’est détendu et que les rendements obligataires américains ont reculé d’un sommet de trois semaines, augmentant l’attrait des lingots, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 869,45 $ l’once, après avoir atteint mercredi un nouveau sommet de plus de cinq mois. Les contrats à terme sur l’or américain ont gagné 0,1% à 1 871,50 $.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1866 $/oz après un gain de 0,9% hier. L’or est agité car le soutien de la demande croissante en tant que couverture contre l’inflation, les entrées d’ETF et la correction de l’indice du dollar américain et des rendements obligataires sont contrecarrés par un débat croissant sur le resserrement monétaire de la Fed et d’autres banques centrales. L’or pourrait rester instable alors que les acteurs du marché évaluent les perspectives de politique monétaire de la Fed, mais un sentiment de risque plus faible pourrait maintenir les prix soutenus

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, Share India Securities

L’or dans le MCX s’approche de la résistance de 49500 et du COMEX de 1880 $ sur une base quotidienne. Une cassure haussière de l’or est attendue dans les prochains jours. D’ici là, nous nous attendons à ce que l’or soit en mode consolidation. Tout nouveau déclencheur peut donner un élan aux prix de l’or, sinon le commerce agité peut se maintenir pendant quelques séances de négociation supplémentaires. L’achat de trempettes est recommandé à ce niveau.

Acheter Zone Proche – 49000 pour la cible de 49500

Vendre la zone ci-dessous – 48800 pour l’objectif de 48500

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or du Comex se consolide à son niveau de résistance de 1870 $, où il a un support à 185 $. Le dollar qui évolue contre l’or reste sur le côté en raison du discours d’un membre du FOMC cette semaine. Cependant, le dollar se négocie en territoire positif et devrait continuer de progresser, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur les métaux précieux. L’or a une résistance à 49450 et une pression de vente est attendue en raison de ses niveaux de résistance proches. L’argent a une résistance à 67200 et est susceptible de tester les niveaux 66000.

